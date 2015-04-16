Intel durgun PC pazarından olumsuz etkileniyor

Global PC pazarında uzun süredir yaşanan durgunluk hem PC hem de yonga üreticilerinin gelirlerine olumsuz olarak yansıyor. Yonga devi Intel de gidişattan olumsuz etkilenen devlerden birisi.





Firmanın yılın ilk çeyreği mali raporuna göre elde edilen gelir 12.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yatay bir seyir izleyen gelirlerin yanında net kar yüzde 3 artış göstererek 2 milyar dolara yükseldi.





Firmanın İstemci Bilgisayar grubu büyük bir düşüş yaşıyor. Bölümün geliri yüzde 8 gerileyerek 7.4 milyar dolar oldu. Bölümün hitap ettiği pazarın dengesizliği gelirleri de olumsuz etkiliyor. Ayrıca veri merkezi bölümü yüzde 19 artışla 3.7 milyar dolar, Nesnelerin İnterneti bölümü de yüzde 11 artışla 533 milyon dolar gelir elde etti.





Uzun süredir yatırım yaptığı akıllı telefon pazarında umduğunu bulamayan Intel, sahayı ARM'a bırakmaya başlarken, özellikle veri merkezi, Nesnelerin İnterneti ve NAND bellek alanlarında yatırımlarını artıracak zira bu alanlarda beklenenden fazla gelir elde edildi.





Bu yıl da PC pazarında düşüş beklendiği için Intel'in diğer alanlara yatırımını artıracağı tahmin ediliyor. Özellikle tablet kullanımının yaygınlaşması tüketicinin bilgisayarını 5-6 yılda bir değiştirmesine yol açtı. Bu da pazarın durgunluğuna katkı yapıyor.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2481395,00.asp