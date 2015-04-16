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Intel durgun PC pazarından olumsuz etkileniyor

4 yıl
2,7b
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39
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel durgun PC pazarından olumsuz etkileniyor

Global PC pazarında uzun süredir yaşanan durgunluk hem PC hem de yonga üreticilerinin gelirlerine olumsuz olarak yansıyor. Yonga devi Intel de gidişattan olumsuz etkilenen devlerden birisi. 

Firmanın yılın ilk çeyreği mali raporuna göre elde edilen gelir 12.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yatay bir seyir izleyen gelirlerin yanında net kar yüzde 3 artış göstererek 2 milyar dolara yükseldi. 

Firmanın İstemci Bilgisayar grubu büyük bir düşüş yaşıyor. Bölümün geliri yüzde 8 gerileyerek 7.4 milyar dolar oldu. Bölümün hitap ettiği pazarın dengesizliği gelirleri de olumsuz etkiliyor. Ayrıca veri merkezi bölümü yüzde 19 artışla 3.7 milyar dolar, Nesnelerin İnterneti bölümü de yüzde 11 artışla 533 milyon dolar gelir elde etti. 

Uzun süredir yatırım yaptığı akıllı telefon pazarında umduğunu bulamayan Intel, sahayı ARM'a bırakmaya başlarken, özellikle veri merkezi, Nesnelerin İnterneti ve NAND bellek alanlarında yatırımlarını artıracak zira bu alanlarda beklenenden fazla gelir elde edildi. 

Bu yıl da PC pazarında düşüş beklendiği için Intel'in diğer alanlara yatırımını artıracağı tahmin ediliyor. Özellikle tablet kullanımının yaygınlaşması tüketicinin bilgisayarını 5-6 yılda bir değiştirmesine yol açtı. Bu da pazarın durgunluğuna katkı yapıyor.  

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2481395,00.asp Yorum Yaz
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donanımcı123 4 yıl en beğenilen
İntelin dönem dönem yaptığı zarar ediyoruz ağlamaları, halbuki zarar ettikleri falan yok, sayılarla kafa karıştırıyorlar. İşlemci konusunda amd nin yerinde sayması yüzünden zaten tekel olmuş durumdalar, karşısında rakibi olmayan bir işlemci üreticisinin zarar ettiğine çocuklar bile güler.
İntelin dönem dönem yaptığı zarar ediyoruz ağlamaları, halbuki zarar ettikleri falan yok, sayılarla kafa karıştırıyorlar. İşlemci konusunda amd nin yerinde say...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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guguklunohut 4 yıl donanımcı123
Zarar ediyorlar diye bir ifade yok, sadece gelirlerinin düştüğü söylenmiş
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-MoDeStUs- 3 yıl
Pc pazari bitmez ama kuculmeye mahkum.mobil sektor cok hizli ilerliyor.
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Tolgá 3 yıl
beter olsun köpekler.sandy bridgeden beri gıdım gıdım performans veriyorlar.
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Sertan-57 3 yıl
intel Kazandigi Para'lara Sukretsin AMD'nin Ki Ondan Daha Kotu. Bilgisayar Devri Bitti Cunku Millet CimrilIgin'den Pintiligin'den islemci'ye Cok Para Vermemek icin Akil Telefon Almaya Basladi internet Gibi 3D Olmayan Oyunlar icin Onlara Yoneldi'ler Gerci Oyunda Degil Ama Bilgisayarda Ki 3D Oyunlari Asla Acamaz Sadece intel ve AMD Acar. intel ve AMD Yillardir ARM Yuzun'den Ne Milyon Dolar Para'lar Kayip Etti'ler Bir Turlu Doru Duzgun Para Kazanamadi'lar AMD Zaten Basta. ARM Olmasaydi AMD 40.0 $ Parasi Olurdu Suan intel'de 100.0 $ Parasi Olurdu Benim Tahminime Gore AMD Bu Kadar Kotu Olmazdi. Ben Akilli Telefon'larin Olmasini istemiyorum Ben Masaustu Bilgisayar istiyorum.
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Normandia_06 3 yıl
Mobil işlemci ile pc işlemcisi bir değildir.Atıyorum 2 ghz mobil işlemci pc işlemcisine göre 200 mhz ye denktir :D
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JaReD22 3 yıl
Amdnin vay haline :D
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Oggy20 3 yıl
IBM IS COMING
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magicrea 3 yıl
yılda bir kaç defa intelin böyle haberleri çıkıyor. her seferinde de timsah gözyaşı bunlar diye yorumlar geliyor.
sonuç olarak intelin bu durumuna keçiler bile inanmaz.
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umut_baris 3 yıl
Beter olsun paragözler!

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CaSsErDoDo 4 yıl
İntel ağlıyor ama pc işlemci bölümündeki durgunluğun bir sebebi de kendileri.Yeni nesil 4. Ve 5. Nesil işlemci çıkartıyorsun ama 2500k sahibi gibi 2.nesil işlemci sahipleri değiştirme ihtiyacı duymuyor.Neden duymuyor? Çünkü performans anlamında %10 dan fazlasını sunmuyorsun ve tekel olmanın verdiği avantajla tdp gibi orta ve üst segmentte kullanıcıların çok fazla önem vermedikleri (yüksek olmadığı sürece ki zaten yüksek değil intelde) şeye önem veriyorsun.Ayrıca yine orta ve üst seviye kullanıcıların umrunda olmayan igp yi geliştirmeye çalışıyorsun.Ver bize performanslı x6 x8 çekirdeklerini uygun fiyata bölümü coşturalım
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E_Aydin35 4 yıl
Şuan evinde bilgisayarı olmayıp ta cebinde iPhone 6 ile gezen 2 yakın arkadaşım var. İstek, algı ve hazları tamamen farklı. Toplumsal bir yönelimin eşiğinde aslında insanlar. Akıllı telefon yönelimi..!
Bundan yıllar önce pazar analizcileri, BT uzmanları geleceğin gelişim segmentinde her daim dizüstü bilgisayarları koyarlardı. Şuan durum çok farklı, Intel Microsoft'un yaptığı hatayı yapmamalı. Gerçi ikisi karşılaştırılamayacak oyuncular ama onların işi diğerlerine göre daha zor..
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doctor_bey 4 yıl
Fiyatları düşüründe gelirlerinizdeki artışı bir görün, sonra gelin ağlayacaksanız ağlayın yine burada, böylesi daha iyi
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Infinitum 4 yıl
Adamlar tekel oldu zaten, böyle olması bizim için iyi ama pek bir düşüş yaşamamışlar. İleri görüşlü olup mobil cihazlarda daha fazla aktif olsalardı çok şey değişirdi.
Bu arada tekelci politikalarından ve Skylake'i ertelediklerinden ötürü çok kızgınım bu firmaya ama orası ayrı konu.
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Fenomenon 4 yıl
Mobil ve tablet pazarına önem vermeleri lazım.
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nobu 4 yıl
milletin cebindeki parayı bu kadar sömürürsen olacağı buydu adamlar tamir ettirip kullanır bilgisayarını
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