Intel durmuyor: İşlemci fiyatlarında yeni artış kapıda

Intel işlemciler için zam kapıda
Sektör kaynaklarına göre Intel, Şubat ve Mart aylarında yaptığı artışların ardından Mayıs ayında yeni bir zam daha planlıyor. İlk aşamada %10-15 arası artış yapılmış, Mart ayında ise buna ek olarak yaklaşık %15 seviyesinde yeni bir zam gelmişti. Yeni artışla birlikte Intel işlemcilerin toplamda 2025 fiyatlarına kıyasla %30 daha pahalı hale gelmesi bekleniyor.
Ayrıca bu zamların yalnızca masaüstü tarafıyla sınırlı kalmayıp, Core Ultra serisinin yanı sıra Xeon sunucu işlemcilerini de kapsaması bekleniyor. Fiyat artışının arkasındaki en büyük neden ise yapay zeka veri merkezlerinden gelen yoğun talep. Başlangıçta GPU ağırlıklı kurulan sistemlerde CPU ihtiyacı görece düşüktü. Ancak günümüzde bu denge hızla değişiyor.
Asıl neden: AI talebi ve arz sıkıntısı
Örneğin daha önce ortalama 1 CPU'ya karşılık 12 GPU kullanılırken, bu oran artık 1 CPU'ya 8 GPU hatta bazı senaryolarda 1 CPU'ya 4 GPU seviyesine kadar yükselmiş durumda. Bu da CPU talebinde ciddi bir sıçrama anlamına geliyor. Bu süreçte ise Intel'in üretim tarafında hem kendi fabrikaları hem de TSMC ile yürüttüğü karma üretim modeli ise bu talebi karşılamakta zorlanıyor.
Özellikle çoklu yonga (multi-die) tasarımlarda tüm bileşenler hazır olmadan sevkiyat yapılamaması, arz tarafında ek darboğaz yaratıyor. Dolayısıyla son durum, özellikle fiyat/performans odaklı konumlandırılması beklenen Arrow Lake Refresh serisi için önemli bir dezavantaj oluşturabilir. Zira lansman öncesinde bile fiyatların yukarı yönlü hareket etmesi, kullanıcıların satın alma kararlarını zorlaştırıyor.
