Intel, Elon Musk’ın tarihi TeraFab projesine katılıyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın Austin, Teksas’taki TeraFab AI çip projesine Intel’in katıldığı açıklandı. Amerikan çip üreticisi, Musk’ın iki şirketi olan SpaceX (xAI ile birleşti) ve Tesla için AI çiplerini sağlayacak dev tesisin tasarım ve inşasında görev alacağını duyurdu.

Musk, bu çipleri hem otonom araçlar hem de insansı robotlar için kullanmayı planlıyor. Ayrıca, Musk’ın uzaya göndermeyi planladığı veri merkezlerinde de bu çipler kritik rol oynayacak.

Intel’in projeye dahil olması Musk’ın fabrikanın inşasını tek başına üstlenme baskısını hafifletiyor. Çip fabrikası kurmak, milyarlarca dolarlık yatırım, yıllarca süren çalışma ve özel ekipman gerektiren karmaşık bir süreç. Musk’ın araba ve roket fabrikaları kurma deneyimi bulunuyor ancak yarı iletken üretimi konusunda tecrübesi yok.

Musk, yetenek açığını Intel ile kapattı

Intel şimdi fabrikanın inşasında lider rol üstlenecek. Şirketin X paylaşımında belirtildiği üzere “Ultra yüksek performanslı yongaları büyük ölçekte tasarlama, üretme ve paketleme yeteneğimiz, TeraFab'ın yapay zeka ve robotikteki gelecekteki ilerlemelerini desteklemek için yılda 1 TW hesaplama gücü üretme hedefini hızlandırmaya yardımcı olacak.” Intel, ABD’deki varlığını güçlendirmek için Arizona’da iki yeni fabrika inşa ediyor ve toplamda 20 milyar dolarlık yatırım yapıyor.

Intel’in de belirttiği gibi TeraFabprojesinin hedefi yılda 1 terawattlık hesaplama kapasitesi üretebilecek bir tesis veya tesisler inşa etmek. Haliyle projenin öne çıkan yönü, tesisin ölçeği ve üreteceği çip hacmi olmuştu. Ancak Tesla’nın kendine ait bir IP veya yarı iletken üretim tecrübesi bulunmadığı için bir noktada otaklığa gideceği bekleniyordu. Intel’in bu noktada seçilen ortak olması ise endüstride sürpriz değil, beklenen bir gelişmeydi.

Intel’in paketleme çözümleri odak noktası haline geliyor 20 sa. önce eklendi

Intel CEO’su Lip-Bu Tan, yaptığı açıklamada Elon Musk’ın endüstrileri yeniden şekillendirme konusundaki başarısına dikkat çekerek TeraFab’ın geleceğin silikon mantığı, bellek ve paketleme üretiminde devrim yaratacağını vurguladı.

Elon Musk, TeraFab projesi kapsamında 2 nanometre (2nm) çip üretmeyi hedeflediğini daha önce açıklamıştı. Mevcut bilgiler ışığında, Intel’in Arizona’daki Fab 52 tesisinde 18A sürecini geçen yılın dördüncü çeyreğinden beri üretime aldığı biliniyor. Yani 2nm için artık teknik kabiliyet mevcut. Intel, Austin’de kurulacak Tesla tesisinin kendi foundry modeline uyarlanmasına destek olacak ve böylece kitlesel üretim daha hızlı şekilde mümkün olacak. Tesla, 18A lisansını kullanarak AI6 çiplerini ya mevcut tasarımla ya da revize edilmiş bir tasarımla üretebilecek.

