Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, Elon Musk’ın tarihi TeraFab projesine katılıyor

    Intel, Elon Musk’ın TeraFab projesine ortak olarak kurulacak AI çip fabrikasının tasarım ve inşasında görev alacak. TeraFab, Tesla ve SpaceX için dev hesaplama kapasitesi üretecek.

    Intel, Elon Musk’ın tarihi TeraFab projesine katılıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın Austin, Teksas’taki TeraFab AI çip projesine Intel’in katıldığı açıklandı. Amerikan çip üreticisi, Musk’ın iki şirketi olan SpaceX (xAI ile birleşti) ve Tesla için AI çiplerini sağlayacak dev tesisin tasarım ve inşasında görev alacağını duyurdu.

    Musk, bu çipleri hem otonom araçlar hem de insansı robotlar için kullanmayı planlıyor. Ayrıca, Musk’ın uzaya göndermeyi planladığı veri merkezlerinde de bu çipler kritik rol oynayacak.

    Intel’in projeye dahil olması Musk’ın fabrikanın inşasını tek başına üstlenme baskısını hafifletiyor. Çip fabrikası kurmak, milyarlarca dolarlık yatırım, yıllarca süren çalışma ve özel ekipman gerektiren karmaşık bir süreç. Musk’ın araba ve roket fabrikaları kurma deneyimi bulunuyor ancak yarı iletken üretimi konusunda tecrübesi yok.

    Musk, yetenek açığını Intel ile kapattı

    Intel şimdi fabrikanın inşasında lider rol üstlenecek. Şirketin X paylaşımında belirtildiği üzere “Ultra yüksek performanslı yongaları büyük ölçekte tasarlama, üretme ve paketleme yeteneğimiz, TeraFab'ın yapay zeka ve robotikteki gelecekteki ilerlemelerini desteklemek için yılda 1 TW hesaplama gücü üretme hedefini hızlandırmaya yardımcı olacak.” Intel, ABD’deki varlığını güçlendirmek için Arizona’da iki yeni fabrika inşa ediyor ve toplamda 20 milyar dolarlık yatırım yapıyor.

    Intel’in de belirttiği gibi TeraFabprojesinin hedefi yılda 1 terawattlık hesaplama kapasitesi üretebilecek bir tesis veya tesisler inşa etmek. Haliyle projenin öne çıkan yönü, tesisin ölçeği ve üreteceği çip hacmi olmuştu. Ancak Tesla’nın kendine ait bir IP veya yarı iletken üretim tecrübesi bulunmadığı için bir noktada otaklığa gideceği bekleniyordu. Intel’in bu noktada seçilen ortak olması ise endüstride sürpriz değil, beklenen bir gelişmeydi.

    Intel CEO’su Lip-Bu Tan, yaptığı açıklamada Elon Musk’ın endüstrileri yeniden şekillendirme konusundaki başarısına dikkat çekerek TeraFab’ın geleceğin silikon mantığı, bellek ve paketleme üretiminde devrim yaratacağını vurguladı.

    Elon Musk, TeraFab projesi kapsamında 2 nanometre (2nm) çip üretmeyi hedeflediğini daha önce açıklamıştı. Mevcut bilgiler ışığında, Intel’in Arizona’daki Fab 52 tesisinde 18A sürecini geçen yılın dördüncü çeyreğinden beri üretime aldığı biliniyor. Yani 2nm için artık teknik kabiliyet mevcut. Intel, Austin’de kurulacak Tesla tesisinin kendi foundry modeline uyarlanmasına destek olacak ve böylece kitlesel üretim daha hızlı şekilde mümkün olacak. Tesla, 18A lisansını kullanarak AI6 çiplerini ya mevcut tasarımla ya da revize edilmiş bir tasarımla üretebilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    G
    genconline 2 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 4 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    8 valf mi 16 valf mi az yakar aq online mavi serum kullananlar öncesi sonrası debridat ne işe yarar en iyi optik gözlük markaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS ExpertBook P1
    ASUS ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum