Intel enerji verimli Core i7 870s işlemcisini hazırlıyor

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Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisiyle gündemde olan Intel, yüksek performans isteyen ancak enerji verimliliğinden de ödün vermek istemeyen kullanıcılar için Core i7 870s işlemcisini hazırlıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1156 formundaki dört çekirdekli yeni işlemcinin 2.67GHz'de çalışacağı ve 8MB bellek kapasitesine sahip olacağı bildiriliyor.

Çift kanal entegre bellek kontrolcüsüyle 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunacak olan Core i7 870s'in ısıl güç tasarımı ise 82 Watt olacak. 2.93GHz'de çalışan ve 95 Watt seviyesinde TDP değerine sahip olan Core i7 870'den farklı olarak güç tüketiminde daha cimri olan Core i7 870s işlemcisinin fiyatı ve çıkış tarihi henüz bilinmese de Core i7 860s modeli 305 Avro seviyesinden satılmakta.