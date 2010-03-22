Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel enerji verimli Core i7 870s işlemcisini hazırlıyor

9 yıl
8,3b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel enerji verimli Core i7 870s işlemcisini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisiyle gündemde olan Intel, yüksek performans isteyen ancak enerji verimliliğinden de ödün vermek istemeyen kullanıcılar için Core i7 870s işlemcisini hazırlıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1156 formundaki dört çekirdekli yeni işlemcinin 2.67GHz'de çalışacağı ve 8MB bellek kapasitesine sahip olacağı bildiriliyor.

Çift kanal entegre bellek kontrolcüsüyle 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunacak olan Core i7 870s'in ısıl güç tasarımı ise 82 Watt olacak. 2.93GHz'de çalışan ve 95 Watt seviyesinde TDP değerine sahip olan Core i7 870'den farklı olarak güç tüketiminde daha cimri olan Core i7 870s işlemcisinin fiyatı ve çıkış tarihi henüz bilinmese de Core i7 860s modeli 305 Avro seviyesinden satılmakta.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 9 yıl
fiyatına göre tasarruflu olması saçma olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hellteam 9 yıl
Demekki lga1156 için bu tarz işlemciler devam edicek 6 çekirdek gelmez

1366 için düşük profilli 6 çekirdeklileri bekliyecez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilalMW 9 yıl
adam kandırıyorlar bunlar. :-/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 9 yıl
'''300 avro''' bu fiyattan daha ucuza artık 6 cekirdek alınabilecek(amd p2 x6) ...


fiyat mantıklı degil bu cpu için..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 9 yıl
amd x6 varken, yerim ben bu inteli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 9 yıl
habere gelirsek saçmalığın en önde gidenliği mhz yi düşür bu daha az watt harcıyor de. O da güzel. oldu olacak 1ghz yap bak 40W ne verimli ne verimli...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 9 yıl
300 € eder sana 600 lira.Bu kadar para verip işlemci alan adamın diğer pc parçalarını siz düşünün artık.Bu adam tutupta elektriği zaten düşünmez..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 9 yıl
başlıkta hata var ! verimlilik kelimesinde bi el atıverin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 9 yıl
Bu nasıl verimliliktir? işlemcinin frekansını düşürünce performansı aynı mı kalacak? işlemciye 300 avro veren adam performans ister, elektrik faturasını o kadar sallamaz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8308 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cpu, intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim