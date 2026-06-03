Intel, fansız Wildcat Lake laptop referans tasarımını sergiledi: Ultra ince gövde ve sessiz soğutma

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Tam Boyutta Gör Apple’ın uygun fiyatlı ve premium tasarımıyla dikkat çeken MacBook Neo modeline Intel, Wildcat Lake platformuyla cevap veriyor. Şirket, Computex 2026’da sergilediği Wildcat Lake referans tasarımında, Frore Systems’ın katı hal soğutma teknolojisi AirJet’i kullanarak ince, sessiz ve fansız dizüstü bilgisayar konseptini bir adım ileri taşımayı hedefliyor.

Ultra ince tasarım, sessiz ve etkili soğutma

Sadece 11,3 mm kalınlığa sahip olan referans sistem, geleneksel fanlar yerine AirJet modüllerinden güç alıyor. Buhar odası ile desteklenen çözüm, 15 watt'a kadar sürekli, kısa süreli yüklerde ise 30W'a kadar soğutma sağlayabiliyor.

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Frore Systems’ın geliştirdiği AirJet teknolojisi, hava akışını oluşturmak için dönen fanlar yerine piezoelektrik membranlar kullanıyor. İnsan kulağının duyamayacağı ultrasonik frekanslarda titreşen bu membranlar, yalnızca 2,65 mm kalınlığındaki modüller içinde hava hareketi sağlayabiliyor.

Şirketin paylaştığı verilere göre AirJet sistemi yaklaşık 1.750 Pascal geri basınç üretebiliyor. Bu sayede toz geçirmez ve suya dayanıklı filtrelerin kullanılması mümkün hale gelirken, cihazların uzun ömürlü olması da hedefleniyor.

Frore Systems, mevcut prototipte soğutma sisteminin yalnızca 28 dBA gürültü ürettiğini açıkladı. Daha fazla optimizasyonla bu değerin 24 dBA seviyesine kadar düşürülebileceği belirtiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, birçok modern dizüstü bilgisayarın boşta çalışma ses seviyesi bile 30 dBA’nın üzerinde bulunuyor.

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16 saatin üzerinde pil ömrü

AirJet’in bir diğer avantajı ise enerji tüketiminin iş yüküne göre ölçeklenebilmesi. Video izleme gibi hafif görevlerde modüller tamamen kapanabiliyor. Frore Systems, bu sayede Wildcat Lake tabanlı sistemlerin 16 saatten fazla pil ömrü sunabileceğini öne sürüyor.

Intel’in Computex’te sergilediği cihaz yalnızca bir referans tasarım olsa da şirket, dizüstü bilgisayar üreticilerinin bu konseptten etkilenmesini umuyor. Şimdilik AirJet teknolojisinin Dell XPS 13 gibi ticari Wildcat Lake modellerinde kullanılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ancak geleneksel fanların zamanla aşınması, tozlanması ve yüksek ses üretmesi gibi dezavantajları düşünüldüğünde, AirJet benzeri katı hal soğutma çözümleri gelecekte ince ve premium dizüstü bilgisayarların bir parçası haline gelebilir.

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Intel, fansız Wildcat Lake laptop referans tasarımını sergiledi

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