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Intel G35 yonga seti ile AMD'nin 690G'sini gözüne kestirdi

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel G35 yonga seti ile AMD'nin 690G'sini gözüne kestirdi
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AMD'nin ATi'yi satın almasından sonra ortaya koyduğu ilk önemli proje 690 serisi yonga setleri olmuştu. AMD tarafından geçtiğimiz Şubat ayında pzara sunulan 690 serisi yonga setleri hatırı sayılır bir başarı yakalamıştı. Zira firma kullanmaya başladığı Radeon X700 temelli entegre grafik işlemcisi ile bu konuda çıtayı biraz daha yukarı çekmeyi başarmış üstüne bir de HDMI desteğini anakartlara getirerek uygun fiyata çoklu ortam özellikleri ve zengin birçok işin altından başarı ile kalkabilecek entegre grafik işlemciye sahip olan yeni bir platformu kullanıcılarına sunmuştu. AMD'nin en büyük rakibi olan Intel ise yeni G35 yonga setinde kullanıma aldığı GMA X3500 entegre grafik işlemcisi ile AMD'ye cevap vermeye hazırlanıyor. Bilindiği gibi Intel kod adı Bearlake olan yeni nesil 3 serisi yonga setlerini pazara sunmaya başladı. 7 üyesi bulunan yeni yonga seti ailesinin entegre grafik işlemciye sahip olan modelleri de hazırlandı. Intel ilk etapta entegre grafik işlemciye sahip olan G33 ve G35 yonga setlerini pazara sunuyor. G35 yonga setinde kullanılan yeni GMA X3500 grafik işlemcisinin AMD'nin Radeon X700 temelli entegre grafik işlemcisine darbe indirmeye hazırlandığı ifade ediliyor. Yukarıdaki ekran görüntüsü de aslında iki grafik işlemci arasında yaşanması beklenen muhtemel performans farkını gösterecek ufak bir örnek olarak gözlerden kaçmıyor. Yapılan testlerde GMA X3500'ün Radeon 690G'ye göre oyunlarda yaklaşık olarak 10-20fps arası daha iyi sonuçlar aldığı ifade ediliyor. Her ne kadar yapılan testlerde Intel'in bir miktar işlemci avantajı (AMD'de Athlon64 X2 5200+, Intel'de ise Core 2 Duo E6600) olsa dahi genel kanıya göre GMA X3500'ün AMD'nin çözümü göre daha iyi performans vereceği ifade ediliyor. Yapılan projeksiyonlara göre bu fark oyunlar yaklaşık olarak 10-20fps arasında olacak gibi görünüyor. Tabii bu noktada AMD'nin 690G yonga setini geçtiğimiz Şubat ayında pazara sunduğunu Intel'in G35 yonga setinin ise çok daha yeni bir çözüm olduğunu da unutmayalım.
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enturkteynmentxx 12 yıl
küçük işletmeler,internet ve ofis uygulamaları kulanacaklar için gayet performanslı bir yonga olacak gibi gorunuyor ancak 690 g chipset baya sattı ülkemizde
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AteshBey 12 yıl

Orjinalden alıntı: enturkteynmentxx

küçük işletmeler,internet ve ofis uygulamaları kulanacaklar için gayet performanslı bir yonga olacak gibi gorunuyor ancak 690 g chipset baya sattı ülkemizde


690G+ X2 3600+ = 155$+Kdv

İntelin bu fiyatı yakalamasi cok zor...

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El_domingo 12 yıl
ben asıl nvidia nın vereceği karşılığı bekliyom....:

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OverClocker 12 yıl
İntel ne kadar iyi bir o/b vga ya sahip anakart çıkartsada AMD'nin fiyat avantajı daha ağır basar kanısındayım, en azından benim için öyle.Çünkü İntel anakart aldıktan sonra bide intel işlemci almak gerekecek
oda dünya para...
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MALİ MÜŞAVİR 12 yıl
GMA-X3500 lerde DX10 desteği varmı?
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rec 12 yıl
Orjinalden alıntı: rotasmmm

GMA-X3500 lerde DX10 desteği varmı?


x3100 ve x3500 de dx10 donanımsal olarak destekliyolar. Henüz driverları dx10 değil.
Sanırım 1*2ay içinde dx10 driverları veya bios updateler çıkacakmış.
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