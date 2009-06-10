Intel giriş seviyesi için Celeron E3000 işlemci ailesini hazırlıyor

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Celeron E1600 işlemcisini kullanıma sunan Intel, yılın üçüncü çeyreği ile birlikte Celeron E3000 serisini de endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre firma seri dahilinde ilk olarak çift çekirdekli E3200 ve E3300 modellerini tanıtacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerden E3200 modelinin 2.4GHz'de E3300 modelinin ise 2.5GHz'de çalışacağı belirtilmekte.

Her ikisi de 800MHz FSB desteğine ve 1MB L2 bellek kapasitesine sahip olan yeni işlemcilerin ısıl güç tasarımları ise 65 Watt. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Celeron E1000 serisinden farklı olarak Celeron E3000 modellerinin altı çizilen bir diğer önemli özelliği ise Virtualization yani sanallaştırma teknolojisine destek vermeleri. Bilindiği üzere Windows 7'deki sanallaştırılmış Windows XP modu için sanallaştırma destekli işlemci kullanımı gerekecek.

Intel Celeron E3000 serisi işlemcilerin fiyatları henüz açıklanmış olmasa da 60$ altında bir fiyatlandırmayla pazara girmeleri bekleniyor.