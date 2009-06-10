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Intel giriş seviyesi için Celeron E3000 işlemci ailesini hazırlıyor

9 yıl
13,1b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel giriş seviyesi için Celeron E3000 işlemci ailesini hazırlıyor
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Celeron E1600 işlemcisini kullanıma sunan Intel, yılın üçüncü çeyreği ile birlikte Celeron E3000 serisini de endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre firma seri dahilinde ilk olarak çift çekirdekli E3200 ve E3300 modellerini tanıtacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerden E3200 modelinin 2.4GHz'de E3300 modelinin ise 2.5GHz'de çalışacağı belirtilmekte.

Her ikisi de 800MHz FSB desteğine ve 1MB L2 bellek kapasitesine sahip olan yeni işlemcilerin ısıl güç tasarımları ise 65 Watt. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Celeron E1000 serisinden farklı olarak Celeron E3000 modellerinin altı çizilen bir diğer önemli özelliği ise Virtualization yani sanallaştırma teknolojisine destek vermeleri. Bilindiği üzere Windows 7'deki sanallaştırılmış Windows XP modu için sanallaştırma destekli işlemci kullanımı gerekecek.

Intel Celeron E3000 serisi işlemcilerin fiyatları henüz açıklanmış olmasa da 60$ altında bir fiyatlandırmayla pazara girmeleri bekleniyor.


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Aeris 9 yıl
Celeron işlemcilere karşı 10 Yıl'dur çok büyük bir ön yargım var Bi Celeron400 Bide Celeron533 kullanmıştım zamanında daha da kullanmam celeron :D
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RaptorFX 9 yıl
Amd olmasaydi intele kalsaydik hala tek çekirdek işlemci kullaniyor olurduk. Zerre kadar kullaniciyi düşünmüyorlar. Sirf daha pahali model alsin millet diye VT koyma, baktin VT 7 ile geliyor AMD de var o ozellik hemen koy celerona bile.. BAN oğlu BAN intele
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CoolnQuiet 9 yıl
Q8000 serisine VT özelliği koyma, sonra git celeronlara koymaya başla. Ya önceki mantıkları yanlıştı; yani, her işlemciye vt desteği koymayalım mantığı; ya da, şimdiki mantıkları yanlış. VT yi Celeronlara da koymaya başladıına göre artık intel, bir ihtimal bundan sonra AMD gibi bir yol izleyerek bundan sonra üreteceği bütün işlemcilerine bu özelliği koyacaktır. Bakalım, sıradaki işlemcilerde olacak mı bu özellik.
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K.Kahriman 9 yıl

Orjinalden alıntı: CoolnQuiet

Q8000 serisine VT özelliği koyma, sonra git celeronlara koymaya başla. Ya önceki mantıkları yanlıştı; yani, her işlemciye vt desteği koymayalım mantığı; ya da, şimdiki mantıkları yanlış. VT yi Celeronlara da koymaya başladıına göre artık intel, bir ihtimal bundan sonra AMD gibi bir yol izleyerek bundan sonra üreteceği bütün işlemcilerine bu özelliği koyacaktır. Bakalım, sıradaki işlemcilerde olacak mı bu özellik.

q8400 vt teknolojisine destek veriyor q8200 ve q8300 destek vermiyor

Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------

Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core 2 Quad
Codename Yorkfield
Specification Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 4h)
CPUID 6.7.A
Extended CPUID 6.17
Core Stepping R0
Technology 45 nm
Core Speed 1999.7 MHz (6.0 x 333.3 MHz)
Rated Bus speed 1333.1 MHz
Stock frequency 2666 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 8.0x
max VID 1.288 V
Features XD, VT


ark.intel.com/...
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moffaka 9 yıl
güzel hız güzel fiyat
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Xeon-Man 9 yıl
alternatif işlemci iyidir...Ne cin onlar...
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marvinous 9 yıl
65 watt çok fazla :(
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01Mrt 9 yıl
çift çekirdek celeron ilk başta komik oluyor ama zamanla alışırız... :)
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CaSsErDoDo 9 yıl
pentium e2.. serisi yerine bunları koyuyorlar işte
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K.Kahriman 9 yıl
fena değil 40-50 dolara alıp 4 küsür ghz kullanılacak bir işlemci önbelleğide idare eder 1mb
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