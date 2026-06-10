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    Google, Intel'e 3 milyon yapay zeka çipi siparişi vermeyi planlıyor

    Google'ın 2028 için Intel'e 3 milyondan fazla yapay zeka çipi siparişi vereceği iddia edildi. Geçmiş raporlara göre Google’ın yanı sıra Nvidia, Tesla ve Apple da Intel'e ilgi gösteriyor.

    Intel, Google’dan 3 milyon yapay zeka çipi siparişi alabilir Tam Boyutta Gör
    Ortaya çıkan bilgilere göre Google, 2028 yılında üretilecek 3 milyondan fazla Tensor Processing Unit (TPU) için Intel ile çalışmayı planlıyor. Söz konusu siparişin kesinleşmesi halinde bu gelişme Intel'in sözleşmeli üretim birimi açısından son yılların en önemli başarılarından biri olacak.

    Yoğun talep alternatiflere itiyor

    Şirketlere yakın kaynakların aktardığına göre Google, gelecekteki yeni nesil TPU birimleri için Intel’i değerlendiriyor. Ancak henüz resmi bir gelişmenin yaşanmadığının altı çiziliyor.

    Yapay zeka sistemlerinin giderek daha fazla işlem gücü talep etmesi, gelişmiş üretim teknolojilerine sahip dökümhaneler üzerindeki yükü ciddi şekilde artırmış durumda. Uzun yıllardır gelişmiş üretim süreçlerinde sektör lideri konumunda bulunan TSMC'nin yükselen talebe yetişmekte zorlandığı belirtiliyor.

    Intel, Google’dan 3 milyon yapay zeka çipi siparişi alabilir Tam Boyutta Gör
    Bu durum, yüksek performanslı çip tasarlayan şirketlerin yalnızca tek bir üreticiye bağımlı kalmak istememelerine neden oluyor. Google, Nvidia ve diğer büyük teknoloji şirketleri, üretim kapasitesini güvence altına almak amacıyla Intel gibi alternatif ortaklarla iş birliği seçeneklerini değerlendiriyor.

    Google ise kendi tasarladığı bu özel işlemciler sayesinde Nvidia'nın grafik işlemcilerine (GPU) olan bağımlılığını azaltmayı, aynı zamanda bulut hizmetlerini daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyor.

    Intel tarafında ise gelecek olumlu görünüyor. Zira Google’ın yanı sıra Nvidia’nın da şirkete yönelik ilgisinin olduğu ifade ediliyor. Nvidia, dört farklı grafik işlemcisini tek bir işlemci tasarımında birleştirecek bir çözüm için Intel'in üretim teknolojilerinin uygun olup olmadığını değerlendiriyor.

    Şirketin henüz resmi bir sipariş vermediği belirtilse de, Nvidia'nın Intel'i ciddi şekilde incelemesi bile gelişmiş üretim kapasitesine yönelik talebin ne kadar yoğun olduğunu gözler önüne seriyor.

    Intel, 14A süreciyle TSMC'ye rakip olmayı hedefliyor

    Intel CEO'su Lip-Bu Tan liderliğinde şirket, üretim tarafındaki faaliyetlerini yeniden yapılandırarak TSMC'ye güçlü bir alternatif oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Intel, 14A adı verilen yeni nesil üretim teknolojisini de içeren iddialı bir yol haritası üzerinde çalışıyor.

    Şirket, yalnızca kendi ürünlerini üretmek yerine dış müşterilere yönelik döküm hizmetlerini büyütmeye odaklanıyor. Büyük teknoloji firmalarını müşteri olarak kazanmak ise bu stratejinin merkezinde yer alıyor.

    Söz konusu üretim teknolojisinin, Elon Musk'ın Austin'de kurmayı planladığı Terafab yapay zeka tesisiyle bağlantılı çiplerde kullanılacağı aktarılıyor. Öte yandan geçen ay Intel'in Apple ile de bir yılı aşkın süredir devam eden görüşmelerin ardından çip üretimine yönelik ön anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 hafta önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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