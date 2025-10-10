Intel, GPU yol haritasında değişikliğe gidiyor: Xe3P ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, Tech Tour 2025 kapsamında düzenlediği etkinlikte ekran kartı yani GPU yol haritasını paylaştı. Yeni yol haritası, şirketin Xe mimarilerini yeniden yapılandırırken Panther Lake platformuna odaklanıyor. Ancak tanıtımda kullanılan isimlendirme ve mimari geçiş detayları, kullanıcılarda kafa karışıklığına neden olabilir.

Intel, GPU yol haritasında değişikliğe gidiyor

Sunumda dikkat çeken nokta, Intel'in geçmişte duyurduğu "Celestial" serisine hiç yer vermemesi oldu. Görselde, Xe3 mimarisiyle birlikte Panther Lake'in "B-serisi" altında konumlandığı görülüyor. Intel'den Tom Petersen ise, PCWorld ile yaptığı röportajda bu konuya açıklık getirdi.

Petersen, Xe3'ün şirketin yeni nesil grafik mimarisi olduğunu ve Panther Lake'te aktif olarak kullanılacağını doğruladı. Ancak "C-serisi"ne geçiş için henüz doğru zamanın gelmediğini belirtti. Petersen, "Battlemage ile iyi bir temel oluşturduk ve B-serisi adlandırmasını sürdürmeye karar verdik. Bu sayede mevcut kullanıcılar için devamlılık sağlıyoruz. Xe3 mimarisi Panther Lake'te yer alacak ancak C-serisine geçiş zamanı henüz değil" dedi.

Tam Boyutta Gör Intel'in yeni planı, GPU adlandırmalarında önemli bir dönüşüme işaret.. Keza şirket, bir süredir "Arc" markasını entegre işlemcilerle uyumlu hale getirme yönünde ilerliyor. Bu da, bağımsız grafik kartlarına odaklanan stratejiden uzaklaşıldığı izlenimini güçlendiriyor. Ayrıca yol haritasında ayrık GPU'lara özel net bir plan da yok.

Tam Boyutta Gör Buna rağmen Petersen, Intel'in GPU pazarından çekilmediğini ve gelecekte Celestial mimarisine dayalı bağımsız grafik çözümlerinin hâlâ planlandığını ifade etti. Ancak bu ürünlerin 2026'dan önce piyasaya çıkması beklenmiyor. Şirketin uzun vadede SoC tabanlı grafik sistemlerini merkezde tutacağı, ayrık GPU'ları ise belirli segmentlerde konumlandıracağı tahmin ediliyor.

