Intel, GPU yol haritasında değişikliğe gidiyor: Xe3P ve dahası

Sunumda dikkat çeken nokta, Intel'in geçmişte duyurduğu "Celestial" serisine hiç yer vermemesi oldu. Görselde, Xe3 mimarisiyle birlikte Panther Lake'in "B-serisi" altında konumlandığı görülüyor. Intel'den Tom Petersen ise, PCWorld ile yaptığı röportajda bu konuya açıklık getirdi.
Petersen, Xe3'ün şirketin yeni nesil grafik mimarisi olduğunu ve Panther Lake'te aktif olarak kullanılacağını doğruladı. Ancak "C-serisi"ne geçiş için henüz doğru zamanın gelmediğini belirtti. Petersen, "Battlemage ile iyi bir temel oluşturduk ve B-serisi adlandırmasını sürdürmeye karar verdik. Bu sayede mevcut kullanıcılar için devamlılık sağlıyoruz. Xe3 mimarisi Panther Lake'te yer alacak ancak C-serisine geçiş zamanı henüz değil" dedi.