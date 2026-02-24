Giriş
    Intel, işlemcilerde verimlilik ve performans çekirdeklerine elveda ediyor

    Intel, hibrit P-Core ve E-Core mimarisinden vazgeçmeye hazırlanıyor. Şirket, performans ve verimlilik çekirdeklerini tek yapıda birleştirecek “Unified Core” tasarımı için yeni bir ekip kuruyor.

    Intel hibrit mimariyi bırakıyor: Birleşik çekirdek mimarisi yolda Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken devi Intel, son yıllarda benimsediği hibrit çekirdek yaklaşımında köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirketin yayımladığı yeni iş ilanları, “Unified Core” (Birleşik Çekirdek) adı verilen yeni bir mikro mimari üzerinde çalışacak özel bir mühendislik ekibinin kurulduğunu ortaya koydu. Bu gelişme, Intel’in performans (P-Core) ve verimlilik (E-Core) çekirdeklerini aynı işlemcide bir araya getiren mevcut tasarım anlayışından uzaklaşabileceğine işaret ediyor.

    Yeni tasarım neyi değiştirecek?

    Yeni iş ilanlarına göre Intel, P-Core ve E-Core ayrımını ortadan kaldıracak birleşik bir çekirdek mimarisi üzerinde çalışıyor. Henüz teknik detaylar paylaşılmış değil ancak bu yaklaşımın tek tip çekirdek tasarımıyla hem performans hem de verimlilik hedeflerini aynı mikro mimari altında birleştirmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

    Mevcut hibrit modelde çekirdek türleri üzerinden yapılan segmentasyon, birleşik tasarımda farklı yöntemlerle sağlanmak zorunda kalacak. Bunlardan biri, işlemci zarında önemli alan kaplayan L2 ve L3 önbellek kapasitesinin farklılaştırılması olabilir. Benzer bir yaklaşım, AMD tarafından Zen 5 ve Zen 5c mimarilerinde uygulanıyor.

    Mikro mimari geliştirme süreçleri genellikle uzun yıllar alıyor. Bu nedenle Unified Core tasarımının kısa vadede piyasaya çıkması beklenmiyor. Mevcut bilgiler, yeni birleşik çekirdek mimarisinin on yılın sonuna doğru ticari ürünlerde yer alabileceğine işaret ediyor.

    Alder Lake ile başlamıştı

    Intel, hibrit çekirdek mimarisini ilk olarak 12. Nesil Alder Lake işlemcilerle birlikte kullanıma sunmuştu. Bu tasarımda yüksek performans sunan “Golden Cove” tabanlı çekirdekler ile enerji verimliliğine odaklanan “Gracemont” çekirdekler aynı yonga üzerinde konumlandırılmıştı. Kamuoyunda P-Core ve E-Core olarak anılan bu yapı, sonraki nesillerde de geliştirilerek masaüstü, mobil ve sunucu platformlarına yayıldı.

    Bu tasarımda hafif iş yükleri E-Core’lara aktarılırken, oyunlar ve yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalar P-Core’lar üzerinde çalıştırılıyordu. Hibrit yaklaşım yalnızca tüketici işlemcileriyle sınırlı kalmadı. Intel, veri merkezi tarafında da farklı ihtiyaçlara yönelik özelleştirilmiş çözümler sundu. Yüksek performanslı hesaplama (HPC) ve yapay zeka gibi alanlara yönelik P-Core ağırlıklı çözümler geliştirilirken, bulut hizmetleri gibi yoğun çekirdek sayısına ihtiyaç duyan senaryolar için E-Core tabanlı, 100’ün üzerinde çekirdeğe sahip yüksek yoğunluklu Xeon işlemciler piyasaya sürüldü.

    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

