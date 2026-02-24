Intel, işlemcilerde verimlilik ve performans çekirdeklerine elveda ediyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yarı iletken devi Intel, son yıllarda benimsediği hibrit çekirdek yaklaşımında köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirketin yayımladığı yeni iş ilanları, “Unified Core” (Birleşik Çekirdek) adı verilen yeni bir mikro mimari üzerinde çalışacak özel bir mühendislik ekibinin kurulduğunu ortaya koydu. Bu gelişme, Intel’in performans (P-Core) ve verimlilik (E-Core) çekirdeklerini aynı işlemcide bir araya getiren mevcut tasarım anlayışından uzaklaşabileceğine işaret ediyor.

Yeni tasarım neyi değiştirecek?

Yeni iş ilanlarına göre Intel, P-Core ve E-Core ayrımını ortadan kaldıracak birleşik bir çekirdek mimarisi üzerinde çalışıyor. Henüz teknik detaylar paylaşılmış değil ancak bu yaklaşımın tek tip çekirdek tasarımıyla hem performans hem de verimlilik hedeflerini aynı mikro mimari altında birleştirmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

Mevcut hibrit modelde çekirdek türleri üzerinden yapılan segmentasyon, birleşik tasarımda farklı yöntemlerle sağlanmak zorunda kalacak. Bunlardan biri, işlemci zarında önemli alan kaplayan L2 ve L3 önbellek kapasitesinin farklılaştırılması olabilir. Benzer bir yaklaşım, AMD tarafından Zen 5 ve Zen 5c mimarilerinde uygulanıyor.

Mikro mimari geliştirme süreçleri genellikle uzun yıllar alıyor. Bu nedenle Unified Core tasarımının kısa vadede piyasaya çıkması beklenmiyor. Mevcut bilgiler, yeni birleşik çekirdek mimarisinin on yılın sonuna doğru ticari ürünlerde yer alabileceğine işaret ediyor.

Alder Lake ile başlamıştı

Intel, hibrit çekirdek mimarisini ilk olarak 12. Nesil Alder Lake işlemcilerle birlikte kullanıma sunmuştu. Bu tasarımda yüksek performans sunan “Golden Cove” tabanlı çekirdekler ile enerji verimliliğine odaklanan “Gracemont” çekirdekler aynı yonga üzerinde konumlandırılmıştı. Kamuoyunda P-Core ve E-Core olarak anılan bu yapı, sonraki nesillerde de geliştirilerek masaüstü, mobil ve sunucu platformlarına yayıldı.

Bu tasarımda hafif iş yükleri E-Core’lara aktarılırken, oyunlar ve yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalar P-Core’lar üzerinde çalıştırılıyordu. Hibrit yaklaşım yalnızca tüketici işlemcileriyle sınırlı kalmadı. Intel, veri merkezi tarafında da farklı ihtiyaçlara yönelik özelleştirilmiş çözümler sundu. Yüksek performanslı hesaplama (HPC) ve yapay zeka gibi alanlara yönelik P-Core ağırlıklı çözümler geliştirilirken, bulut hizmetleri gibi yoğun çekirdek sayısına ihtiyaç duyan senaryolar için E-Core tabanlı, 100’ün üzerinde çekirdeğe sahip yüksek yoğunluklu Xeon işlemciler piyasaya sürüldü.

