Intel hisseleri çakıldı, zayıf PC pazarı beklentileri vurdu

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Intel hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek için beklentilerin altında bir gelir ve kâr tahmini açıklamasının ardından borsa sonrası işlemlerde yüzde 21'den fazla değer kaybetti. PC pazarındaki daralmanın devam etmesi ve üretim sorunları, şirketin büyüme beklentilerini olumsuz etkiliyor.

Gelir arttı ama beklenti karşılanmadı

Intel, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde 16,51 milyar dolar gelir elde etti. LSEG tarafından derlenen analist beklentileri 16,5 milyar dolar seviyesindeydi. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemindeki 13,7 milyar dolara kıyasla yüzde 21 arttı.

Ancak bu büyümenin arkasında farklı bir tablo bulunuyor. Intel'in bilgisayar işlemcilerini kapsayan Client Computing ve Physical AI biriminin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşerek 8,1 milyar dolara geriledi. Buna karşılık veri merkezi ve yapay zeka faaliyetlerinden elde edilen gelir yüzde 78 artışla 7,3 milyar dolara ulaştı.

PC pazarındaki zayıflık, Intel'in önümüzdeki dönem beklentilerini de doğrudan etkiliyor. Counterpoint Research verilerine göre küresel bilgisayar sevkiyatları, bellek ve diğer bileşenlerin artan maliyetleri nedeniyle ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 4 geriledi.

Intel, mevcut çeyrek için 15-16 milyar dolar arasında gelir bekliyor. Analistlerin beklentisi ise 17,1 milyar dolar gelirdi. Açıklanan tahminler, şirketin hem gelir hem de kârlılık tarafında piyasa beklentilerinin gerisinde kalabileceğine işaret ediyor. Intel Finans Direktörü David Zinsner, PC pazarındaki zayıflığın gelecek yılın ilk yarısına kadar devam etmesini beklediklerini söyledi.

Intel hisseleri yıl genelindeki yükselişin ardından sert düştü

Intel hisseleri, bilanço açıklaması öncesinde 2026 yılı genelinde yaklaşık yüzde 150 değer kazanmıştı. Ancak ekim ayında yapay zeka yatırımlarının büyüklüğüne ilişkin endişelerle hisselerde yaklaşık yüzde 23'lük düşüş yaşandı. Son bilanço açıklamasının ardından gelen yüzde 21'i aşan kayıp ise şirket üzerindeki baskıyı artırdı.

Öte yandan Intel, yapay zeka alanındaki büyümenin uzun vadede işlemci talebini destekleyeceğini düşünüyor. Nvidia ve AMD gibi şirketlerin grafik işlemcileri büyük yapay zeka modellerinin eğitiminde ve çalıştırılmasında önemli rol oynarken otonom görevleri yerine getirebilen yapay zeka ajanları geleneksel işlemcilere de ihtiyaç duyuyor.

Meta'nın Muse ve OpenAI'ın Dots gibi ajan tabanlı uygulamaları, bulut ortamındaki bilgisayar kaynakları üzerinden görevleri ve verileri yönetirken CPU'lardan yararlanıyor. Intel CEO'su Tan, kısa vadede PC sektöründe zorluklar yaşansa da CPU'lara ve şirketin diğer bilgi işlem platformlarına yönelik uzun vadeli talebin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

18A için işler yolunda

Intel'in uzun vadeli büyüme planlarında öne çıkan bir diğer alan ise dökümhane (foundry) faaliyetleri. Şirket, gelişmiş mantık çipleri üretebilen ABD merkezli tek üretici konumunda bulunuyor. Arizona'daki yeni fabrikasında en gelişmiş üretim teknolojilerinden biri olan 18A sürecinde yüksek hacimli üretime başlamış durumda.

Ancak Intel'in yeni üretim teknolojileri için henüz önemli büyüklükte dış müşteriler kazanamadığı belirtiliyor. CEO Lip-Bu Tan, önümüzdeki iki çeyrek içerisinde birkaç yeni müşteriyi duyurmaya hazırlandıklarını söyledi. Tan ayrıca geliştirilmekte olan 14A üretim teknolojisinde önemli ilerleme kaydettiklerini ifade etti. Şirketin Arizona'daki bir sonraki fabrikasının 2028 yılının sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

Intel'in ABD'deki üretim kapasitesini genişletme planlarının önemli ayaklarından biri de Ohio'daki büyük fabrika projesi. Şirket, geçen hafta fabrikada ilk yapısal çelik makasın kurulduğunu duyurdu. Başlangıçta 2025 yılında çip üretimine geçmesi planlanan tesisin inşaat takvimi ise ertelenmişti. Eylül ayında ortaya çıkan haberlerde, dünyanın en büyük yüksek bant genişlikli bellek (HBM) üreticisi SK Hynix'in Ohio'daki tesiste üretim alanı kiralayarak bellek çipleri üretmek için Intel ile iş birliği yapabileceği öne sürülmüştü.

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