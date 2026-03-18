Intel hisseleri önce yükseldi sonra düştü: Peki ama neden?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Pazartesi günü Intel hisseleri, yatırımcıların ilgisi ve piyasalardaki olumlu hava ile güne hızlı bir yükselişle başladı. Hisse fiyatı gün içinde yüzde 7,4’e varan bir artış gösterirken seans sonunda kazançlarını büyük ölçüde geri vererek kapanışta başlangıç seviyelerine yakın bir yerde durdu. Bu büyük dalgalanmanın arkasında ise birden fazla faktör bulunuyor.

Ana neden Nvidia

Intel’in yükselişinde en güçlü katalizörlerden biri Nvidia GTC 2026 konferansı oldu. Etkinlik öncesinde Intel, resmi hesaplarından katılımını duyururken Nvidia ile süregelen iş birliğine dair “bir sonraki adım” ifadesi yatırımcıların dikkatini çekti.

Yapılan duyuruya göre Xeon 6 işlemcileri, Nvidia’nın DGX Rubin NVL8 sistemlerinde host CPU olarak kullanılacak. Dolayısıyla önceki DGX B300 Blackwell tabanlı platformlarda kullanılan Xeon 6776P ile kurulan ortaklık artık Rubin neslinde de devam ediyor.

DGX Rubin NVL8, Nvidia’nın yeni nesil amiral gemisi AI sunucu sistemi olarak öne çıkıyor. Host CPU, görevlerin yönetimi, bellek kontrolü, zamanlama ve GPU hızlandırıcılara veri transferi gibi kritik işlevleri yürütüyor. Özellikle AI çıkarım iş yükleri ajan tabanlı sistemlere kayarken çekirdek başına performans ve bellek bant genişliği talepleri artıyor. Intel Xeon 6, 8TB’a kadar sistem belleği, geliştirilmiş bellek bant genişliği ve PCIe 5.0 desteği ile bu talepleri karşılayacak şekilde tasarlandı. Ayrıca Priority Core Turbo teknolojisi, tek çekirdek performansını kritik görevlerde yoğunlaştırarak GPU kullanımını maksimumda tutuyor.

Herkes biraz temkinli

Intel’in Pazartesi günkü yükselişi yalnızca iş birliği haberleriyle sınırlı değildi. Yarı iletken piyasasında genel bir ralli, petrol fiyatlarındaki gevşeme ve Tayvan merkezli çip üretimine alternatif arayışları yatırımcıları Intel’e yönlendirdi. Bu durum hisselerde erken saatlerde sert bir yükseliş yarattı.

Ancak gün içinde yükselişin büyük kısmı geri alındı. Peki, neden kazançlar buharlaştı? Intel, bir yıl önceki 20 doların altındaki seviyelere göre hala yüzde 100'ün üzerinde artış gösteriyor ve hisse senedi, etkinlik öncesinde zaten güçlü bir yükseliş kaydetmişti. Diğer nedenler arasında hızlı kâr alımı ve AI alanındaki olası balon riskine karşı temkinli yaklaşım

Temkinli yatırımcılar için uyarıcı veriler de mevcut. Intel, Dow Jones endeksinde en fazla kısa pozisyona sahip hisse konumunu koruyor ve kazanç kat sayısı yaklaşık 85 seviyesinde. CFO Dave Zinsner, Nvidia iş birliği ürünlerinin piyasaya çıkmasının birkaç yıl süreceğini belirtirken geçen yıl açıklanan 10,3 milyar dolar üretim zararı da yatırımcıların temkinli davranmasını destekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: