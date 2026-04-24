Intel hisseleri rekor kırdı: Her şey beklentilerin üstünde

Tam Boyutta Gör Intel, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamanın ardından Intel hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 29 yükselerek 86 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu seviye, Intel’in 2000 yılındaki dot-com zirvesini aşma ihtimalini gündeme getirirken, şirketin piyasa değerinin de 420 milyar doların üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan Intel, kendi öngörülerini yaklaşık 1,4 milyar dolar aşarak dikkat çekici bir gelir performansı sergiledi. Düzeltilmiş (non-GAAP) verilere göre Intel’in 1,5 milyar dolar net kâr elde ettiği görülüyor.

Bu güçlü sonuçların arkasında özellikle veri merkezi sınıfı işlemcilere yönelik artan talep, istemci tarafında istikrarlı satışlar ve Intel’in kendi üretim tesislerindeki kapasite ile verimlilik artışı yer aldı.

Gelir artışı ve marjlarda iyileşme

Tam Boyutta Gör Intel’in ilk çeyrek geliri 13,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış anlamına geliyor. Şirketin Ar-Ge ve operasyonel giderleri 4,4 milyar dolara gerileyerek yüzde 8 düşüş gösterdi. Aynı dönemde brüt kâr marjı yüzde 39,4’e yükseldi.

Operasyonlardan elde edilen nakit akışı 1,1 milyar dolar olurken açıklanan büyük zarar kaleminin temelinde 4,07 milyar dolarlık yeniden yapılandırma gideri bulunuyor. Bunun 3,447 milyar doları Mobileye kaynaklı değer düşüklüğü, kalan kısmı ise diğer yeniden yapılandırma maliyetlerinden oluşuyor.

İstemci ve veri merkezi birimlerinde toparlanma

Intel’in ürün tarafında toparlanma sinyalleri dikkat çekiyor. Şirket, üretim süreçlerinde özellikle Intel 7, Intel 4 ve Intel 3 teknolojilerinde verim artışı sağlandığını vurguluyor.

Tam Boyutta Gör İstemci İşlem Grubu (CCG), çeyrekte 7,7 milyar dolar gelir ve 2,5 milyar dolar faaliyet kârı elde etti. Bu segmentte faaliyet marjı yüzde 32,6’ya yükseldi. PC pazarındaki bellek ve depolama kaynaklı dalgalanmalara rağmen sonuçlar güçlü kabul ediliyor. Ayrıca Intel, yapay zeka destekli PC gelirlerinin çeyreklik bazda yüzde 8 arttığını ve bu ürünlerin artık istemci CPU portföyünün yüzde 60’ından fazlasını oluşturduğunu açıkladı.

Tam Boyutta Gör Veri Merkezi ve Yapay Zeka (DCAI) birimi ise çok daha güçlü bir büyüme sergiledi. Bu segmentin geliri 5,1 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda yüzde 22 arttı. Faaliyet kârı 1,5 milyar dolara yükselirken faaliyet marjı da yüzde 30,5 seviyesine çıktı.

Bu artış, yapay zeka iş yüklerinin eğitimden çıkarım (inference) aşamasına kaymasıyla birlikte CPU’ların veri merkezlerinde yeniden kritik rol üstlenmeye başlamasıyla ilişkilendiriliyor.

Çip üretim tarafı büyüyor ama halen zarar yazıyor

Tam Boyutta Gör Her ne kadar Intel beklentileri aşmış olsa da Intel Foundry bölümü finansal açıdan baskı yaratmaya devam ediyor. Bu birim, çeyrekte 5,4 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen yaklaşık 2,4 milyar dolar faaliyet zararı açıkladı.

Zararın temel nedeni, 18A üretim sürecinin devreye alınması sırasında oluşan yüksek maliyetler olarak gösteriliyor. Düşük verim oranları, yüksek amortisman giderleri ve gelecekteki 14A gibi yeni nesil teknolojilere yapılan yoğun Ar-Ge yatırımları bu tabloyu şekillendiriyor. Intel, her ne kadar yeni üretim süreçlerinde verimliliğin arttığını ve müşteri ilgisinin yükseldiğini belirtse de, dış müşterilerden anlamlı gelir akışının 2026 sonu veya 2027’den önce beklenmediği ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla Intel’de mevcutta bulunan iyi havanın, işlerin yolunda gitmesi halinde önümüzdeki dönemlerde daha iyi sonuçlarla desteklendiğini görebiliriz. Zira AI dünyasında artık CPU’ların yeniden ilgi odağı olduğu bir döneme giriyoruz. Bu dönemden sadece Intel değil, AMD ve ARM da faydalanacak. Nitekim onlarında hisseleri yüzde 7’nin üzerinde değer kazanmış durumda.

