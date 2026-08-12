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    Intel, yükselen hisselerini paraya çevirdi: 20 milyar dolar topladı

    Intel, yapay zeka çiplerine yönelik artan talebi karşılamak için üretim kapasitesini büyütüyor. Şirket, 20 milyar dolarlık hisse satışıyla büyük yatırımlarına kaynak sağladı.

    Intel hisselerini paraya çevirdi: 20 milyar dolar topladı Tam Boyutta Gör
    Intel, yapay zeka kaynaklı çip talebindeki artışı ve sözleşmeli üretim hedeflerini karşılamak için 20 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Şirketin başlangıçta 15 milyar dolar olarak açıkladığı arz, güçlü yatırımcı talebi nedeniyle büyütüldü. Elde edilen kaynağın yeni üretim kapasitesi, gelişmiş üretim teknolojileri ve şirketin genel finansman ihtiyaçlarında kullanılması bekleniyor. Bloomberg'e göre hisse satışına yönelik talep 100 milyar dolara ulaştı.

    Yükselen hisse değeri yatırımlara çevrildi

    Intel, halka arz kapsamında 210 milyon 526 bin 315 adet yeni hisseyi 95 dolardan sattı. Bu fiyat, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,6 indirim anlamına geliyor. Intel’in işlemlerden elde edeceği net gelir ise yaklaşık 19,7 milyar dolar olacak.

    Bu arada arzın tamamlanmasının ardından yüklenici bankaların 30 gün boyunca 31 milyon 578 bin 947 ek hisseyi aynı 95 dolarlık fiyat üzerinden satın alma hakkı bulunuyor.

    Intel'in bu hamlesi ise şirket hisselerindeki güçlü yükselişle bağlantılı. Şirketin piyasa değeri Ağustos 2025'te yaklaşık 90 milyar dolardan 2026 Ağustos itibarıyla 491 milyar dolara yükseldi. Intel'in piyasa değeri 20 Haziran 2026'da 673 milyar dolarla tarihi zirvesini gördü.

    Hisse senedi de yıl başından bu yana yaklaşık üç katına çıkarak AMD, Nvidia ve Philadelphia Semiconductor Index'in üzerinde performans gösterdi. Dolayısıyla şirketin değerlenen hisselerini yatırım aracı olarak kullanması doğal bir sonuç. Zira şirket bir yandan bilançosunu güçlendirmeye çalışırken diğer yandan TSMC ve Samsung gibi her yıl on milyarlarca dolar yatırım yapan rakipleriyle rekabet etmek zorunda.

    Talep, kapasiteyi zorluyor

    Intel'in yatırım planlarının arkasındaki önemli faktörlerden biri de yapay zeka. Yapay zeka ajanlarının yaygınlaşmasıyla birlikte işlemcilere yönelik talep artarken bu talep Intel'in mevcut üretim kapasitesini zorlamaya başladı.

    Şirket bu nedenle Temmuz ayında 2026 yılı sermaye harcaması beklentisini 18 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseltti. Intel'in yeni hisse satışından elde ettiği paranın belirli bir projeye tahsis edilmediği belirtiliyor. Ancak mevcut duruma bakıldığında bu kaynağın büyük kısmı üretim kapasitesinin artırılmasında kullanılacak.

    14A için 2028 hedefi

    Öte yandan şirketin geleceği için önemli olan 14A üretim süreci için Intel, yüksek hacimli üretime 2028 yılında başlamayı taahhüt etti. Bu konuda önemli bir gelişme de Intel'in dökümhane operasyonunun Tesla'yı 14A müşterisi olarak kazanması oldu.

    Bununla birlikte Intel'in üretim kapasitesini artırma planları ABD'de birden fazla tesisi kapsıyor. Şirket Arizona'daki Fab 52 tesisinde üretimi artırma sürecini sürdürüyor ve ihtiyaç oluştuğunda aynı bölgede bulunan Fab 62'yi de devreye almayı planlıyor. Şirketin ayrıca Ohio'daki büyük üretim kompleksi için de önemli miktarda finansmana ihtiyacı bulunuyor. Tesisin tamamen inşa edilmesi halinde toplam yatırımın 100 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/intel-raises-usd19-7-billion-to-help-fund-future-projects-as-14a-production-looms-share-sale-attracted-usd100-billion-in-demand-report-claims https://newsroom.intel.com/corporate/intel-announces-upsize-and-pricing-of-20-billion-common-stock-offering
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