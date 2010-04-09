Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel ikinci jenerasyon CULV işlemcilerini hazırlıyor

9 yıl
9,9b
1
1
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için ikinci jenerasyon CULV işlemcilerini kullanıma sunmayı planlıyor. Arrandale serisi mobil işlemcilerin düşük güç tüketimli modellerini, üreticilerden gelen taleplere bağlı olarak yılın ikinci yarısında duyuracağı düşünülen Intel, CULV V2 işlemcilerini ise üçüncü çeyrekte sunmaya başlayacak. Yeni jenerasyon için hazırlık çalışmaları devam eden işlemcilerden detayları beliren ilk model, çift çekirdekli Celeroın U3400 oldu. 
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Arrandale tabanlı Celeron U3400, 1.06GHz'de görev yapacak ve 18 Watt güç çekecek. Turbo Boot teknolojisinin desteklenmediği yeni işlemci, entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik birimi gibi yapıları da çatısı altında bulunduracak. Seviye 2 bellek kapasitesi 2MB olacak işlemcinin DDR3-800MHz bellek desteği sunması beklenirken, 166MHz'de çalışan entegre grafik biriminin 500MHz'e kadatr hız aşırtılabileceği belirtiliyor.
Üçüncü çeyrekte satışa sunulacak Celeron U3400'ün sistem üreticilerine maliyeti hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
32nm - 18W ve Ultra düşük güç tüketimi kelimelerinin yanyana gelmesi bir hata olmuş.. tamamen tezat.. Zaten notebook işlemcileri 25W'tan başlamıyor mu?? bunlar 45nm ile üretilmiyor mu?? 18W çok mu düşük hemde 32nm bir işlemci için?? Bence bunlar pazarmalama taktikleri.. insanların beyinlerine önce düşük düşük düşük diye kelimeleri ezberletiyorlar sonra işlemcileri ellerine verip hadi ne ezberlemiştiniz söyleyin bakalım diyorlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl A-DATA'dan USB 3.0 destekli SSD: N002 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim