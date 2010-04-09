Intel ikinci jenerasyon CULV işlemcilerini hazırlıyor





Intel, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için ikinci jenerasyon CULV işlemcilerini kullanıma sunmayı planlıyor. Arrandale serisi mobil işlemcilerin düşük güç tüketimli modellerini, üreticilerden gelen taleplere bağlı olarak yılın ikinci yarısında duyuracağı düşünülen Intel, CULV V2 işlemcilerini ise üçüncü çeyrekte sunmaya başlayacak. Yeni jenerasyon için hazırlık çalışmaları devam eden işlemcilerden detayları beliren ilk model, çift çekirdekli Celeroın U3400 oldu.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Arrandale tabanlı Celeron U3400, 1.06GHz'de görev yapacak ve 18 Watt güç çekecek. Turbo Boot teknolojisinin desteklenmediği yeni işlemci, entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik birimi gibi yapıları da çatısı altında bulunduracak. Seviye 2 bellek kapasitesi 2MB olacak işlemcinin DDR3-800MHz bellek desteği sunması beklenirken, 166MHz'de çalışan entegre grafik biriminin 500MHz'e kadatr hız aşırtılabileceği belirtiliyor.

Üçüncü çeyrekte satışa sunulacak Celeron U3400'ün sistem üreticilerine maliyeti hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.