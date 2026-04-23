    Intel’in 14A çip teknolojisine ilk büyük müşteri: Tesla

    Elon Musk, TeraFab tesislerinde Intel’in 14A üretim teknolojisinin kullanılabileceğini açıkladı. Dev projede Tesla, Ar-Ge’ye odaklanırken SpaceX, yüksek hacimli çip üretimini üstlenecek.

    Intel, uzun süredir zorluklarla ilerlettiği çip üretim işinde kritik bir eşiği aşmak üzere. Tesla CEO’su Elon Musk’ın yaptığı açıklamaya göre şirketin Austin merkezli Terafab yapay zeka çip kompleksi projesinde Intel’in yeni nesil 14A üretim teknolojisi kullanılabilir. Bu gelişme, Intel’in söz konusu teknoloji için ilk büyük dış müşterisini kazanması anlamına geliyor.

    Intel cephesi Musk’ın açıklamalarına doğrudan yanıt vermese de şirket daha önce 14A süreci için büyük müşterilerle görüşmeler yürüttüğünü doğrulamıştı. Açıklamanın ardından Intel hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 3,6 değer kazandı. Ayrıca Intel, Terafab projesine de katıldığını açıklamıştı.

    Terafab projesinin amacı ne?

    Musk’ın vizyon projelerinden biri olan Terafab, yalnızca bir çip üretim tesisi değil, aynı zamanda geleceğin yapay zeka ve robotik altyapısını şekillendirecek bir kompleks olarak konumlanıyor. Mart ayında yapılan açıklamalara göre SpaceX ve Tesla, bu geniş kampüs içerisinde iki ayrı ileri seviye çip fabrikası kurmayı planlıyor. Bunlardan biri otomobiller ve insansı robotlar için işlemciler üretirken diğeri uzay tabanlı veri merkezlerine güç sağlayacak.

    Öte yandan projenin detayları halen netleşmiş değil. Yüksek maliyetli üretim ekipmanlarının finansmanı, fabrikanın işletmesi ve devreye alma takvimi gibi kritik unsurlar belirsizliğini koruyor. Ancak Musk, Terafab’ın uzun vadede yılda 1 terawatt hesaplama kapasitesi üretmeyi hedeflediğini belirtiyor. Bu rakam, şu anda ABD genelinde üretilen toplam kapasitenin yaklaşık iki katına denk geliyor.

    Analistlere göre bu ölçekte bir kapasiteye ulaşmak için gereken yatırım miktarı oldukça yüksek. Bernstein tahminleri, toplam sermaye harcamasının 5 trilyon ile 13 trilyon dolar arasında olabileceğine işaret ediyor.

    Intel dönüm noktası

    Intel CEO’su Lip Bu Tan daha önce yaptığı açıklamalarda dış müşteriler kazanılamaması durumunda şirketin üretim işinden tamamen çıkabileceğini ifade etmişti. Bu nedenle Tesla ile yapılacak olası anlaşma, Intel’in TSMC gibi güçlü rakiplerle rekabet edebilmesi açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

    Ek olarak piyasadaki mevcut görünüm Intel’in daha fazla büyük müşteri ile üretim anlaşması yapabileceğine işaret ediyor.

    Tesla tarafında ise işler biraz daha karışık. Tesla ve SpaceX’in yarı iletken üretim tecrübesi bulunmuyor. Bu da girişimin en büyük engellerinden biri olarak görülüyor. Musk’ın ifadeleri ise TeraFab’in Intel’in üretim sürecini doğrudan kullanmasının ötesinde bu teknolojinin lisanslanarak TeraFab tesislerine entegre edilmesi ihtimalini de gündeme getiriyor.

    Yarı iletken sektöründe üretim teknolojisi lisanslama, yeni bir fabrika kurulum sürecini hızlandıran önemli bir yöntem olarak biliniyor. Sıfırdan bir üretim süreci geliştirmek genellikle on yılı bulabildiği için hazır bir teknolojinin adapte edilmesi ciddi zaman avantajı sağlayabiliyor. Bu model aynı zamanda teknoloji sağlayıcısı için de önemli bir gelir kaynağı anlamına geliyor.

    Tesla Ar-Ge’ye, SpaceX seri üretime odaklanacak

    Musk’ın açıklamalarıyla birlikte Terafab projesinde şirketler arasındaki görev dağılımı da ilk kez bu kadar net şekilde ortaya kondu. Buna göre Tesla, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) odaklı bir pilot üretim hattı kuracak, SpaceX ise yüksek hacimli çip üretiminden sorumlu olacak.

    Kısa vadede Tesla’nın Texas’taki Gigafactory kampüsünde yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırımla bir yarı iletken Ar-Ge tesisi kurması planlanıyor. Bu tesis, aylık birkaç bin wafer işleyebilecek kapasitede küçük ölçekli bir pilot hat olacak. Amaç, yeni üretim tekniklerini test etmek, yarı iletken üretiminde temel fiziksel yaklaşımları geliştirmek ve bu yeniliklerin gerçek üretim ortamında uygulanabilirliğini doğrulamak.

    Musk, bu pilot hattın esas amacının doğrudan seri üretim değil, üretim süreçlerinin güvenilirliğini test etmek ve yeni fikirleri doğrulamak olduğunu vurguluyor.

    Pilot aşamanın ardından devreye girecek olan yüksek hacimli üretim tarafında ise SpaceX ön plana çıkıyor. Şirketin, TeraFab kapsamında büyük ölçekli bir üretim tesisi kurarak çip üretimini endüstriyel seviyeye taşıması bekleniyor.

