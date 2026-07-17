Intel’in 18A başarısı Nova Lake planlarını değiştirdi: Üretimin %90'ını bünyesinde gerçekleştirecek

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Tam Boyutta Gör Intel’in yeni nesil masaüstü işlemci ailesi Nova Lake-S için üretim stratejisinde önemli bir değişikliğe gittiği bildiriliyor. Şirketin başlangıçta hesaplama birimini (compute tile) büyük ölçüde TSMC’nin N2 (2 nm) üretim sürecinde üretmeyi planladığı, ancak son tedarik zinciri bilgilerine göre üretimin çoğunu yeniden kendi fabrikalarına taşımaya karar verdiği iddia ediliyor.

Intel Foundry'nin payı yüzde 90'a ulaşabilir

Intel, Nova Lake’in hesaplama biriminin üretiminde başlangıçta çift kaynaklı bir model üzerinde çalışıyordu. Buna göre üretimin yaklaşık yüzde 60-70’lik kısmı TSMC’nin N2 sürecinde, kalan bölüm ise Intel Foundry’nin gelişmiş 18A üretim teknolojisinde gerçekleştirilecekti. Ancak yeni bilgilere göre Intel’in planı değişti. Şirketin artık Nova Lake-S işlemcilerindeki hesaplama birmini üretiminin yaklaşık yüzde 80-90’ını Intel Foundry tesislerinde gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Bu kararın arkasındaki en önemli nedenlerden biri, Intel’in 18A üretim sürecindeki verimlilik sorunlarını büyük ölçüde çözmüş olması. Şirketin birkaç ay önce yaşadığı üretim verimliliği problemlerinin giderildiği ve sürecin yüksek hacimli üretim için yeterince istikrarlı hale geldiği ifade ediliyor.

Verim oranları yüzde 85'e yükseldi

Intel’in 18A sürecindeki üretim verimliliğini, önceki çeyrekteki yüzde 65 seviyesinden yüzde 85’e kadar yükselttiği belirtiliyor. Bu oran, TSMC’nin N2 süreci için bildirilen yaklaşık yüzde 90’lık verimlilik seviyesinin hemen altında bulunurken, Samsung’un SF2 süreci için belirtilen yüzde 50-60 seviyelerinin oldukça üzerinde yer alıyor.

Intel’in mevcut 18A üretim deneyimi de bu iyileşmede önemli rol oynuyor. Şirket, ilk 18A tabanlı işlemcilerinden biri olan Panther Lake ailesiyle birlikte aylar boyunca yüksek hacimli üretim gerçekleştirdi ve süreci optimize etti.

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Intel’in 18A kapasitesi artırılacak

Intel’in şu anda 18A üretim teknolojisi için aylık yaklaşık 30 bin wafer kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Bu kapasite, şirketin mevcut Panther Lake üretimi için yeterli olsa da Nova Lake-S gibi daha büyük hacimli ürünler için ek kapasite yatırımı gerekecek. 18A üretimi şu anda iki ana tesiste gerçekleştiriliyor: Arizona'daki Fab 52 ve Oregon'daki Hillsboro tesisleri.

Eğer iddialar doğruysa, Nova Lake-S üretiminin büyük bölümünün Intel Foundry’ye aktarılması, şirketin 18A sürecine olan güveninin önemli bir göstergesi olacak. Aynı zamanda Intel’in TSMC’ye bağımlılığını azaltarak kendi dökümhane işini yeniden güçlendirme hedefinin de önemli bir parçası olacak.

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