Intel'in 18A planı genişliyor: Apple ve Nvidia radarda

Tam Boyutta Gör ABD'nin yarı iletken üretimi hedefi doğrultusunda Intel'e yüklenen rol giderek büyüyor. Şirket özellikle dökümhane tarafında yeniden yapılanma dönemine girerken, 18A ve gelecek nesil 14A süreci için yepyeni bilgiler paylaşıldı. Intel CFO'su David Zinsner, Intel Foundry biriminin finansal dengesi için 2027 hedefinin artık daha gerçekçi göründüğünü belirtiyor.

2027 hedefi neden önemli?

Morgan Stanley konferansında konuşan Intel CFO’su David Zinsner, şirketin dökümhane iş kolu için belirlediği 2027 başa baş hedefinin artık daha gerçekçi göründüğünü söyledi. Bu hedefte ise 18A ve 14A üretim düğümlerinin yanı sıra gelişmiş paketleme çözümlerinin önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

Intel, 18A sürecinde üretim verimliliğini artırırken özellikle 18A-P varyantına yönelik dış müşteri ilgisi de oluşmaya başladı. Daha önce yalnızca şirket içi kullanım için düşünülen 18A'nın, artık harici müşteriler için de seçenek hâline gelebileceği belirtiliyor. Bu noktada potansiyel müşteriler arasında Apple ve Nvidia gibi büyük tasarımcıların adı geçiyor.

Özellikle Apple'ın gelecekteki M serisi işlemcileri için 18A-P sürecini değerlendirebileceğinden zaten bahsetmiştik. Öte yandan Intel, 14A üretim süreci için de takvimini koruyor. Şirket, 2027 civarında risk üretimine başlamayı ve 2029'da hacimli üretime geçmeyi planlıyor.

Intel'in gelir beklentisini güçlendiren bir diğer alan ise gelişmiş paketleme teknolojileri. Şirketin EMIB ve EMIB-T çözümlerine yönelik görüşmelerin hız kazandığı ve bazı anlaşmaların yıllık milyarlarca dolarlık gelir potansiyeline ulaşabileceği paylaşıldı. Bu alanda da Apple, Nvidia ve Qualcomm gibi firmalarla görüşmeler sürüyor.

