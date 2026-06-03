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    Intel, 18A teknolojili yeni işlemcilerini tedarik etmede zorlanıyor

    Intel'in büyük umut bağladığı 18A üretim sürecinde beklenmedik bir sorun ortaya çıktı. Sektör kaynaklarına göre şirket, 18A tabanlı yeni nesil mobil işlemcilerinin tedarikinde sıkıntılar yaşıyor.

    Intel'in 18A teknolojili yeni işlemcilerinde tedarik sıkıntısı Tam Boyutta Gör
    Intel'in büyük umut bağladığı 18A üretim sürecinde beklenmedik bir sorun ortaya çıktı. Sektör kaynaklarına göre şirket, 18A tabanlı yeni nesil Panther Lake (Core Ultra Series 3) ve Wildcat Lake (Core Series 3) mobil işlemcilerinin tedarikinde sıkıntılar yaşıyor. Bu durum, dizüstü bilgisayar üreticilerinin yeni ürün planlarını sekteye uğratırken Intel'in üretim teknolojilerindeki geri dönüş hikayesine de gölge düşürüyor.

    Birden fazla bilgisayar üreticisi ve sektör kaynağının aktardığı bilgilere göre Intel, müşterilerine net bir teslimat takvimi sağlayamıyor. Şirketin Müşteri Bilgi İşlem ve Fiziksel Yapay Zeka Genel Müdürü Alex Katouzian ise Computex Taipei sırasında yaptığı açıklamada bir miktar tedarik sıkıntısı yaşandığını kabul ederek sorunun aşılması için çalıştıklarını söyledi.

    Intel daha önce müşterilerini Alder Lake, Raptor Lake ve Arrow Lake platformlarından Panther Lake ve Wildcat Lake'e geçmeye teşvik etmişti. Ancak sektör temsilcileri, yeni işlemcilerin arzının beklenenden daha kısıtlı olduğunu belirtiyor.

    Sorunun Kaynağı TSMC Olabilir

    Kaynaklara göre sorun yalnızca Intel fabrikalarındaki üretim verimliliğiyle sınırlı olmayabilir. Panther Lake ve Wildcat Lake işlemcilerinin hesaplama kalıpları (compute die) Intel'in 18A sürecinde üretilse de giriş/çıkış (I/O) yongaları hala TSMC tarafından gelişmiş EUV süreçlerinde üretiliyor. TSMC'nin kapasitesinin yapay zeka talebi nedeniyle oldukça yoğun olduğu biliniyor. Bu durum, Intel'in "ilk tamamen 18A tabanlı işlemci" söylemine rağmen yeni nesil ürünlerde dış tedarikçilere olan bağımlılığının sürdüğünü gösteriyor.

    İlk aşamada bazı küçük üreticiler, çiplerin büyük markalara öncelikli olarak dağıtıldığını düşünse de kaynaklar bunun doğru olmadığını belirtiyor. Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden birkaçının da aynı tedarik sorunlarını yaşadığı ifade ediliyor.

    Xeon 6+ önceliği iddiası

    Sektörde dile getirilen bir başka iddia ise Intel'in sınırlı 18A kapasitesini daha yüksek kâr marjına sahip sunucu işlemcilerine yönlendirdiği yönünde. Bu görüşe göre şirket, yeni tanıtılan Xeon 6+ (Clearwater Forest) ailesine öncelik vererek mobil işlemci üretimini ikinci plana atıyor olabilir.

    Eğer şirket kısa vadede arz sorunlarını çözemazsa, hem PC üreticileri hem de yatırımcılar nezdinde 18A'nın ölçeklenebilirliği konusunda soru işaretleri büyüyebilir. Buna karşılık Intel yönetimi, sorunun geçici olduğunu ve üretim kapasitesinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü vurguluyor.

    Kaynakça https://www.culpium.com/p/intel-is-struggling-to-supply-laptop https://www.engadget.com/2185749/intel-may-be-struggling-to-supply-enough-of-its-new-chips/
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