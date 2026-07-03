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    Intel'in 18A üretim sürecinde kritik sorun çözüldü

    Intel'in 18A üretim sürecinde wafer'lar arasındaki verimlilik sorununu çözdü. Şirketin aylık üretim kapasitesinin ise iki tesiste toplam 30 bin wafer seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

    Intel'in 18A üretim sürecinde kritik sorun çözüldü Tam Boyutta Gör
    Intel'in yeni nesil 18A (1.8 nm sınıfı) üretim teknolojisiyle ilgili önemli bir üretim sorununun çözüldüğü öne sürüldü. BlueFin Research Partners'ın yatırımcı notuna göre şirket, uzun süredir üzerinde çalıştığı verimlilik değişkenliği problemini giderdi. Eğer iddia doğruysa Intel, 18A sürecinde artık çok daha istikrarlı ve öngörülebilir bir üretim gerçekleştirebilecek.

    Wafer'lar arasındaki verim farkı ortadan kalktı

    Üretim süreçlerinde “wafer-to-wafer variability” yani yonga plakaları arası verimlilik değişkenliği olarak adlandırılan sorun, aynı üretim akışında bazı wafer'ların yüksek verim sunarken bazılarının beklenenden düşük sonuç vermesine neden oluyor. Bu da üretim partileri arasında ciddi dalgalanmalar yaratarak planlamayı zorlaştırıyor.

    BlueFin Research Partners'a göre Intel bu sorunu çözdü. Ancak bu gelişme, 18A sürecinin genel verimliliğinin hedeflenen seviyeye ulaştığı anlamına gelmiyor. Sadece üretim sonuçlarının artık daha tutarlı hale geldiği ve verim artışlarının daha öngörülebilir şekilde ilerleyebileceği belirtiliyor.

    Yarı iletken üretiminde nihai verimlilik yalnızca wafer'lar arasındaki farklılıklara bağlı değil. Hata yoğunluğu, wafer içindeki üretim farklılıkları, paketleme verimi, parametrik verim ve güvenilirlik testleri de toplam üretim başarısını doğrudan etkiliyor.

    Aylık kapasite 30 bin wafer'a ulaştı

    Intel'in 18A üretim sürecinde kritik sorun çözüldü Tam Boyutta Gör
    BlueFin'in raporuna göre Intel'in Oregon'daki D1X tesisi ile Arizona'daki Fab 52 fabrikasının toplam kapasitesi aylık yaklaşık 30 bin wafer'a ulaştı Buna rağmen mevcut veriler Intel'in Core Ultra 3 "Panther Lake" ve Xeon 6+ "Clearwater Forest" işlemcilerini istenen hacimde üretip üretemeyeceğini göstermiyor. Çünkü bunun değerlendirilebilmesi için toplam yonga verimi ve parametrik verim oranlarının da bilinmesi gerekiyor.

    BlueFin'in aktardığı bilgilere göre Intel, 14A (1.4 nm sınıfı) üretim teknolojisinde de benzer bir yol haritası izleyecek. Şirketin ilk yüksek hacimli üretim tesisi yine Oregon'daki D1X olacak. İkinci yüksek hacimli üretim merkezi ise Ohio'da inşa edilen Ohio One tesisinin ilk fazı olacak.

    Intel kısa süre önce 14A sürecinde yüksek hacimli üretimin 2029 yılında başlamasının planlandığını doğrulamıştı. Ancak Ohio One tesisinin ilk fazının 2030 yılında tamamlanması, üretime ise 2030-2031 döneminde başlaması bekleniyor.

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