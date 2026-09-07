Intel'in 52 çekirdekli işlemcisi için yeni tarih sızdırıldı

Intel Nova Lake takvimi sızdırıldı
Çin'deki bir üretici sunumundan alındığı belirtilen ve X üzerinde @wxnod tarafından paylaşılan slayta göre Nova Lake-S işlemcilerinin seri üretimi 2026'nın sonlarına doğru başlayacak. İlk modellerin ise 2027'nin ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Serinin diğer modelleri yıl boyunca kademeli olarak satışa sunulacak.
Bu takvim, daha önce ortaya çıkan bazı Nova Lake iddialarıyla da örtüşüyor. Intel'in Core Ultra 400 ailesiyle birlikte ilk etapta tek işlemci hesaplama döşemesine sahip modelleri piyasaya sürmesi bekleniyor. Daha üst seviyedeki çift hesaplama döşemeli modeller ise sonraki aşamada seriye eklenecek.
Intel'in bu yaklaşımı AMD ile rekabet açısından da dikkat çekiyor. İlk aşamada piyasaya çıkması beklenen 28 çekirdekli Nova Lake modelleri, özellikle oyun performansı tarafında AMD'nin 3D V-Cache işlemcilerine rakip olacak. Büyük önbellek yapısının oyunlarda sağladığı avantajlara karşılık Intel, Nova Lake ile BLLC (Big Last-Level Cache) adı verilen genişletilmiş önbellek tasarımını kullanacak.
52 çekirdekli işlemci 2027'de geliyor
Daha sonra piyasaya çıkması beklenen 52 çekirdekli işlemciler ise çok çekirdekli iş yüklerinde serinin asıl performans gösterisi olabilir. AMD'nin Zen 6 masaüstü işlemcilerinde 24 çekirdeğe kadar çıkması beklenirken Intel'in 52 çekirdekli modelleri, çekirdek sayısı açısından önemli bir avantaj sağlayacak.
Sızıntıdaki bir diğer detay ise LGA 1954 platformu. Daha önceki bilgilerde olduğu gibi yeni soketin birden fazla işlemci nesline yükseltme desteği sunacağı ve platformda LPDDR5 desteğinin devam edeceği belirtiliyor. Intel'in Nova Lake-S ailesini 2027 boyunca genişletmesi beklenirken, sızıntıda yılın sonlarına doğru Razor Lake olarak adlandırılan yeni nesil işlemcilere ilişkin bir geçiş ihtimali de yer alıyor. Bununla birlikte Razor Lake tarafındaki bilgiler şu aşamada daha belirsiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: