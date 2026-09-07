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    Intel'in 52 çekirdekli işlemcisi için yeni tarih sızdırıldı

    Intel'in AMD X3D'ye rakip olacak "BLLC" özellikli Nova Lake işlemcileri yakında geliyor. Şirketin Nova Lake takvimi ise netleşmeye başladı. İşte detaylar...    

    Intel'in 52 çekirdekli işlemcisi için yeni tarih sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Intel’in yeni nesil masaüstü işlemcileri için hazırladığı Nova Lake-S platformuna ilişkin yeni bir sızıntı, serinin çıkış takvimini netleştirmiş olabilir. Buna göre ilk Nova Lake-S işlemcileri 2027'nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak. 52 çekirdekli üst seviye modeller ise ilk dalgada yer almayacak.

    Intel Nova Lake takvimi sızdırıldı

    Çin'deki bir üretici sunumundan alındığı belirtilen ve X üzerinde @wxnod tarafından paylaşılan slayta göre Nova Lake-S işlemcilerinin seri üretimi 2026'nın sonlarına doğru başlayacak. İlk modellerin ise 2027'nin ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Serinin diğer modelleri yıl boyunca kademeli olarak satışa sunulacak.

    Bu takvim, daha önce ortaya çıkan bazı Nova Lake iddialarıyla da örtüşüyor. Intel'in Core Ultra 400 ailesiyle birlikte ilk etapta tek işlemci hesaplama döşemesine sahip modelleri piyasaya sürmesi bekleniyor. Daha üst seviyedeki çift hesaplama döşemeli modeller ise sonraki aşamada seriye eklenecek.

    Intel'in 52 çekirdekli işlemcisi için yeni tarih sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Nova Lake ailesinin en dikkat çekici taraflarından biri, üst seviye modellerde 52 çekirdeğe kadar çıkılacak olması. Intel'in tüketici masaüstü işlemcilerinde daha önce kullanmadığı çift compute tile tasarımına geçmesi, bu modellerin üretimini daha karmaşık hale getiriyor. Bu nedenle şirketin en yüksek çekirdek sayısına sahip işlemcileri ilk etapta sunmak yerine ürün gamını aşamalı şekilde genişletmesi bekleniyor.

    Intel'in bu yaklaşımı AMD ile rekabet açısından da dikkat çekiyor. İlk aşamada piyasaya çıkması beklenen 28 çekirdekli Nova Lake modelleri, özellikle oyun performansı tarafında AMD'nin 3D V-Cache işlemcilerine rakip olacak. Büyük önbellek yapısının oyunlarda sağladığı avantajlara karşılık Intel, Nova Lake ile BLLC (Big Last-Level Cache) adı verilen genişletilmiş önbellek tasarımını kullanacak.

    52 çekirdekli işlemci 2027'de geliyor

    Daha sonra piyasaya çıkması beklenen 52 çekirdekli işlemciler ise çok çekirdekli iş yüklerinde serinin asıl performans gösterisi olabilir. AMD'nin Zen 6 masaüstü işlemcilerinde 24 çekirdeğe kadar çıkması beklenirken Intel'in 52 çekirdekli modelleri, çekirdek sayısı açısından önemli bir avantaj sağlayacak.

    Sızıntıdaki bir diğer detay ise LGA 1954 platformu. Daha önceki bilgilerde olduğu gibi yeni soketin birden fazla işlemci nesline yükseltme desteği sunacağı ve platformda LPDDR5 desteğinin devam edeceği belirtiliyor. Intel'in Nova Lake-S ailesini 2027 boyunca genişletmesi beklenirken, sızıntıda yılın sonlarına doğru Razor Lake olarak adlandırılan yeni nesil işlemcilere ilişkin bir geçiş ihtimali de yer alıyor. Bununla birlikte Razor Lake tarafındaki bilgiler şu aşamada daha belirsiz.

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