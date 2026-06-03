Intel’in beklenen AI GPU’su sahneye çıktı: Nvidia ve AMD'ye meydan okuyor

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Tam Boyutta Gör Intel, Computex kapsamında uzun süredir beklenen yeni veri merkezi yapay zeka hızlandırıcısı Crescent Island hakkında önemli detayları paylaştı. İlk olarak geçtiğimiz ekim ayında duyurulan Crescent Island GPU’su şirketin yeni nesil Xe3P mimarisini temel alıyor. Crescent Island AI GPU’su özellikle yapay zeka çıkarım (inference) iş yükleri ve yükselişte olan Agentic AI uygulamaları için geliştirildi.

Xe3P mimarisiyle geliyor

Crescent Island, Intel'in daha önce Panther Lake ve Xe3 mimarisi tanıtımlarında işaret ettiği yeni Xe3P grafik mimarisini kullanıyor. Xe3P, mevcut Xe3 tasarımının geliştirilmiş bir versiyonu olarak konumlandırılıyor ve istemci tarafındaki entegre grafik çözümlerinden veri merkezi sınıfı yapay zeka hızlandırıcılarına kadar ölçeklenebilir bir yapı sunuyor.

Intel'e göre Xe3P'nin temel hedeflerinden biri watt başına performansı artırmak. Bu nedenle Crescent Island yüksek işlem gücünün yanı sıra enerji verimliliği açısından da rekabetçi bir çözüm olmayı amaçlıyor.

HBM yerine LPDDR5X tercih edildi

Tam Boyutta Gör Günümüzde Nvidia ve AMD'nin üst düzey yapay zeka hızlandırıcılarında HBM3E, HBM4 ve yakında HBM4E gibi bellekler kullanılıyor. Ancak HBM belleklerin üretim kapasitesi üzerindeki baskı ve artan talep nedeniyle tedarik sorunları yaşanırken maliyetler de yükseliyor.

Intel ise farklı bir yaklaşım benimseyerek Crescent Island'da LPDDR5X bellek teknolojisini tercih etti. Intel bu sayede hem maliyeti düşürüyor hem de enerji tüketimini iyileştiriyor.

Rakiplerle karşılaştırıldığında:

Intel Crescent Island: 480 GB'a kadar LPDDR5X

AMD Instinct MI450X: 432 GB'a kadar HBM4

Nvidia Vera Rubin: 288 GB'a kadar HBM4

kapasitelerin sunulduğunu görüyoruz.

Intel'in hazırladığı standart PCIe hızlandırıcı kartı 160 GB LPDDR5X bellek ile gelecek. Ancak şirket, ODM ve iş ortaklarına daha esnek tasarım özgürlüğü tanıyacak. Bu sayede üreticiler, ihtiyaçlara göre yapılandırılmış ve 480 GB'a kadar bellek kapasitesine sahip özel kartlar geliştirebilecek.

LPDDR5X tercihinin avantajı enerji verimliliğinde ortaya çıkıyor. Hava soğutmalı PCIe sürümünün 350 watt TDP değerine sahip olması bunun en somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Tam Boyutta Gör Crescent Island'ın en dikkat çekici yönlerinden biri de geleneksel GPU tasarımından farklı bir yaklaşım benimsemesi. Intel, bu üründe grafik işleme veya 3D hızlandırma gibi klasik GPU bloklarına yer vermedi.

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Bunun yerine yonga tamamen GPGPU (General Purpose GPU) görevlerine odaklanıyor. Grafik donanımının kaldırılmasıyla elde edilen alanın daha büyük bölümü yapay zeka hesaplama birimlerine ayrılmış durumda. Böylece performans, enerji verimliliği ve toplam sahip olma maliyeti (TCO) açısından daha avantajlı bir yapı hedefleniyor.

FP4'ten FP64'e kadar geniş veri tipi desteği

Intel'in yeni hızlandırıcısı, farklı yapay zeka ve bilimsel hesaplama senaryolarına uyum sağlayabilmek için oldukça geniş bir veri formatı desteği de sunacak.

GPU, FP4 ile FP64 arasında uzanan veri tiplerini destekleyecek. Bu özellik, özellikle çıkarım iş yükleri, büyük dil modelleri ve "tokens-as-a-service" olarak tanımlanan hizmetler için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Bunun yanında Intel, tamamen açık ve güçlü bir yazılım ekosistemi sunacağını da belirtiyor.

İlk müşteri örnekleri 2026'nın ikinci yarısında

Intel'in paylaştığı yol haritasına göre Crescent Island AI GPU için müşteri örnekleme süreci 2026'nın ikinci yarısında başlayacak. Bu nedenle ürünün nihai teknik özellikleri ve performans verileri önümüzdeki aylarda daha net ortaya çıkacak.

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