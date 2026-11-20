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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Intel, maliyet düşürme planları kapsamında küresel bilgi teknolojileri departmanında yeni bir işten çıkarma dalgası başlattı. Sürecin departman çalışanlarının yüzde 20'sini etkilemesi ve 500'den fazla kişinin işine son verilmesi bekleniyor. Son iki yılda istihdamını 27 binin üzerinde azaltan teknoloji devi, projeleri sadeleştirerek personel giderlerini düşürmeyi sürdürüyor. Şirket, bu hamlelerle zararlarını azaltıp yeniden kârlı hale gelmeyi hedefliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Intel, CEO Lip-Bu Tan yönetiminde maliyetleri azaltmak ve operasyonlarını sadeleştirmek amacıyla iş gücünü küçültmeye devam ediyor. Şirketin küresel BT departmanında 16 Kasım'da başlayan yeni işten çıkarmaların, çalışanların yüzde 10 ila 20'sini etkileyebileceği öne sürülüyor.

Yüzlerce çalışan daha etkilenebilir

Intel, 2026 boyunca sürdürdüğü işten çıkarma sürecine yeni bir halka ekledi. Şirket, bu kez küresel bilgi teknolojileri (BT) organizasyonunda çalışanları kapsayan yeni bir küçülme süreci başlattı. TrendForce'un CTech'e dayandırdığı bilgilere göre işten çıkarmalar 16 Kasım itibarıyla başladı.

Intel, kaç çalışanın işini kaybedeceğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bazı çalışanlar, departmanda çift haneli oranlarda işten çıkarmaların olabileceğini iddia ediyor. Yaklaşık 2.607 çalışanın 55 farklı merkezde ve 53 ülkede görev yaptığı BT organizasyonunda yüzde 10'luk bir küçülme en az 260 kişinin, yüzde 20'lik bir küçülme ise yaklaşık 520 kişinin işini kaybetmesi anlamına geliyor.

Bununla birlikte söz konusu rakamlar bağımsız olarak doğrulanmış değil. Intel, işten çıkarmalardan etkilenecek çalışan sayısını veya hangi ekiplerin kapsamda olduğunu açıklamadı. Şirket, Business Insider'a yaptığı değerlendirmede personel ve finansal kaynaklarını stratejik öncelikleriyle uyumlu tutmak için iş gücünü düzenli olarak gözden geçirdiğini belirtti.

Intel'in çalışan sayısı iki yılda 27.800 azaldı

Yeni işten çıkarmalar, Intel'in 2026 boyunca farklı departmanlarda gerçekleştirdiği küçülme adımlarının devamı niteliğinde. Şirket, yıl içinde ver merkezi ve AI grubu bünyesinde de işten çıkarmalar yapmıştı.

Intel'in açıkladığı çalışan sayıları da küçülmenin boyutunu ortaya koyuyor. Şirket, 27 Eylül 2026 itibarıyla toplam 81.100 kişiyi istihdam ediyordu. Bu çalışanların 76.500'ü doğrudan Intel bünyesinde, 4.600'ü ise Mobileye ve diğer iştiraklerde görev yapıyordu.

Intel'in çalışan sayısı 2025 yılının sonunda 85.100, 2024 yılının sonunda ise 108.900 seviyesindeydi. Buna göre şirket, Aralık 2025'ten bu yana 4.000, Aralık 2024'ten bu yana ise toplam 27.800 çalışanını kaybetti.

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Intel'deki küçülme süreci Lip-Bu Tan'ın CEO koltuğuna oturmasından önce başlamıştı. Şirketin önceki CEO'su Pat Gelsinger, 2024 yılında toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 15'ine karşılık gelen 15 binden fazla pozisyonun kaldırılacağını duyurmuştu.

2025'te göreve gelen Lip-Bu Tan da maliyetleri düşürme ve şirketin operasyonel yapısını sadeleştirme çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda yönetim kademelerinin azaltılması, önceliği düşük projelerin sonlandırılması ve personel giderlerinin düşürülmesi gibi adımlar atıldı. Intel, devam eden yeniden yapılanmayla zararlarını azaltmayı ve kârlılığını iyileştirmeyi hedefliyor.

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Intel'in BT departmanında yeni işten çıkarma dalgası

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