Intel’in çip üretim geliri TSMC’nin 1000 kat altında kaldı

Tam Boyutta Gör Intel’in çip üretim birimi Foundry Services (IFS), 2025 takvim yılında zorlu bir dönemden geçiyor. Şirketin bu birimden elde ettiği gelirleri, Tayvan merkezli TSMC’nin ulaştığı seviyelerin yaklaşık 1000 kat altında kaldı. Yıl genelinde Intel’in bu alandan elde ettiği gelirin yalnızca 120 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, firmanın 18A üretim süreci gibi ileri teknolojilere yaptığı milyarlarca dolarlık yatırım düşünüldüğünde son derece düşük bir seviyeye işaret ediyor.

CEO Lip-Bu Tan liderliğinde yeniden yapılanma sürecine giren Intel, yalnızca üretim faaliyetlerinde değil, tüketici ürünleri ve yapay zeka odaklı bölümlerde de kapsamlı değişiklikler gerçekleştiriyor. Şirket içinde genel bir iyimserlik havası bulunsa da özellikle IFS biriminin kârlılık noktasına ulaşmaktan oldukça uzak olduğu görülüyor.

Tam Boyutta Gör SemiAnalysis analisti Sravan Kundojjala tarafından paylaşılan verilere göre TSMC ile Intel Foundry arasındaki fark, sektördeki rekabetin ne kadar derinleştiğini açıkça ortaya koyuyor. TSMC, yıllar içinde devasa bir üretim kapasitesi ve müşteri portföyü oluştururken Intel ise bu süreçte sadece kan kaybetti.

Yine de umut ışığı tamamen sönmüş değil. Tesla, Broadcom ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin Intel’in yaklaşmakta olan 18A ve 14A üretim teknolojileriyle ilgilendiği bildiriliyor. Bu ilgi, Intel’in IFS birimini yeniden canlandırabilir ve şirkete TSMC ile rekabet etme şansı verebilir. Şirketin yaklaşan Panther Lake ve Clearwater Forest işlemci serileri ise 18A’nın tam potansiyelini gösterecek. Buradaki başarılar ve başarısızlıklar ise 14A sürecinin kaderini belirleyecek. 18A’dan başarı elde edilirse Intel, son teknoloji üretim alanında yarışmaya devam edecek. Ancak 18A’dan istenen başarı gelmezse CEO Lip-Bu Tan’ın da daha önce dediği gibi yarıştan çekilme olasılığı masaya yatırılacak.

