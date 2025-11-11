Intel’in çip üretim geliri TSMC’nin 1000 kat altında kaldı

İki şirket arasındaki fark çok büyük
CEO Lip-Bu Tan liderliğinde yeniden yapılanma sürecine giren Intel, yalnızca üretim faaliyetlerinde değil, tüketici ürünleri ve yapay zeka odaklı bölümlerde de kapsamlı değişiklikler gerçekleştiriyor. Şirket içinde genel bir iyimserlik havası bulunsa da özellikle IFS biriminin kârlılık noktasına ulaşmaktan oldukça uzak olduğu görülüyor.
Yine de umut ışığı tamamen sönmüş değil. Tesla, Broadcom ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin Intel'in yaklaşmakta olan 18A ve 14A üretim teknolojileriyle ilgilendiği bildiriliyor. Bu ilgi, Intel'in IFS birimini yeniden canlandırabilir ve şirkete TSMC ile rekabet etme şansı verebilir. Şirketin yaklaşan Panther Lake ve Clearwater Forest işlemci serileri ise 18A'nın tam potansiyelini gösterecek. Buradaki başarılar ve başarısızlıklar ise 14A sürecinin kaderini belirleyecek. 18A'dan başarı elde edilirse Intel, son teknoloji üretim alanında yarışmaya devam edecek. Ancak 18A'dan istenen başarı gelmezse CEO Lip-Bu Tan'ın da daha önce dediği gibi yarıştan çekilme olasılığı masaya yatırılacak.