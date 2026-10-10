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    Intel’in gelişmiş çip paketleme teknolojisi devlerin radarında: Beş şirket gündemde

    Intel, yapay zeka çiplerine yönelik artan talebi fırsata çevirerek TSMC’ye gelişmiş paketleme alanında rakip olmayı hedefliyor. Amazon, Google, Microsoft ve Nvidia gibi devler Intel'i tercih edebilir.

    Intel’in gelişmiş çip paketleme teknolojisi devlerin radarında Tam Boyutta Gör
    Intel’in dökümhane iş kolu, önümüzdeki üç yılda Amazon, Google, Qualcomm, Microsoft ve Nvidia gibi teknoloji devlerini gelişmiş çip paketleme hizmetleri için müşteri olarak kazanabilir. Bir analist yol haritasına dayanan iddialar, şirketin yapay zeka çipleri pazarında TSMC’ye alternatif olma hedefini güçlendirebileceğini gösteriyor. 

    Intel Foundry, gelişmiş çip üretimi ve paketleme teknolojileriyle büyük teknoloji şirketlerinin tedarik zincirinde daha fazla yer edinmeye hazırlanıyor. GFHK’ye atfedilen, X platformunda paylaşılan bir yol haritasına göre Amazon, Google, Qualcomm, Microsoft ve Nvidia, 2027 ile 2029 yılları arasında Intel’in gelişmiş paketleme hizmetlerini kullanabilir. Bununla birlikte, söz konusu liste Intel tarafından doğrulanmış resmi bir müşteri listesi değil, analistlerin öngörülerini yansıtıyor.

    Amazon, Intel’in ilk müşterilerinden biri olabilir

    Yol haritasına göre Amazon, Intel’in gelişmiş paketleme teknolojilerini kullanabilecek ilk şirketlerden biri olabilir. Şirketin, üçüncü nesil Trainium yapay zeka hızlandırıcılarında 2027’nin ilk yarısında Intel’in paketleme hizmetlerinden yararlanabileceği öne sürülüyor. Amazon’un dördüncü nesil Trainium hızlandırıcıları için de 2028’in ikinci yarısı ile 2029’un ilk yarısı arasında yeniden Intel’e yönelmesi ihtimaller arasında gösteriliyor.

    Google ve Qualcomm’un ise 2027’nin ikinci yarısında potansiyel müşteriler arasına katılması bekleniyor. Google’ın, kendi geliştirdiği Tensor Processing Unit (TPU) işlemcilerinde Intel’in gelişmiş paketleme teknolojilerini kullanabileceği belirtiliyor.

    Microsoft ve Nvidia da yol haritasında yer alıyor. Özellikle Nvidia’nın gelecekteki Feynman GPU mimarisine ait bazı bileşenlerde Intel Foundry hizmetlerinden yararlanabileceği iddiası dikkat çekiyor. Yapay zeka hızlandırıcılarına yönelik artan talep, bu tür işlemcilerde kullanılan gelişmiş paketleme teknolojilerini yarı iletken sektörünün stratejik alanlarından biri haline getiriyor.

    Intel’in üretim teknolojileri için takvim ortaya çıktı

    Paylaşılan yol haritası, Intel’in üretim süreçlerine ilişkin beklentileri de içeriyor. Buna göre 18A-P sürecinin 2027’nin ikinci yarısında, 14A teknolojisinin ise 2028’in ikinci yarısı ile 2029’un ilk yarısı arasında devreye alınması öngörülüyor. Ancak bu tarihlerin kesinleşmiş üretim takvimleri olmadığını belirtelim. Üretim süreçlerinin devreye alınması ve müşterilerin bu teknolojileri benimsemesi, teknik ilerlemeye ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir.

    Intel, TSMC’nin gelişmiş paketleme teknolojilerine alternatif olabilir

    Intel’in müşteri kazanma hedefinde gelişmiş paketleme teknolojileri önemli bir rol oynuyor. Şirketin EMIB-T ve EMIB-M çözümleri, özellikle yapay zeka işlemcilerinde kullanılan çoklu çip tasarımları için TSMC’nin CoWoS teknolojisine alternatif oluşturabilir.

    Bununla birlikte TSMC’nin en az 2028’e kadar paketleme teknolojilerinin olgunluğu ve üretim verimliliği açısından avantajını koruması bekleniyor. Dolayısıyla Intel’in yalnızca yeni müşteriler kazanması değil, yüksek hacimli üretimde güvenilirlik ve verimlilik sunması da kritik önem taşıyor.

    Apple’ın listede yer almaması dikkat çekiyor

    Yol haritasındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Apple’ın potansiyel müşteriler arasında bulunmaması. Daha önce Apple’ın bazı işlemcilerinde Intel’in üretim teknolojilerini değerlendirebileceğine ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Ancak yeni listede şirkete yer verilmemesi, Intel ile Apple arasındaki olası iş birliğinin zamanlaması konusunda soru işaretleri yaratıyor.

    AMD de geçmişte Intel Foundry için potansiyel müşteriler arasında gösterilmişti. Bununla birlikte son raporlar, AMD’nin ileri teknoloji olmayan bazı çipleri için Samsung Foundry’yi değerlendirebileceğine işaret ediyor.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Intel-s-foundry-ambitions-could-get-a-massive-boost-from-Nvidia-Google-and-Amazon.1420202.0.html https://x.com/sssjeffpu/status/2108278674978165200
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