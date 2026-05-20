Intel'in gizli AI GPU'su ortaya çıktı: 160 GB LPDDR5X ve Xe3P

Intel'in gizli AI GPU'su ortaya çıktı
Ortaya çıkan yeni sızıntıya göre Intel, Xe3P tabanlı yeni veri merkezi hızlandırıcısı üzerinde çalışıyor. Yeni hızlandırıcı, doğrudan oyunculara yönelik bir Arc ekran kartı değil, yapay zeka çıkarım (AI inference) yüklerini hedefleyen veri merkezi çözümü olarak konumlandırılıyor. Sızdırılan PCB tasarımına bakıldığında ise oldukça büyük bir GPU kalıbı görüyoruz.
Yeni Xe3P yongası, mevcut Xe2 tabanlı BMG-G31 GPU'dan belirgin şekilde daha büyük. Bunun yanında kartın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise bellek tarafı. Intel'in yeni hızlandırıcısına toplam 160 GB LPDDR5X bellek eşlik ediyor. PCB üzerinde 20 adet LPDDR5X bellek alanı bulunuyor, bunların 12'si ön yüzde, 8'i ise arka tarafta konumlandırılmış durumda.
Son olarak kart üzerinde test amaçlı olduğu düşünülen USB-C bağlantısı ve 12V-2x6 güç konektörü de yer alıyor. Ancak saat hızları, güç tüketimi ve performans değerleri henüz netleşmiş değil. Intel, Crescent Island için resmi çıkış tarihi paylaşmasa da müşteri örneklerinin 2026'nın ikinci yarısında gönderilmeye başlanacağını doğrulamış durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.