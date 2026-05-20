Tam Boyutta Gör Intel'in yeni nesil grafik mimarileriyle ilgili yol haritası uzun süredir merak konusuydu. Daha önce tüketici tarafında kullanılması beklenen Xe3P mimarisinin iptal edildiği iddia edilirken, şimdi bu mimarinin farklı bir alanda karşımıza çıkacağı netleşmeye başladı. Son olarak "Crescent Island" kod adını taşıyan GPU'nun ilk PCB görüntüleri paylaşıldı.

Ortaya çıkan yeni sızıntıya göre Intel, Xe3P tabanlı yeni veri merkezi hızlandırıcısı üzerinde çalışıyor. Yeni hızlandırıcı, doğrudan oyunculara yönelik bir Arc ekran kartı değil, yapay zeka çıkarım (AI inference) yüklerini hedefleyen veri merkezi çözümü olarak konumlandırılıyor. Sızdırılan PCB tasarımına bakıldığında ise oldukça büyük bir GPU kalıbı görüyoruz.

Yeni Xe3P yongası, mevcut Xe2 tabanlı BMG-G31 GPU'dan belirgin şekilde daha büyük. Bunun yanında kartın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise bellek tarafı. Intel'in yeni hızlandırıcısına toplam 160 GB LPDDR5X bellek eşlik ediyor. PCB üzerinde 20 adet LPDDR5X bellek alanı bulunuyor, bunların 12'si ön yüzde, 8'i ise arka tarafta konumlandırılmış durumda.

Tam Boyutta Gör Şirketin burada HBM yerine LPDDR5X tercih etmesi önemli bir detay. Keza Nvidia ve AMD'nin veri merkezi çözümlerinde HBM3E ve gelecekte HBM4 kullanımına yöneldiğini biliyoruz. LPDDR5X ise maliyetleri biraz daha düşürecek. Ayrıca yeni hızlandırıcının hava soğutmalı veri merkezleri için optimize edildiği paylaşıldı. Bu da daha düşük enerji tüketimine sahip AI sistemleri oluşturmayı hedeflediğini gösteriyor.

Son olarak kart üzerinde test amaçlı olduğu düşünülen USB-C bağlantısı ve 12V-2x6 güç konektörü de yer alıyor. Ancak saat hızları, güç tüketimi ve performans değerleri henüz netleşmiş değil. Intel, Crescent Island için resmi çıkış tarihi paylaşmasa da müşteri örneklerinin 2026'nın ikinci yarısında gönderilmeye başlanacağını doğrulamış durumda.

Intel'in gizli AI GPU'su ortaya çıktı: 160 GB LPDDR5X ve Xe3P

