Intel'in işlemci yol haritası paylaşıldı: Nova Lake takvimde

Intel'in işlemci yol haritası paylaşıldı
Sızan belgelere göre Panther Lake işlemciler, Core Ultra 300 serisi adıyla 2026'da satışa sunulacak. Bu mimari, Intel'in 18A üretim sürecini kullanan ilk tüketici ürünü olacak. Masaüstünde ise Panther Lake, mevcut Core Ultra 200 Arrow Lake serisinin yerini alacak. İlginç bir detay olarak masaüstü tarafı bir nesli doğrudan atlayarak Nova Lake yerine Panther Lake'e geçiş yapacak.
Daha önceki söylentilerde seride 16 çekirdeğe kadar çıkan CPU'lar da gündeme gelmişti, dolayısıyla farklı sürümlerle karşılaşmamız muhtemel. Sonuç olarak 2026 yılı, dizüstü bilgisayarlarda Intel Panther Lake ve AMD Medusa Point rekabetine sahne olacak. Nova Lake'in ise 2027 çıkış yaptığını göreceğiz. Intel'in CES 2026 etkinliğinde Nova Lake mobil prototiplerini göstermesi de beklentiler arasında.