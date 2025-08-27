Giriş
    Intel'in işlemci yol haritası paylaşıldı: Nova Lake takvimde

    Intel'in 2026 ve 2027 yıllarında piyasaya süreceği işlemcilere ait yol haritası sızdırıldı. Nova Lake takvimde görünürken, ilk olarak Panther Lake geliyor...   

    Intel'in işlemci yol haritası paylaşıldı: Panther Lake geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel'in gelecek nesil işlemcileri için yeni bir yol haritası sızdırıldı. Belgeler, uzun süredir merak edilen Nova Lake ailesinin "Core Ultra 400" serisi adıyla piyasaya çıkacağını gösteriyor. Buna göre Nova Lake işlemciler 2027'de kullanıcılarla buluşacak. Daha önce 2026 hedefi konuşuluyordu ancak daha öncesinde Panther Lake serisi karşımıza çıkacak.

    Intel'in işlemci yol haritası paylaşıldı

    Sızan belgelere göre Panther Lake işlemciler, Core Ultra 300 serisi adıyla 2026'da satışa sunulacak. Bu mimari, Intel'in 18A üretim sürecini kullanan ilk tüketici ürünü olacak. Masaüstünde ise Panther Lake, mevcut Core Ultra 200 Arrow Lake serisinin yerini alacak. İlginç bir detay olarak masaüstü tarafı bir nesli doğrudan atlayarak Nova Lake yerine Panther Lake'e geçiş yapacak.

    Intel'in işlemci yol haritası paylaşıldı: Panther Lake geliyor Tam Boyutta Gör
    Panther Lake işlemcinin çekirdek diziliminin 4 Performans (Cougar Cove) + 4 Verimlilik (Darkmont) + 4 Düşük Güç (LPE) şeklinde olabileceği konuşuluyor. Buna göre Panther Lake ailesi ise ikiye ayrılacak. PTL-H modelleri bütçe ve orta seviye dizüstülere hitap ederken, PTL-U serisi daha düşük güç tüketimi ve uzun pil ömrü sunmayı amaçlayacak.

    Daha önceki söylentilerde seride 16 çekirdeğe kadar çıkan CPU'lar da gündeme gelmişti, dolayısıyla farklı sürümlerle karşılaşmamız muhtemel. Sonuç olarak 2026 yılı, dizüstü bilgisayarlarda Intel Panther Lake ve AMD Medusa Point rekabetine sahne olacak. Nova Lake'in ise 2027 çıkış yaptığını göreceğiz. Intel'in CES 2026 etkinliğinde Nova Lake mobil prototiplerini göstermesi de beklentiler arasında.

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

