Intel'in İsrail fabrikasında patlama gerçekleşti: Zarar 600 milyon doları bulabilir

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Tam Boyutta Gör Intel’in İsrail’de bulunan çip üretim tesisinde meydana gelen patlama, şirketin üretim faaliyetlerini ve sevkiyat planlarını olumsuz etkiledi. Yaklaşık iki hafta boyunca kapalı kalan Fab 28 tesisindeki aksaklıkların, Intel’e iki çeyrek boyunca toplam 600 milyon dolarlık gelir kaybına mal olması bekleniyor.

Intel’in Kiryat Gat yakınlarındaki Fab 28 tesisinde bu ay meydana gelen patlamanın ardından üretim faaliyetleri durduruldu. Olayda iki kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. İlk değerlendirmelere göre patlamanın, bir gaz tüpündeki arızadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Intel Finans Direktörü Dave Zinsner, şirketin finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda yaptığı açıklamada, İsrail’deki tesisin yaklaşık iki haftadır kapalı olduğunu belirtti. Zinsner, üretimin hafta sonuna kadar yeniden başlamasını beklediklerini ifade etti.

Bununla birlikte üretimin yeniden başlaması, kesintinin etkilerinin hemen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Tesiste yaşanan aksaklıkların, Intel’in 2026’nın dördüncü çeyreği ve 2027’nin ilk çeyreğindeki çip sevkiyatlarını azaltması bekleniyor.

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Sunucu işlemcilerini etkileyecek

Üretim kesintisinin özellikle Intel’in 10 nm sınıfındaki üretim teknolojileriyle üretilen sunucu işlemcilerini etkileyeceği belirtiliyor. Bu durum, veri merkezleri ve kurumsal sistemlere yönelik işlemcilerin tedarikinde aksamalara yol açabilir.

Intel’in iki çeyreğe yayılan süreçte yaklaşık 600 milyon dolarlık gelir kaybı yaşaması bekleniyor. Söz konusu tutar, doğrudan tesisin yeniden faaliyete geçmesi için yapılacak harcamalardan ziyade üretim kesintisinin gelirler üzerindeki etkisini ifade ediyor. Üretimin yeniden başlamasıyla birlikte şirketin kayıpları azaltması mümkün olsa da aksayan üretimin ve sevkiyatların ne kadar sürede normale döneceği henüz netlik kazanmadı.

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Intel’in İsrail’deki fabrika kazası 600 milyon dolara mal olacak

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