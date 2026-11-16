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    Intel, PC satışlarındaki düşüşü gizlemekle suçlanıyor: Hissedarlar CEO'ya dava açtı

    Veri merkezi yatırımlarına rağmen PC pazarındaki daralmayla mücadele eden Intel, şimdi de hissedarlarının açtığı davayla karşı karşıya. Davada şirket yönetiminden tazminat talep ediliyor.

    Intel'in milyarlarca dolarlık kaybı mahkemeye taşındı Tam Boyutta Gör
    Intel, DRAM krizi ve bilgisayar pazarındaki daralmanın yanı sıra bu kez hissedarlarının açtığı toplu davayla gündeme geldi. Şirketin CEO’su Lip-Bu Tan ve CFO’su David Zinsner, PC satışlarındaki uzun süreli düşüşü ve stok fazlasının boyutunu yatırımcılardan gizlemekle suçlanıyor. Hissedarlar, şirket yönetiminin gerçeği saklayarak kendilerini zarara uğrattığını öne sürüyor.

    Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre dava, cuma günü ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose federal mahkemesinde açıldı. Davacılar, Intel'in bilgisayar pazarındaki kötüleşen koşulları ve artan stok sorununu yatırımcılara gerektiği gibi açıklamadığını iddia ediyor. Bu gelişmelerin ortaya çıkmasıyla Intel hisseleri tek bir işlem gününde yüzde 29 değer kaybetmişti.

    Intel'in 23 milyar dolarlık hisse satışı tartışma konusu oldu

    Davanın merkezindeki iddialardan biri, Intel yönetiminin şirketin finansal durumuna ilişkin olumsuz gelişmeleri sermaye artırımı sürecinde gizlediği yönünde. CEO Lip-Bu Tan'ın şirketi yeniden yapılandırma planının önemli parçalarından biri, Intel'in sözleşmeli çip üretimi faaliyetlerini büyütmekti. Ancak bu stratejinin hayata geçirilmesi için büyük miktarda finansmana ihtiyaç duyuluyordu.

    Intel'in bu kapsamda yaklaşık 23 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Hissedarlar, CEO ve CFO'nun şirketin gerçek durumunu açıklamamak için yeterli motivasyona ve fırsata sahip olduğunu savunuyor. Özellikle bilgisayar satışlarındaki gerileme ve stok fazlasının, şirketin finansal görünümünü önemli ölçüde etkilediği öne sürülüyor.

    Intel'in 29 Ekim'de açıkladığı dördüncü çeyrek gelir ve kâr beklentilerinin piyasa tahminlerinin altında kalması, tartışmaları daha da büyüttü. Şirket aynı zamanda PC pazarındaki zayıflığın beklenenden uzun sürebileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Açıklamanın ardından Intel'in piyasa değerinden tek bir günde yaklaşık 140 milyar dolar silindi.

    DRAM krizi ve PC pazarındaki daralma Intel'i zorluyor

    Intel CEO'su Lip-Bu Tan, ekim ayındaki finansal sonuç toplantısında üretim tedarikindeki darboğazların, benzeri görülmemiş bellek krizinin ve PC pazarındaki zayıflığın şirketin performansını olumsuz etkilediğini kabul etti. Tan, bu sorunların acilen ele alınması gerektiğini de vurguladı.

    Şirketin veri merkezi çiplerine yönelik artan talepten yararlanma çabaları da tedarik sorunları nedeniyle sekteye uğruyor. Diğer taraftan DRAM fiyatlarındaki yükseliş, bilgisayarların perakende satış fiyatlarını artırarak tüketici talebini baskılıyor. Böylece Intel, bir yandan yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarından büyüme fırsatları ararken diğer yandan geleneksel PC pazarındaki daralmayla mücadele ediyor.

    Açılan toplu dava, 23 Temmuz 2026 ile 29 Ekim 2026 tarihleri arasında Intel hissesi satın alan yatırımcıları kapsıyor. Hissedarlar, uğradıklarını iddia ettikleri zararlar için miktarı henüz açıklanmayan tazminat talep ediyor.

    Davanın Intel yönetimi üzerindeki olası etkileri ve şirketin bu suçlamalara nasıl yanıt vereceği önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek. 

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