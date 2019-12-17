Intel’in ortaya çıkan 6 çekirdekli işlemcisi L2 önbellek artışının habercisi olabilir

AMD’nin Zen mimarisiyle işlemci dünyasında yeniden eski rekabet ortamını geri getirmesiyle Intel zor günler geçiriyor. Buna yönelik önce çekirdek artışına giden firma görünüşe göre yeni bir hamlenin hazırlığında.

Intel’in son günlerde ortaya çıkan mobil yongalarında ortaya çıkan detay önbellek konfigürayonunda bir değişikliğe işaret ediyordu. Hem L2 hem de hem L3 önbellek artışına gidilen yongadan sonra yeni sızan mühendislik örneği işlemci masaüstü pazarında da benzer bir adıma işaret ediyor.

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6 çekirdek 12 izlekli yapısıyla bizleri karşılayan model 3 GHz’lik mütevazi bir hızda görev yapsa da nihai sürümde daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söyleyebiliriz. Asıl dikkat çeken tarafsa L2 önbelleği. Çekirdek başına 1.25 MB’tan toplamda 7.5 MB önbelleğe sahip olan çözüm bu haliyle mevcut Extreme ailesinin çekirdek başına 1 MB kapasitesinden çok daha fazlasına sahip.

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9. nesildeki 256 KB’lık değerdense bir hayli önde olan modelin L3 önbelleği ise daha hızlı olan tampon belleğe verilen öncelikten nasibini almışa benziyor. Geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkan Tiger Lake modeli 2 MB’tan 3 MB’a yükseltilen L3 önbelleğiyle bir hayli iddialıydı.

L3'ten alınıp L2'ye eklenecek

Buna karşın yeni test örneği 6 çekirdek için 9 MB ile mevcut 14 nm işlemcilerin gerisine düşüyor. Yine de daha hızlı L2 önbelleğindeki kapasite artışı bu eksiği kapatıp değişiklik sonuç itibariyle daha hızlı bir işlemciyle sonuçlanacaktır.

https://wccftech.com/intel-unreleased-6-core-cpu-bigger-l2-cache-new-architecture/