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    Intel’in ortaya çıkan 6 çekirdekli işlemcisi L2 önbellek artışının habercisi olabilir

    İşlemci pazarında sıkılaşan rekabet koşulları Intel’i işlemcilerinde stratejik değişikliklere gitmeye zorladı. AMD’ye karşı çekirdek artışıyla cevap veren firma şimdi de vites yükseltiyor.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD’nin Zen mimarisiyle işlemci dünyasında yeniden eski rekabet ortamını geri getirmesiyle Intel zor günler geçiriyor. Buna yönelik önce çekirdek artışına giden firma görünüşe göre yeni bir hamlenin hazırlığında.

    Intel’in son günlerde ortaya çıkan mobil yongalarında ortaya çıkan detay önbellek konfigürayonunda bir değişikliğe işaret ediyordu. Hem L2 hem de hem L3 önbellek artışına gidilen yongadan sonra yeni sızan mühendislik örneği işlemci masaüstü pazarında da benzer bir adıma işaret ediyor.

    6 çekirdek 12 izlekli yapısıyla bizleri karşılayan model 3 GHz’lik mütevazi bir hızda görev yapsa da nihai sürümde daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söyleyebiliriz. Asıl dikkat çeken tarafsa L2 önbelleği. Çekirdek başına 1.25 MB’tan toplamda 7.5 MB önbelleğe sahip olan çözüm bu haliyle mevcut Extreme ailesinin çekirdek başına 1 MB kapasitesinden çok daha fazlasına sahip.

    Ayrıca Bkz. "Intel’e 7 nm sorusu: Birkaç nesilde kullanacağımız 10 nm’yi pas geçmeyeceğiz"

    9. nesildeki 256 KB’lık değerdense bir hayli önde olan modelin L3 önbelleği ise daha hızlı olan tampon belleğe verilen öncelikten nasibini almışa benziyor. Geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkan Tiger Lake modeli 2 MB’tan 3 MB’a yükseltilen L3 önbelleğiyle bir hayli iddialıydı.

    L3'ten alınıp L2'ye eklenecek

     Buna karşın yeni test örneği 6 çekirdek için 9 MB ile mevcut 14 nm işlemcilerin gerisine düşüyor. Yine de daha hızlı L2 önbelleğindeki kapasite artışı bu eksiği kapatıp değişiklik sonuç itibariyle daha hızlı bir işlemciyle sonuçlanacaktır.



    https://wccftech.com/intel-unreleased-6-core-cpu-bigger-l2-cache-new-architecture/ Yorum Yaz
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    interwap 4 sa.
    200W Xeon olabilir
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    Father Torque 4 sa.
    L3'ten alınıp L2'ye eklenecek


    "Robin Hood" mimarisi, zenginden alıp fakire veriyor
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    smart1978 5 sa. Timeguard
    Mimari de AMD yeni birsey mi cikarmis ?

    CISC ve RISC den baska yeni bir sey mi uretti bu aralar AMD merak ettim ?


    AMD kabaca nm dusurmede yani casting dokum isinde ufalmayi tercih ediyor ki bunda da TSMC dokumleri kullaniliyor :) ...


    2 Yanıt Yanıtla
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    Wilson Fisk 5 sa.
    yazık ya nelerle avunuyorsunuz?program yanlış yazmış olamaz ya da herhangi bir kazmalık olamaz kesin süper bir mimari yaptılar iki günde.umut fakir intelin ekmeği de intelcilere ne oluyor onu anlamıyorum ürün varsa ortada alırsınız.ortada olmayan şeyi savunmak polyannacılık bile değil.
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