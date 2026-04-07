Intel’in paketleme çözümleri AI dünyasında odak noktası haline geliyor

Gelişmiş paketleme çözümleri, çip üretiminde Moore Yasası’na tamamen bağımlı kalmadan performansı artırmanın alternatif bir yolu olarak görülüyor. Nvidia gibi firmalar, ürünlerinde bu yöntemi kullanarak performans artışı sağlarken TSMC’nin CoWoS-L teknolojisi şu anda AI mimarilerinde tercih edilen standart çözüm olarak öne çıkıyor. Ancak TSMC’nin gelişmiş paketleme kapasitesi, çip üretim kapasitesine göre çok daha sınırlı, bu da alternatif arayışını kaçınılmaz kılıyor. Bu noktada Intel, TSMC ile rekabet edebilecek portföye sahip tek oyuncu olarak öne çıkıyor.
Milyarlarca dolarlık taahhütler var
Aktarılan bilgilere göre Google ve Amazon, Intel’in EMIB paketleme hizmetlerini kullanmayı planlayan son büyük müşteriler arasında. Her iki şirket de kendi özel çiplerini geliştiriyor ancak üretimin bazı aşamalarını dış kaynaklara devrediyor. Bu anlaşmalar, özellikle TPU ve Trainium gibi AI odaklı çip projelerinde EMIB-T entegrasyonunu gündeme getirebilir.
Intel'in işini kolaylaştıran bir diğer detay ise TSMC'nin gelişmiş paketleme üretiminin Tayvan'da yoğunlaşmış durumda olması. Bu durum hem coğrafi riskleri artırıyor hem de bazı CoWoS üretim hatlarının "sadık" müşteriler tarafından tamamen bloke edilmesine yol açıyor. Bu nedenle, hiper ölçekleyiciler ve ASIC tasarımcıları için alternatif bir çözüm sağlayıcı olarak Intel öne çıkıyor.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz