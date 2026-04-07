Intel’in paketleme çözümleri AI dünyasında odak noktası haline geliyor

Tam Boyutta Gör Intel, gelişmiş paketleme hizmetleriyle son dönemde ciddi bir büyüme ivmesi yakaladı. Özellikle yapay zeka (AI) odaklı uygulamalarda müşteri ilgisi, şirketin beklentilerini aşacak seviyede artış gösteriyor. Öyle ki Intel’in çözümünün TSMC’nin çok güçlü olduğu bu alanda fark yaratabileceği konuşuluyor.

Gelişmiş paketleme çözümleri, çip üretiminde Moore Yasası’na tamamen bağımlı kalmadan performansı artırmanın alternatif bir yolu olarak görülüyor. Nvidia gibi firmalar, ürünlerinde bu yöntemi kullanarak performans artışı sağlarken TSMC’nin CoWoS-L teknolojisi şu anda AI mimarilerinde tercih edilen standart çözüm olarak öne çıkıyor. Ancak TSMC’nin gelişmiş paketleme kapasitesi, çip üretim kapasitesine göre çok daha sınırlı, bu da alternatif arayışını kaçınılmaz kılıyor. Bu noktada Intel, TSMC ile rekabet edebilecek portföye sahip tek oyuncu olarak öne çıkıyor.

Milyarlarca dolarlık taahhütler var

Tam Boyutta Gör Intel’in gelişmiş paketleme birimi, yılın başından bu yana önemli bir büyüme kaydetti. CFO David Zinsner, müşterilerin kapasiteye “ön ödeme” yapmaya hazır olduklarını belirterek EMIB ve diğer çözümlere olan güvenin yüksek olduğunu vurguladı. Öte yandan şirketin aldığı müşteri taahhütlerinin “milyarlarca dolar” seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

Aktarılan bilgilere göre Google ve Amazon, Intel’in EMIB paketleme hizmetlerini kullanmayı planlayan son büyük müşteriler arasında. Her iki şirket de kendi özel çiplerini geliştiriyor ancak üretimin bazı aşamalarını dış kaynaklara devrediyor. Bu anlaşmalar, özellikle TPU ve Trainium gibi AI odaklı çip projelerinde EMIB-T entegrasyonunu gündeme getirebilir.

Intel’in işini kolaylaştıran bir diğer detay ise TSMC’nin gelişmiş paketleme üretiminin Tayvan’da yoğunlaşmış durumda olması. Bu durum hem coğrafi riskleri artırıyor hem de bazı CoWoS üretim hatlarının “sadık” müşteriler tarafından tamamen bloke edilmesine yol açıyor. Bu nedenle, hiper ölçekleyiciler ve ASIC tasarımcıları için alternatif bir çözüm sağlayıcı olarak Intel öne çıkıyor.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: