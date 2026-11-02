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    Intel'in uygun fiyatlı dizüstü işlemcisi "Moon Lake" sızdırıldı

    Intel'in uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Moon Lake işlemcisine ait ilk detaylar sızdırıldı. Yeni modelin yalnızca dört verimlilik çekirdeğiyle sunulacağı belirtiliyor.

    Intel'in uygun fiyatlı dizüstü işlemcisi 'Moon Lake' sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Intel'in düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar ve mini PC'ler için geliştirdiği yeni işlemci ailesi Moon Lake hakkında ilk teknik detaylar ortaya çıktı. Donanım sızıntılarıyla tanınan Jaykihn tarafından paylaşılan bilgilere göre işlemci, performans çekirdeği barındırmadan yalnızca dört düşük güç tüketimli verimlilik çekirdeğiyle gelecek. 

    Moon Lake, Wildcat Lake mimarisini temel alabilir

    Sızıntıya göre Moon Lake, 6W ile 15W arasında değişen TDP değerlerine sahip olacak. Böylece işlemci, özellikle ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar ile düşük güç tüketimli mini PC'lerde kullanılabilecek. 6W seviyesi oldukça düşük güç tüketimine işaret ederken, 15W seçeneği üreticilere soğutma kapasitesine bağlı olarak daha yüksek sürdürülebilir performans sunma imkânı sağlayabilir.

    Paylaşılan teknik tabloya göre Moon Lake, Intel'in Nisan ayında piyasaya sürdüğü Core Series 3 ailesindeki Wildcat Lake ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Wildcat Lake modellerinde iki adede kadar performans çekirdeği ve dört LP-E verimlilik çekirdeği bulunuyor. Moon Lake ise performans çekirdeklerini tamamen kaldırarak yalnızca düşük güç tüketimli çekirdeklerden oluşacak.

    İşlemcinin Darkmont LP-E mimarisini kullanacağı, Wildcat Lake ile aynı BGA1516 soketini ve çoklu yonga tasarımını koruyacağı öne sürülüyor. Hesaplama yongasının ise Intel 18A üretim sürecinden geçmesi bekleniyor.

    Intel N serisinin yerini alabilir

    Moon Lake'in çekirdek sayısı ve güç tüketimi açısından mevcut giriş seviyesi işlemcilere oldukça yakın olduğu görülüyor. Örneğin Intel N150, dört verimlilik çekirdeği ve 6W TDP değeriyle geliyor. Yeni işlemcide temel değişimin ise daha güncel çekirdek mimarisinden kaynaklanması bekleniyor.

    Daha yüksek IPC (saat başına komut) performansı, aynı çekirdek sayısı ve güç bütçesiyle daha fazla işlem yapılmasını sağlayabilir. Bu da özellikle günlük kullanımda daha hızlı tepki süreleri ve potansiyel olarak daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. Ancak işlemcinin saat hızları henüz paylaşılmadı. Karşılaştırma açısından Intel N150, 3,6 GHz'e kadar turbo frekansına ulaşabiliyor.

    Moon Lake işlemcili dizüstü bilgisayarların 300-500 dolar fiyat aralığında konumlanabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca işlemcinin 2028'den önce piyasaya çıkması beklenmiyor. Bellek ve depolama maliyetlerinin o tarihe kadar nasıl değişeceği de ürünlerin nihai fiyatını etkileyebilir. Şimdilik grafik birimi, bellek desteği ve saat hızları gibi önemli ayrıntılar belirsizliğini koruyor. Dolayısıyla Moon Lake'in performansını değerlendirmek için Intel'in resmi açıklamalarını ve daha kapsamlı teknik bilgileri beklemek gerekecek.

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