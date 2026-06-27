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    Intel'in yeni amiral gemisi işlemcisi 474W PL2 değeriyle geliyor

    Intel'in yeni nesil Nova Lake-S masaüstü işlemcileriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 52 çekirdekli hız aşırtma odaklı modelin PL2 güç tüketiminin 474W seviyesine ulaşacağı iddia ediliyor.

    Intel'in yeni amiral gemisi işlemcisi 474W PL2 değeriyle geliyor! Tam Boyutta Gör
    Intel'in 2027 yılında tanıtılması beklenen Nova Lake-S masaüstü işlemcileriyle ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son paylaşılan bilgilere göre serinin en üst seviyesindeki 52 çekirdekli hız aşırtma odaklı model, 474W PL2 güç tüketimiyle tüketici sınıfı masaüstü işlemciler arasında yeni bir rekora imza atabilir.

    Üç adet 8 pin CPU güç girişi ile geliyor

    İddiaya göre 474W'lık PL2 değeri, yalnızca hız aşırtma odaklı üst seviye modele ait olacak. İşlemcinin temel platform gücü ise 175W seviyesinde kalacak. Yüksek güç ihtiyacı nedeniyle Intel'in referans Z990 anakart tasarımında önemli bir değişikliğe gittiği belirtiliyor. Buna göre üreticilere sunulan referans tasarımda üç adet 8 pin EPS CPU güç girişi desteği bulunacak.

    Günümüzde üst seviye anakartların büyük bölümünün iki adet 8 pin güç bağlantısıyla geldiğini hatırlatalım. Standart Z990 anakartların ise iki veya üç güç bağlantısıyla hem 44 hem de 52 çekirdekli Nova Lake işlemcileri çalıştırabileceği belirtiliyor.

    Çift yonga tasarımıyla 52 çekirdek

    Sızıntıya göre Intel, Nova Lake-S ailesinde ilk kez çift hesaplama yongası (dual compute tile) tasarımını kullanacak. Bu yapı sayesinde iki işlemci yongası, ortak SoC yongası üzerinden haberleşerek yüksek çekirdek sayılarına ulaşabilecek. Tek hesaplama yongasına sahip modellerin 28 çekirdeğe kadar çıkacağı belirtilirken, çift yongalı üst seviye işlemcilerde çekirdek sayısı 52'ye ulaşacak.

    Ayrıca her iki hesaplama yongasının da bellek ve PCIe hatlarına eşit erişim sağlayacağı belirtiliyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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    enreka_tr 1 gün önce

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