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    Intel'in masaüstü ekran kartı Arc A380, Çin'de piyasaya sürüldü : Fiyatı 153 dolar

    Yeni Arc serisi masaüstü ekran kartları ile ilk olarak Çin pazarını hedefleyen Intel, giriş modeli A380'i bugün piyasaya sürdü. Yeni ekran kartı 1080P oyunculuk için yeni bir alternatif olacak.
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    Intel'in yeni ekran kartı Arc A380, Çin'de piyasaya sürüldü
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    Masaüstü ekran kartı sektöründe AMD ile Nvidia arasında yaşanan rekabete Arc serisi GPU’lar ile dahil olan Intel, serinin giriş seviyesi Arc A380 modelini Çin pazarında piyasaya sürdü.  

    1080P oyunculuğu hedefliyor

    Şirketin Xe-HPG mimarisine dayalı ilk masaüstü ekran kartı olan ve gücünü 8 Xe-çekirdek konfigürasyonuna sahip ACM-G11 yongasından alan Arc A380, varsayılan olarak 2000 MHz temel saat hızı ve 75W TDP değeri ile geliyor. Bununla birlikte 96 bit bellek veri yolu ve 16 Gbps 6G GDDR6 bellek çözümüne sahip olan yeni ekran kartı, mobil ACM-G11 GPU'larla karşılaştırıldığında 192 GB/sn'lik daha yüksek bir bellek bant genişliği sunacak.

    Intel'in yeni ekran kartı Arc A380, Çin'de piyasaya sürüldü
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    A380 her ne kadar giriş seviyesi bir GPU olsa da, Apex Legends ve Dota 2 olmak üzere rekabetçi oyunlarda yetenekli olduğunu belirten Intel, 1080P 60 FPS oyunculuğu hedefliyor ve AMD'nin en yavaş 'oyun' grafik kartı Radeon RX 6400'den yüzde 25'e kadar daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Yeni ekran kartı 1030 yuan (153 dolar) fiyatlandırma ile Çin kullanıcılarına sunulmaya başladı.

    Intel Müasaüstü ARC ekran kartları ve özellikleri
    - Arc A770 Arc A750 Arc A580 Arc A380 Arc A310
    GPU ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G11 ACM-G11
    Xe Çekirdekleri 32 24 16 8 4
    FP32 Çekirdekleri 4096 3072 2048 1024 515
    Bellek 16GB GDDR6 12GB GDDR6 8GB GDDR6 6GB GDDR6 4GB GDDR6
    Bellek Veriyolu 256-bit 192-bit 128-bit 96-bit 64-bit
    TDP - - - 75W
    MSRP - - - 153 Dolar
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    WIPERRANTAN 2 gün önce

    oha

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 hafta önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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