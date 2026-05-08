Intel'in yeni nesil işlemcileri ortaya çıktı: İşte 2028 yol haritası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel'in yakın geleceğe ait yeni nesil işlemci planları ortaya çıktı. Sızdırılan yol haritasına göre şirket, önümüzdeki birkaç yıl içinde masaüstü ve mobil pazara yönelik dört farklı işlemci ailesi hazırlıyor. Nova Lake, Razor Lake, Titan Lake ve Moon Lake mimarileri 2026 ile 2028 arasında kullanıcılara sunulacak.

Intel'in gelecek yol haritası sızdırıldı

Rapora göre Intel, özellikle AMD, Qualcomm ve Apple ile rekabeti artırmak için hem performans hem de verimlilik tarafında agresif bir strateji izlemeye hazırlanıyor. Yol haritasında masaüstü sistemlerden düşük güç tüketimli Chromebook cihazlara kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Intel'in kısa vadede en önemli projesi ise Nova Lake olacak.

Arrow Lake'in yerini alacak işlemci ailesinin 2026'nın üçüncü çeyreği ve son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Sızıntılara göre Nova Lake serisi 52 çekirdeğe kadar ölçeklenebilecek. Ayrıca AMD'nin X3D çözümlerine rakip olması için 288 MB seviyesine ulaşan büyük önbellekli "D" ve "DX" modelleri de planlanıyor. Ancak bu işlemciler için yeni LGA 1954 soketli anakart gerekecek.

Nova Lake'in ardından gelecek Razor Lake ise mevcut platformla uyumlu olabilir. Böylece kullanıcıların mevcut 900 serisi anakartlarla yükseltme yapabilmesi hedefleniyor. Razor Lake'in 2027’nin sonlarında piyasaya sürülmesi beklenirken, Griffin Cove performans çekirdekleri ve Golden Eagle verimlilik çekirdekleriyle geleceği konuşuluyor.

Titan Lake ve Moon Lake mobil cihazlara geliyor

Mobil tarafta ise Intel'in odağı Titan Lake ve Moon Lake olacak. Titan Lake'in özellikle U, P ve H serisi dizüstü bilgisayar işlemcilerinde kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca Intel'in ilk birleşik çekirdek mimarisini bu seride sunabileceği sızıntılar arasında. Moon Lake ise Chromebook ve düşük güç tüketimli cihazlara odaklanacak.

Google, Intel’i seçebilir: Yeni nesil TPU için EMIB gündemde 1 hf. önce eklendi

Yeni medya motorları ve gelişmiş enerji verimliliğiyle Intel'in giriş seviyesindeki platformlarını modernize etmesi bekleniyor. Her iki serinin de 2028 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel'in yeni işlemcileri ortaya çıktı: İşte gelecek yol haritası

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: