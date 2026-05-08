    Intel'in yeni nesil işlemcileri ortaya çıktı: İşte 2028 yol haritası

    Intel'in önümüzdeki yıllara ait işlemci yol haritası sızdırıldı. Nova Lake, Razor Lake, Titan Lake ve Moon Lake serilerinin 2026-2028 döneminde piyasaya çıkması bekleniyor.

    Intel'in yakın geleceğe ait yeni nesil işlemci planları ortaya çıktı. Sızdırılan yol haritasına göre şirket, önümüzdeki birkaç yıl içinde masaüstü ve mobil pazara yönelik dört farklı işlemci ailesi hazırlıyor. Nova Lake, Razor Lake, Titan Lake ve Moon Lake mimarileri 2026 ile 2028 arasında kullanıcılara sunulacak.

    Rapora göre Intel, özellikle AMD, Qualcomm ve Apple ile rekabeti artırmak için hem performans hem de verimlilik tarafında agresif bir strateji izlemeye hazırlanıyor. Yol haritasında masaüstü sistemlerden düşük güç tüketimli Chromebook cihazlara kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Intel'in kısa vadede en önemli projesi ise Nova Lake olacak.

    Arrow Lake'in yerini alacak işlemci ailesinin 2026'nın üçüncü çeyreği ve son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Sızıntılara göre Nova Lake serisi 52 çekirdeğe kadar ölçeklenebilecek. Ayrıca AMD'nin X3D çözümlerine rakip olması için 288 MB seviyesine ulaşan büyük önbellekli "D" ve "DX" modelleri de planlanıyor. Ancak bu işlemciler için yeni LGA 1954 soketli anakart gerekecek.

    Nova Lake'in ardından gelecek Razor Lake ise mevcut platformla uyumlu olabilir. Böylece kullanıcıların mevcut 900 serisi anakartlarla yükseltme yapabilmesi hedefleniyor. Razor Lake'in 2027’nin sonlarında piyasaya sürülmesi beklenirken, Griffin Cove performans çekirdekleri ve Golden Eagle verimlilik çekirdekleriyle geleceği konuşuluyor.

    Titan Lake ve Moon Lake mobil cihazlara geliyor

    Mobil tarafta ise Intel'in odağı Titan Lake ve Moon Lake olacak. Titan Lake'in özellikle U, P ve H serisi dizüstü bilgisayar işlemcilerinde kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca Intel'in ilk birleşik çekirdek mimarisini bu seride sunabileceği sızıntılar arasında. Moon Lake ise Chromebook ve düşük güç tüketimli cihazlara odaklanacak.

    Yeni medya motorları ve gelişmiş enerji verimliliğiyle Intel'in giriş seviyesindeki platformlarını modernize etmesi bekleniyor. Her iki serinin de 2028 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. 

