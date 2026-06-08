Intel'in yeni nesil masaüstü işlemcisi ortaya çıktı: LGA 1954 yolda

Intel'in yeni masaüstü işlemcisi ortaya çıktı
Intel cephesinde merakla beklenen Nova Lake-S işlemcileri hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı. İnternette paylaşılan görüntü, yeni nesil masaüstü işlemcinin paket yapısını doğrularken, platformun LGA-1954 soketini kullanacağını da doğruluyor. Ayrıca sızdırılan fotoğrafta işlemcinin temas yüzeyi de yer alıyor.
Yeni görüntü, daha önce ortaya çıkan LGA-1954 soket sızıntılarını da destekliyor. Geçtiğimiz günlerde yeni soketin çift mandallı sabitleme mekanizmasına sahip olacağı iddia edilmişti. Son fotoğrafla birlikte Intel'in yeni masaüstü platformu hakkında fiziksel kanıtların sayısı da artmış oldu.
Şu anki bilgilere göre Nova Lake-S işlemciler, Intel 900 serisi anakartlarla birlikte kullanılacak. Platformun Z990, Z970, B960, Q970 ve W980 yonga setlerini içermesi bekleniyor.
Intel'in 2026 yılı için doğruladığı Nova Lake mimarisinin masaüstü tarafında somutlaşmaya başladığını söyleyelim. Perakende satışların ise 2026 sonuna veya CES 2027 dönemine yakın bir tarihte başlaması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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