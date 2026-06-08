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    Intel'in yeni nesil masaüstü işlemcisi ortaya çıktı: LGA 1954 yolda

    Intel'in yeni nesil masaüstü işlemcileri için geri sayım sürerken, Nova Lake-S platformuna ait yeni detaylar paylaşıldı. Aynı zamanda uzun süredir gündemde olan LGA-1954 soketi bir kez daha doğrulandı

    Intel'in yeni masaüstü işlemcisi ortaya çıktı: LGA 1954 yolda Tam Boyutta Gör
    Intel'in yeni nesil masaüstü işlemcileri için geri sayım sürerken, Nova Lake-S platformuna ait ilk fiziksel görüntü internete sızdı. Paylaşılan fotoğraf yalnızca işlemcinin kendisini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda uzun süredir gündemde olan LGA-1954 soket yapısını da bir kez daha doğruluyor.

    Intel'in yeni masaüstü işlemcisi ortaya çıktı

    Intel cephesinde merakla beklenen Nova Lake-S işlemcileri hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı. İnternette paylaşılan görüntü, yeni nesil masaüstü işlemcinin paket yapısını doğrularken, platformun LGA-1954 soketini kullanacağını da doğruluyor. Ayrıca sızdırılan fotoğrafta işlemcinin temas yüzeyi de yer alıyor.

    Intel'in yeni masaüstü işlemcisi ortaya çıktı: LGA 1954 yolda Tam Boyutta Gör
    Intel'in LGA tasarımında pinler işlemcide değil anakart üzerinde bulunduğu için görüntü doğrudan soketle temas eden bağlantı noktalarını gösteriyor. Sızıntıyı paylaşan kaynak, işlemcinin ön yüz tasarımının genel hatlarıyla Alder Lake serisine benzediğini belirtiyor. Ancak bu durum soket uyumluluğu anlamına gelmiyor. Çünkü Alder Lake ailesi LGA-1700 kullanırken Nova Lake-S, tamamen yeni LGA-1954 platformuna geçiş yapacak.

    Yeni görüntü, daha önce ortaya çıkan LGA-1954 soket sızıntılarını da destekliyor. Geçtiğimiz günlerde yeni soketin çift mandallı sabitleme mekanizmasına sahip olacağı iddia edilmişti. Son fotoğrafla birlikte Intel'in yeni masaüstü platformu hakkında fiziksel kanıtların sayısı da artmış oldu.

    Şu anki bilgilere göre Nova Lake-S işlemciler, Intel 900 serisi anakartlarla birlikte kullanılacak. Platformun Z990, Z970, B960, Q970 ve W980 yonga setlerini içermesi bekleniyor.

    Intel'in 2026 yılı için doğruladığı Nova Lake mimarisinin masaüstü tarafında somutlaşmaya başladığını söyleyelim. Perakende satışların ise 2026 sonuna veya CES 2027 dönemine yakın bir tarihte başlaması bekleniyor.

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    Nat Alianovna 4 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 5 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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