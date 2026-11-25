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Oynat Intel, yeni nesil Nova Lake masaüstü işlemcilerini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin Şubat 2027'de Berlin'de özel bir etkinlik düzenleyeceği ortaya çıktı. 18A üretim teknolojisini kullanacak Nova Lake ailesinin ilk duyurusu Ocak ayındaki CES fuarında yapılacak. 28 çekirdekli Core Ultra 4000 modellerinin ilk çeyrekte, 52 çekirdekli amiral gemisinin ise yıl ortasında piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni platforma sahip işlemcilerin tüm detayları CES fuarıyla birlikte netleşecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Intel'in yeni nesil masaüstü işlemcileri Nova Lake için lansman hazırlıkları hızlanıyor. Şirketin, Şubat 2027'nin sonlarında Almanya'nın Berlin kentinde dört gün sürecek özel bir masaüstü etkinliği düzenlemeyi planladığı ortaya çıktı. Etkinliğin, yeni işlemcilerin perakende satışa çıkışı veya inceleme ambargosunun sona ermesiyle aynı döneme denk gelebileceği belirtiliyor.

Intel Nova Lake etkinliği Şubat 2027'de düzenlenecek

Paylaşılan bilgilere göre Intel, yeni nesil masaüstü işlemcilerini tanıtmak için basın mensuplarıyla iletişime geçerek etkinliğe katılım durumlarını öğrenmeye başladı. Dört gün sürmesi planlanan organizasyonun Şubat ayının sonlarında Berlin'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bununla birlikte etkinliğin Intel'in ana lansman organizasyonu mu yoksa farklı bölgelerde düzenlenecek etkinliklerden biri mi olduğu henüz bilinmiyor. Nova Lake ailesinin ilk tanıtımının ise Ocak 2027'de CES kapsamında yapılması bekleniyor. Dolayısıyla Berlin etkinliğinin resmi duyurunun ardından, işlemcilerin satışa sunulması veya incelemelerin yayımlanması öncesinde düzenlenmesi olası görünüyor.

Intel, ekim ayındaki finansal sonuç toplantısında Nova Lake'in şirketin 18A-P üretim sürecini kullanacak ilk istemci ürünü olacağını doğrulamıştı. CEO Lip-Bu Tan ayrıca işlemci ailesinin geliştirme sürecinin planlanandan önce ilerlediğini ve Intel'in lansman döneminde Panther Lake'e kıyasla iki kat daha fazla tasarım kazanımı beklediğini açıklamıştı. Şirketin Nova Lake hakkında daha fazla ayrıntıyı CES 2027'de paylaşması bekleniyor.

28 çekirdekli Core Ultra 4000 modelleri geliyor

Nova Lake masaüstü ailesinin piyasaya çıkışının tek bir tarihle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Daha önce paylaşılan yol haritasına göre 28 çekirdekli masaüstü işlemcilerin Ocak sonu ile Mart 2027 arasında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Diğer modellerin ise 2027 yılı boyunca kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.

Serinin amiral gemisi konumundaki 52 çekirdekli yapılandırmanın ayrı bir takvimi bulunuyor. Bu modelin Mayıs sonu ile Eylül 2027 arasında piyasaya çıkabileceği paylaşıldı.

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Son sızıntılarda 28 çekirdekli Core Ultra 9 4970K BFC modeli de ortaya çıkmıştı. Yeni LGA-1954 platformu için anakart üreticilerinin hazırlık yaptığı, hatta 24 GB kapasiteli Z990 anakartların ortaya çıktığı belirtiliyor. Intel'in CES 2027'de paylaşacağı ayrıntılar, Nova Lake ailesinin teknik özellikleri ve çıkış takvimi açısından belirleyici olacak.

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