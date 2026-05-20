Intel'in yeni stratejisi ortaya çıktı: 18A işlemciler zorunlu hale gelebilir

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel'in işlemci stratejisinde önemli bir değişikliğe gittiği ortaya çıktı. Nikkei Asia'nın tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı yeni rapora göre şirket, PC üreticilerini daha yeni ve pahalı 18A tabanlı işlemcilere geçmeye zorlamak için eski Intel 7 tabanlı işlemcilerin arzını kısıtlıyor.

18A zorunlu hale gelebilir

Intel'in bu hamlesinin arkasında ise üretim kapasitesi ve yapay zekâ odaklı talep artışı bulunuyor. Rapora göre şirket, sınırlı Intel 7 üretim kapasitesini artık tüketici işlemcileri yerine daha yüksek kâr marjına sahip veri merkezi ürünlerine ayırıyor.

Intel 7 tabanlı Alder Lake, Raptor Lake ve Arrow Lake işlemcilerin tüketici tarafındaki arzının bu nedenle ciddi şekilde azaldığı belirtiliyor. Buna karşın Panther Lake ve Wildcat Lake gibi 18A süreciyle üretilen yeni nesil işlemcilerin tedarikinde herhangi bir problem bulunmadığını söyleyelim.

Sektör kaynaklarına göre Intel, OEM ortaklarına eski işlemciler için tedarik garantisi veremeyeceğini söylüyor. Hatta raporda yer alan bir iddiaya göre bazı üreticiler sipariş ettikleri Intel 7 işlemcilerin yalnızca küçük bir kısmını teslim alabildi. Eksik gönderilen işlemcilerin yerine ise yeni 18A tabanlı modeller önerildi.

Tam Boyutta Gör İsmi paylaşılmayan bir PC üreticisi yöneticisi ise, Intel'in kurumsal veri merkezi ürünlerinden tüketici işlemcilerine kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha fazla kâr elde ettiğini söylüyor. Bu nedenle mevcut Intel 7 kapasitesi sunucu tarafına yönlendirilmiş durumda.

Kaçıranlar için Intel'in yeni 18A süreci, Panther Lake ve Wildcat Lake işlemcilerinde kullanılacak. Panther Lake serisi CES 2026'da tanıtılmıştı. Wildcat Lake ise kısa süre önce Çin'de resmi olarak duyuruldu. Intel cephesi ise iddiaları doğrudan doğrulamış değil.

Şirket yaptığı açıklamada Wildcat Lake'in tüketici stratejisinin önemli bir parçası olduğunu söyledi ancak OEM üreticilerinin 18A platformuna zorlanıp zorlanmadığı konusunda yorum yapmadı. Öte yandan Intel CFO'su David Zinsner daha önce Intel 7 ve Intel 10 üretim kapasitesindeki sınırlamaların hem istemci hem de veri merkezi ürünlerinde talebi karşılamayı zorlaştırdığını kabul etmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel'in yeni stratejisi ortaya çıktı: 18A zorunlu hale gelebilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: