Intel, iPhone ve Mac işlemcilerini üretmeye başladı

iPhone, iPad ve Mac'lere güç verecek
Intel, giriş seviye iPhone, iPad ve Mac çip üretiminin küçük ölçekli testlerine başladı, üretimin de 2027 itibarıyla artması bekleniyor. Yalnız, Apple’ın A serisi ve/veya M serisi çiplerinden hangisinin Intel tarafından üretileceği belirsiz. Apple’ın bu çipler için Intel'in 18A sürecini kullandığı ve Intel’in diğer gelişmiş düğüm teknolojilerini de değerlendirdiği söyleniyor.
Çip tedarik yükü TSMC'de
Apple, çipleri iki tedarikçiden temin ederek maliyetleri azaltıp tedariği güçlendirebilir. Apple'ın Intel ile ortaklığını yenilemesi, daha fazla ABD üretimi isteyen Trump yönetiminin gözünde Apple'ın beğenisini kazanabilir. Ancak Kuo, Tayvanlı TSMC'nin Apple'ın çip tedarikinin %90'ından fazlasından sorumlu olmaya devam edeceğini söylüyor.
macOS 27, Intel işlemcili Mac'lere gelmeyecek
Intel'in iPhone çiplerinin tasarımında rol oynayacağına dair hiçbir işaret yok; yalnızca üretime katkıda bulunması bekleniyor. Yani, x86 mimarisine sahip Intel işlemcili Mac'ler geri dönmüyor, o dönem çoktan kapandı. Intel çipli Mac'ler yaklaşan macOS 27 güncellemesini de almayacak.
