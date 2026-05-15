    Intel, iPhone ve Mac işlemcilerini üretmeye başladı

    Geçtiğimiz hafta Apple ve Intel arasındaki yeni anlaşmayla ilgili haberlerin ardından, Apple'ın iPhone, iPad ve Mac için giriş seviye işlemciler üzerinde üretim çalışmalarına başladığı söyleniyor.

    intel apple iphone & mac çip üretimi Tam Boyutta Gör
    Wall Street Journal, yakın zamanda Apple ve Intel'in çip üretimi konusunda anlaşmaya vardığını bildirmişti. Şimdi Ming-Chi Kuo'nun yeni bir raporuna göre Intel, iPhone, iPad ve Mac işlemcilerinin üretimine çoktan başlamış durumda.

    iPhone, iPad ve Mac'lere güç verecek

    Intel, giriş seviye iPhone, iPad ve Mac çip üretiminin küçük ölçekli testlerine başladı, üretimin de 2027 itibarıyla artması bekleniyor. Yalnız, Apple’ın A serisi ve/veya M serisi çiplerinden hangisinin Intel tarafından üretileceği belirsiz. Apple’ın bu çipler için Intel'in 18A sürecini kullandığı ve Intel’in diğer gelişmiş düğüm teknolojilerini de değerlendirdiği söyleniyor.

    Çip tedarik yükü TSMC'de

    Apple, çipleri iki tedarikçiden temin ederek maliyetleri azaltıp tedariği güçlendirebilir. Apple'ın Intel ile ortaklığını yenilemesi, daha fazla ABD üretimi isteyen Trump yönetiminin gözünde Apple'ın beğenisini kazanabilir. Ancak Kuo, Tayvanlı TSMC'nin Apple'ın çip tedarikinin %90'ından fazlasından sorumlu olmaya devam edeceğini söylüyor.

    macOS 27, Intel işlemcili Mac'lere gelmeyecek

    Intel'in iPhone çiplerinin tasarımında rol oynayacağına dair hiçbir işaret yok; yalnızca üretime katkıda bulunması bekleniyor. Yani, x86 mimarisine sahip Intel işlemcili Mac’ler geri dönmüyor, o dönem çoktan kapandı. Intel çipli Mac'ler yaklaşan macOS 27 güncellemesini de almayacak.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    M0meNtS 1 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

