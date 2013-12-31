Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel işlemci fiyatlarında indirime gitti

5 yıl
4,4b
1
31
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel işlemci fiyatlarında indirime gitti
Intel yıl sona ermeden önce yaptığı sürpriz bir açıklama ile bazı işlemci modellerinde fiyat indirimine gitti. Haswell mimarisini kullanan Pentium ve Celeron serisi yeni işlemcilerini pazarda yaygınlaştırmayı hedefleyen Intel, bu bağlamda aynı seriler altındaki mevcut işlemcilerini daha hızlı satarak yeni modellere yer açabilmek adına fiyatlarda %22'ye varan oranda indirim yaptı.
Yeni fiyat indiriminden etkilenen işlemci modelleri arasında, yüksek performans iddiasındaki modeller de bulunuyor. Örneğin Intel ürün gamındaki en hızlı işlemci çözümlerinden GT3 serisi entegre grafik birimine sahip Core i7-4960HQ'nun fiyatı %5 indirim ile 657 dolar seviyesinden 623 dolara çekildi. All-in-One olarak bilinen hepsi bir arada formundaki üst seviye bilgisayarlar için sunulan Core i7-4770R işlemcisinin fiyatı da 392 dolardan 358 dolara düştü.
Intel'in fiyat indiriminden en fazla etkilenen işlemci modeli ise düşük maliyetli mobil sistemlerin hedeflendiği Celeron 1019Y oldu. %26 indirim yapılan işlemcinin fiyatı böylece 75 dolar oldu. Intel tarihinin en yoğun dönemlerinden biri olacak 2014 için aralarında 14nm Broadwell, Extreme Edition serisi Haswell-E ve yeni Atom işlemci ailesinin de olacağı çok sayıda işlemci pazara sunulacakken, süreç içerisinde mevcut modeller için yeni indirimler de olası görünüyor.
Intel işlemci fiyatlarında indirime gitti

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Behlül 5 yıl en beğenilen
Dis kapinin dis mandalina indirim yapmis zaten kac kisi kullaniyor gel 4670k 4770k'ya yap indirimi
Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 5 yıl
Daha ucuz satılan eski serilerin yerine Ivy Bridge diye çıkardığı rezil performansa sahip Celeron işlemcileri hala bu fiyata satabiliyorsa utanmazlığındandır. 20$ etmeyecek işlemciye 70-80$ fiyat biçmek rezalettir.
Daha ucuz satılan eski serilerin yerine Ivy Bridge diye çıkardığı rezil performansa sahip Celeron işlemcileri hala bu fiyata satabiliyorsa utanmazlığındandır. 2...
Devamını Gör
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
knnkpln 5 yıl
Son kullanıcının kullanamadığı işlemciler de indirime gitmiş. Büyüksün intel
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
vay be indirime bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 5 yıl
4670k-4770k bunlara niye indirim yapsın ki zaten çok satan, rakipsiz işlemciler.
Kullanılmayanlara indirim yapılır ki satılsın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 5 yıl

Amd yeni bi seriyle hem performansı arttırıp hem de güç tüketimini düşürmezse intel daha çok trolllük yapar böyle ama amd tarafından anca apu haberleri geliyor..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hærun 5 yıl
4700mq nerde?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 5 yıl
sanırım dalga geçmiş intel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibrahim6330 5 yıl
Şu AMD işlemci işine, ciddi yoğunlaşsa da su intel in insanları aptal yerine koyan tavırlarından kurtulsak... İndirime bak, elindeki çöplerden bile kar etmeye çalışmak elbette ticaret mantığı açısından normal gelebilir ama intelin karşısındaki muhatapların bir aklı olduğunu hesaba katmaması kabul edemez. Bu tekellik bir gün bitince, bakalım ne yapacaklar
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cruzer* 5 yıl
sadece gülüyorum yahu

bu işlemcilere yapsan nolur yapmasan nolur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 5 yıl
i5 - i7 serilerinde bile almayı düşündüğüm dizüstüler içinde olan işlemcilerden bir tane yok. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Intel fiyatlarını %20'den fazla düşürmediği sürece Intel'in yüzüne bile bakmam. Son üç makinemin üçüde AMD işlemcili ve hepsinden memnun kaldım (ilki AMD Turion 64 ve hala kullanıyorum). Dördüncü makinem Intel 2,8 GHz Intel Core i7 2 Çekirdek +2 HT'li ve MAC OS (kısaca MacBook-mecburiyetten kullanıyorum) ve Sanal W7'yi 16GB hafıza ile ıkına sıkına çalıştırıyor. Buradan tavsiye ediyorum, siz siz olun:
1-Kesinlikle onboard, onchip gpu'ya (AMD'nin güncel ve Intel'e nazaran daha kuvvetli olan onchip gpu'su bile olsa) güvenmeyin. Güvenseniz bile, kesinlikle kendi özel (çok ama çok nadir) hafızası olmasına dikkat edin. Aksi takdirde mutlaka ayrı bir gpu olsun.
2-Kesinlikle aynı işlemcinin (daha çok güç koruma, daha az ısınma bahanesiyle) kırpılmış versiyonlarını almayın. Bence tamamen kandırmaca.
3-Paranıza (bütçenizi aşırı sarsmayacaksa) kıyın, işlemcide en iyisini seçin. Özellikle dizüstünde, çünkü değiştirebileceğiniz sadece 4 parça donanım var: Optik okuyucu, wi-fi ünitesi, sabit disk ve hafıza, dolayısı ile paranızı önce işlemciye yatırın, ilerleyen dönemde bahsettiğim 4 parçayı zaten değiştirebilir siniz ama cpu ve gpu'dan yana çok fazla (hatta vakit geçtiyse hiç) şansınız yok.
Bunun içinde son bir tavsiye; Önce piyasayı dolaşın ve marka, modelleri ve içeriklerini öğrenin. Sonra internette profesyonel yorumları daha sonrada kullanıcı yorumlarını okuyun. İmkanınız varsa, çok güvendiğiniz bir bilene ekstra danışın ve (hatta) tavsiyelerimi de sorun.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mugetsuga 5 yıl
Tablo çöp
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 5 yıl
Celerona yaptıgı 5 $ m indirim?
İyi ki amd var yoksa millet bilgisayar alamayacak.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PowerPC 5 yıl
İşte Bu yüzden Forever AMD! Yeni modelleri bekliyorum inş. alacağım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonurakar 5 yıl
Celeron yaşıyor mu yahu?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yasin.25 5 yıl
ilk önce konu başlığı daha sonra %22 ye varan indirim mi?
demiştim ki konuyu okuyup, tabloya bakana kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muaz1984 5 yıl
Bu celeron ve pentium devri kapanmadı mı ?
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
celeron yerine gidip 65$ bir athlon x2 yada apu kullanmak çok daha mantıklı adamlar iyice zıvanadan çıkmış bari adam akıllı bir ürüne indirim yapsalardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IItwentysixII 5 yıl
Bu işlemcileri kullanan bir bilgisayar görmedim hayatımda
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4416 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, erdi özüağ ve
4 etiket daha cpu fiyat intel indirim
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Telefon ve Bilgisayarda taksit sınırlandırmasını masaya yatırıyoruz 5 yıl Apple iPad Air video inceleme: "Daha hızlı, daha hafif ve daha ince" 5 yıl Asus FonePad 7: Telefon özellikli melez tablet bilgisayar mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim