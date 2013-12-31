Intel işlemci fiyatlarında indirime gitti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel yıl sona ermeden önce yaptığı sürpriz bir açıklama ile bazı işlemci modellerinde fiyat indirimine gitti. Haswell mimarisini kullanan Pentium ve Celeron serisi yeni işlemcilerini pazarda yaygınlaştırmayı hedefleyen Intel, bu bağlamda aynı seriler altındaki mevcut işlemcilerini daha hızlı satarak yeni modellere yer açabilmek adına fiyatlarda %22'ye varan oranda indirim yaptı.
Yeni fiyat indiriminden etkilenen işlemci modelleri arasında, yüksek performans iddiasındaki modeller de bulunuyor. Örneğin Intel ürün gamındaki en hızlı işlemci çözümlerinden GT3 serisi entegre grafik birimine sahip Core i7-4960HQ'nun fiyatı %5 indirim ile 657 dolar seviyesinden 623 dolara çekildi. All-in-One olarak bilinen hepsi bir arada formundaki üst seviye bilgisayarlar için sunulan Core i7-4770R işlemcisinin fiyatı da 392 dolardan 358 dolara düştü.
Intel'in fiyat indiriminden en fazla etkilenen işlemci modeli ise düşük maliyetli mobil sistemlerin hedeflendiği Celeron 1019Y oldu. %26 indirim yapılan işlemcinin fiyatı böylece 75 dolar oldu. Intel tarihinin en yoğun dönemlerinden biri olacak 2014 için aralarında 14nm Broadwell, Extreme Edition serisi Haswell-E ve yeni Atom işlemci ailesinin de olacağı çok sayıda işlemci pazara sunulacakken, süreç içerisinde mevcut modeller için yeni indirimler de olası görünüyor.
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Kullanılmayanlara indirim yapılır ki satılsın.
Amd yeni bi seriyle hem performansı arttırıp hem de güç tüketimini düşürmezse intel daha çok trolllük yapar böyle ama amd tarafından anca apu haberleri geliyor..
bu işlemcilere yapsan nolur yapmasan nolur
1-Kesinlikle onboard, onchip gpu'ya (AMD'nin güncel ve Intel'e nazaran daha kuvvetli olan onchip gpu'su bile olsa) güvenmeyin. Güvenseniz bile, kesinlikle kendi özel (çok ama çok nadir) hafızası olmasına dikkat edin. Aksi takdirde mutlaka ayrı bir gpu olsun.
2-Kesinlikle aynı işlemcinin (daha çok güç koruma, daha az ısınma bahanesiyle) kırpılmış versiyonlarını almayın. Bence tamamen kandırmaca.
3-Paranıza (bütçenizi aşırı sarsmayacaksa) kıyın, işlemcide en iyisini seçin. Özellikle dizüstünde, çünkü değiştirebileceğiniz sadece 4 parça donanım var: Optik okuyucu, wi-fi ünitesi, sabit disk ve hafıza, dolayısı ile paranızı önce işlemciye yatırın, ilerleyen dönemde bahsettiğim 4 parçayı zaten değiştirebilir siniz ama cpu ve gpu'dan yana çok fazla (hatta vakit geçtiyse hiç) şansınız yok.
Bunun içinde son bir tavsiye; Önce piyasayı dolaşın ve marka, modelleri ve içeriklerini öğrenin. Sonra internette profesyonel yorumları daha sonrada kullanıcı yorumlarını okuyun. İmkanınız varsa, çok güvendiğiniz bir bilene ekstra danışın ve (hatta) tavsiyelerimi de sorun.
İyi ki amd var yoksa millet bilgisayar alamayacak.
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