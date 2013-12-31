Intel işlemci fiyatlarında indirime gitti

Intel yıl sona ermeden önce yaptığı sürpriz bir açıklama ile bazı işlemci modellerinde fiyat indirimine gitti. Haswell mimarisini kullanan Pentium ve Celeron serisi yeni işlemcilerini pazarda yaygınlaştırmayı hedefleyen Intel, bu bağlamda aynı seriler altındaki mevcut işlemcilerini daha hızlı satarak yeni modellere yer açabilmek adına fiyatlarda %22'ye varan oranda indirim yaptı.

Yeni fiyat indiriminden etkilenen işlemci modelleri arasında, yüksek performans iddiasındaki modeller de bulunuyor. Örneğin Intel ürün gamındaki en hızlı işlemci çözümlerinden GT3 serisi entegre grafik birimine sahip Core i7-4960HQ'nun fiyatı %5 indirim ile 657 dolar seviyesinden 623 dolara çekildi. All-in-One olarak bilinen hepsi bir arada formundaki üst seviye bilgisayarlar için sunulan Core i7-4770R işlemcisinin fiyatı da 392 dolardan 358 dolara düştü.

Intel'in fiyat indiriminden en fazla etkilenen işlemci modeli ise düşük maliyetli mobil sistemlerin hedeflendiği Celeron 1019Y oldu. %26 indirim yapılan işlemcinin fiyatı böylece 75 dolar oldu. Intel tarihinin en yoğun dönemlerinden biri olacak 2014 için aralarında 14nm Broadwell, Extreme Edition serisi Haswell-E ve yeni Atom işlemci ailesinin de olacağı çok sayıda işlemci pazara sunulacakken, süreç içerisinde mevcut modeller için yeni indirimler de olası görünüyor.