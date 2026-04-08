    Intel işlemcilerde Nvidia RTX dönemi: Serpent Lake ortaya çıktı

    Intel'in yol haritasında dikkat çeken Serpent Lake kod adlı yeni işlemci, Nvidia RTX grafik birimiyle geliyor. Ortak geliştirilen bu mimari, hem oyun hem yapay zekâ tarafında dengeleri değiştirebilir.

    Son dönemde yeniden yapılanma sürecini sürdüren Intel için sürpriz bir gelişme paylaşıldı. Özellikle yapay zekâ talebinin zirve noktaya çıktığı günümüzde, gelecekteki işlemcilerde Nvidia ile daha derin bir entegrasyon sunulabilir. Sızdırılan yol haritasına göre "Serpent Lake" kod adlı yeni nesil işlemci, klasik Intel tasarımından farklı olarak Nvidia'nın RTX grafik birimini doğrudan bünyesinde barındıracak.

    Yeni sızdırılan modelin, Intel'in Titan Lake mimarisinin özel bir türevi olduğu ve 2028-2029 döneminde piyasaya çıkabileceği söyleniyor. En dikkat çekici değişim ise Intel'in kendi Arc grafiklerini bu seride tamamen devre dışı bırakması. Aslında bu iş birliği sürpriz değil. Nvidia'nın geçtiğimiz yıl Intel'e yaptığı milyar dolarlık yatırım sonrası iki şirketin ortak silikon geliştirme planları netleşmeye başlamıştı.

    Serpent Lake ise bu anlaşmanın ilk somut ürünü olarak görülüyor. Kullanım senaryoları tarafında ise iki farklı bilgi paylaşıldı. İlki, AMD'nin üst seviye APU çözümlerine doğrudan rakip olacak "süper APU" sınıfı. Bu sayede ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda harici ekran kartına ihtiyaç duymadan yüksek seviyede oyun performansı sunulabilir.

    İkinci senaryo ise yapay zekâ ve veri merkezi tarafı. Nvidia'nın bu alandaki gücü düşünüldüğünde, Serpent Lake'in edge computing ve AI işlemlerinde de önemli rol oynaması bekleniyor. Öte yandan Intel'in kısa vadeli planları da oldukça agresif. Nova Lake mimarisinin yüksek çekirdek sayısıyla performans odaklı bir sıçrama getirmesi beklenirken, ardından gelecek Razor Lake ve Titan Lake ile daha gelişmiş paketleme teknolojilerine geçiş yapılacak.

    Serpent Lake ise bu sürecin en radikal adımı konumunda. Bildiğiniz gibi AMD, hem konsol hem de taşınabilir Windows cihazlarında büyük bir paya sahip. Intel'in Nvidia ile kurduğu bu yeni yapı ise rekabet dengelerini bozabilir.

