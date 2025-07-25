Intel işlemcilerde SMT geri dönüyor: İşte Intel'in yol haritası

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Intel CEO’su Lip-Bu Tan, son mali rapor sonrası yaptığı açıklamalarda şirketin masaüstü ve sunucu pazarındaki geleceğine dair dikkat çekici mesajlar verdi. Yeni nesil Nova Lake işlemciler, SMT destekli Coral Rapids sunucu çözümleri ve GPU stratejisi şirketin gelecek planlarında önemli yer tutuyor.

Nova Lake’den beklenti büyük

Intel’in yol haritasındaki ilk önemli dönemeç, bu yıl sonunda teslimatına başlanacak Panther Lake işlemciler. 18A sürecine dayanan bu yeni nesil işlemciler, tüketici segmentini hedef alıyor. 2026’nın ilk yarısında daha fazla varyantın piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak Tan’a göre burada asıl kritik unsur, Panther Lake’in yaygınlaşma süreci. Çünkü yüksek üretim maliyetleri kâr marjlarını baskılayacak. Bu nedenle verimlilik artışı ve olgunluk süreci, Intel’in mali yapısında dengeyi yeniden kurması açısından büyük önem taşıyor.

Önümüzdeki yılın sonlarına doğru tanıtılması beklenen Nova Lake, özellikle yüksek performanslı masaüstü pazarında AMD ile aradaki farkı kapatmayı hedefliyor. Hem mobil hem masaüstü platformlarda sunulacak Nova Lake, 52 çekirdeğe kadar yapılandırma ve yeni nesil Xe grafik mimarisiyle geliyor. Bu yeni seri, Arrow Lake’in hayal kırıklığı yaratan masaüstü lansmanından sonra Intel için önemli bir toparlanma fırsatı olabilir.

SMT sunucu tarafıyla geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Sunucu tarafında ise Diamond Rapids’in ardından gelecek nesil işlemciler Coral Rapids adıyla sahneye çıkacak. 2028-2029 döneminde piyasaya sürülmesi planlanan Coral Rapids, Intel’in P-Core mimarisine SMT (Simultaneous Multithreading) teknolojisini yeniden entegre edeceği ilk işlemci serisi olacak.

Hatırlanacağı üzere yaklaşık yirmi yıldır Intel'in çiplerinin temelini oluşturan SMT teknolojisi hyperthreading Lunar Lake ile kaldırılmıştı. Tan, bu hamlenin hatalı olduğunu kabul ediyor ve Intel mühendislerinin bu özelliği yeniden sisteme entegre etmek için çalışmalara başladığını belirtiyor. SMT eksikliğinin, Intel’in sunucu pazarındaki payını radikal oradan etkilediği ifade ediliyor. Zaten AMD, sadece birkaç çeyrekte ilk kez Intel ile pazar paylarını eşitlemişti. Bu durum, Intel’in stratejik hatalarının AMD’ye doğrudan avantaj sağladığını net şekilde ortaya koyuyor.

Bu arada SMT teknolojisinin dönüşünden sadece veri merkezleri üzerinden bahsedildi. Dolayısıyla tüketici tarafı için şimdilik bu konu biraz muğlak. Öte yandan Intel’in GPU tarafındaki hamleleri de şekillenmeye başladı. Xe mimarisi, şirketin hem yapay zeka çözümleri hem de tüketici düzeyinde entegre grafik ürünleri için odakta kalmaya devam edecek. Ancak Arc serisi gibi ayrık GPU çözümleri ana odaktaymış gibi görünmüyor.

Intel’in kısa vadedeki yol haritası

Panther Lake mobil işlemciler 2025 sonunda çıkacak, 2026’da yaygınlaşacak.

Nova Lake, mobil ve masaüstü 2026 sonunda gelecek. Hedef AMD.

Intel 18A üretim süreci, en az üç nesil boyunca hem tüketici hem kurumsal ürünlerin temeli olacak.

Diamond Rapids P-Core sunucu işlemcileri, 256 çekirdeğe kadar yapılandırmayla 2026 ikinci yarısında gelecek.

Clearwater Forest E-Core işlemciler, 288 çekirdeğe kadar destekle 2026 ortasında sunulacak.

Coral Rapids, Diamond Rapids’in yerini alacak ve 2028-2029 döneminde çıkacak. Yanında SMT’yi de getirecek.

Intel 14A için hedef 2028-2029. Rakip ise TSMC A14.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel işlemcilerde SMT geri dönüyor: İşte Intel'in yol haritası

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: