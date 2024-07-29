Intel işlemcilerdeki sorun 65W ve K’sız modelleri de etkiliyor

Tam Boyutta Gör Intel, 13. ve 14. nesil işlemcileri etkileyen çökme sorununun tüm 65W ve üzeri CPU'ları etkilediğini, yani hız aşırtması yapılamayan ana akım işlemcilerin de kararsızlık ve çökme sorunlarıyla karşılaşabileceğini açıkladı. Intel, her ne kadar sorunun kaynağını bulduğunu ve bir mikrokod güncellemesi hazırladığını söylese de bu problemden etkilenen bir işlemci için geri dönüş şansı bulunmuyor.

Intel, sorunun tam kapsamını açıkladı

Intel Core 13. (Raptor Lake) ve 14. Nesil (Raptor Lake Refresh) işlemcilerin yaşadığı sorunlar esasında 2022 yılına kadar dayanıyor. Intel, bu süreç içerisinde bazı önlemler almış ve güncellemeler sunmuş olsa da karşılaşılan kararsızlık ve çökme sorunları giderilememişti. Geçtiğimiz hafta ise Intel, sorunun kaynağını bulduğunu ve Ağustos ayı ortasında bir mikrokod güncellemesinin anakart üreticilerine dağıtılacağını açıkladı. Bu güncelleme ile Intel, kararsızlık sorunlarını gidermek istiyor ancak kesin araştırmalar da devam ediyor. O yüzden mikrokod güncellemesine kesin bir çözüm olarak bakmamak gerek.

Intel, 13. ve 14. Nesil işlemcilerdeki sorunu bulduğunu açıkladı 6 gün önce eklendi

Bununla birlikte Intel ayrıca yaşanılan sorunun tam kapsamını da açıkladı. Bu sorunun yalnızca en güçlü Core i9 ve i7 gibi üst seviye (Core i9-13900K ve i9-14900K vb.) işlemcilerde yaşandığına inanılıyordu. Ancak Intel, çökme sorunlarının 65W dahil olmak üzere daha fazla güç çeken tüm Core 13. ve 14. Nesil işlemcileri etkileyebildiğini söyledi. Ayrıca K’sız ana akım modelleri ve bunların K/KF/KS muadilleri de etkileniyor.

Elbette Core 13. ve 14. Nesil işlemcilerini kullanan herkeste bu sorunlar görülmüyor. Ancak Intel, masaüstü CPU'larında kararsızlık sorunları yaşayan tüm müşterilerinin müşteri desteği ile iletişime geçmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Firma, işlemciler için geri çağırma uygulaması da yapmayacak. Ayrıca satışlar da durdurulmadan devam edecek. Değişim talepleri ise müşteri desteği tarafından alınacak.

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Intel işlemcilerdeki sorun 65W ve K’sız modelleri de etkiliyor