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    Anlık Bildirim

    Intel işlemcilerdeki sorun 65W ve K’sız modelleri de etkiliyor

    Intel tarafından yapılan açıklamada Core 13. ve 14. Nesil işlemcilerdeki kararsızlık ve çökme sorunlarının ana akıma hitap eden 65W ve K’sız modelleri de etkilediği belirtildi.
    Intel işlemcilerdeki sorun 65W ve K’sız modelleri de etkiliyor Tam Boyutta Gör
    Intel, 13. ve 14. nesil işlemcileri etkileyen çökme sorununun tüm 65W ve üzeri CPU'ları etkilediğini, yani hız aşırtması yapılamayan ana akım işlemcilerin de kararsızlık ve çökme sorunlarıyla karşılaşabileceğini açıkladı. Intel, her ne kadar sorunun kaynağını bulduğunu ve bir mikrokod güncellemesi hazırladığını söylese de bu problemden etkilenen bir işlemci için geri dönüş şansı bulunmuyor.

    Intel, sorunun tam kapsamını açıkladı

    Intel Core 13. (Raptor Lake) ve 14. Nesil (Raptor Lake Refresh) işlemcilerin yaşadığı sorunlar esasında 2022 yılına kadar dayanıyor. Intel, bu süreç içerisinde bazı önlemler almış ve güncellemeler sunmuş olsa da karşılaşılan kararsızlık ve çökme sorunları giderilememişti. Geçtiğimiz hafta ise Intel, sorunun kaynağını bulduğunu ve Ağustos ayı ortasında bir mikrokod güncellemesinin anakart üreticilerine dağıtılacağını açıkladı. Bu güncelleme ile Intel, kararsızlık sorunlarını gidermek istiyor ancak kesin araştırmalar da devam ediyor. O yüzden mikrokod güncellemesine kesin bir çözüm olarak bakmamak gerek.

    Bununla birlikte Intel ayrıca yaşanılan sorunun tam kapsamını da açıkladı. Bu sorunun yalnızca en güçlü Core i9 ve i7 gibi üst seviye (Core i9-13900K ve i9-14900K vb.) işlemcilerde yaşandığına inanılıyordu. Ancak Intel, çökme sorunlarının 65W dahil olmak üzere daha fazla güç çeken tüm Core 13. ve 14. Nesil işlemcileri etkileyebildiğini söyledi. Ayrıca K’sız ana akım modelleri ve bunların K/KF/KS muadilleri de etkileniyor.

    Elbette Core 13. ve 14. Nesil işlemcilerini kullanan herkeste bu sorunlar görülmüyor. Ancak Intel, masaüstü CPU'larında kararsızlık sorunları yaşayan tüm müşterilerinin müşteri desteği ile iletişime geçmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Firma, işlemciler için geri çağırma uygulaması da yapmayacak. Ayrıca satışlar da durdurulmadan devam edecek. Değişim talepleri ise müşteri desteği tarafından alınacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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