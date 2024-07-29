Intel işlemcilerdeki sorun 65W ve K’sız modelleri de etkiliyor

Intel, sorunun tam kapsamını açıkladı
Intel Core 13. (Raptor Lake) ve 14. Nesil (Raptor Lake Refresh) işlemcilerin yaşadığı sorunlar esasında 2022 yılına kadar dayanıyor. Intel, bu süreç içerisinde bazı önlemler almış ve güncellemeler sunmuş olsa da karşılaşılan kararsızlık ve çökme sorunları giderilememişti. Geçtiğimiz hafta ise Intel, sorunun kaynağını bulduğunu ve Ağustos ayı ortasında bir mikrokod güncellemesinin anakart üreticilerine dağıtılacağını açıkladı. Bu güncelleme ile Intel, kararsızlık sorunlarını gidermek istiyor ancak kesin araştırmalar da devam ediyor. O yüzden mikrokod güncellemesine kesin bir çözüm olarak bakmamak gerek.
Bununla birlikte Intel ayrıca yaşanılan sorunun tam kapsamını da açıkladı. Bu sorunun yalnızca en güçlü Core i9 ve i7 gibi üst seviye (Core i9-13900K ve i9-14900K vb.) işlemcilerde yaşandığına inanılıyordu. Ancak Intel, çökme sorunlarının 65W dahil olmak üzere daha fazla güç çeken tüm Core 13. ve 14. Nesil işlemcileri etkileyebildiğini söyledi. Ayrıca K’sız ana akım modelleri ve bunların K/KF/KS muadilleri de etkileniyor.
Elbette Core 13. ve 14. Nesil işlemcilerini kullanan herkeste bu sorunlar görülmüyor. Ancak Intel, masaüstü CPU'larında kararsızlık sorunları yaşayan tüm müşterilerinin müşteri desteği ile iletişime geçmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Firma, işlemciler için geri çağırma uygulaması da yapmayacak. Ayrıca satışlar da durdurulmadan devam edecek. Değişim talepleri ise müşteri desteği tarafından alınacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.