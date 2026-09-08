Intel işlemcilere gelecek ay bir zam daha geliyor

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Intel’in PC işlemcilerinde yıl boyunca kademeli olarak uyguladığı fiyat artışlarına bir yenisini eklemeye hazırlandığı bildirildi. Şirketin ekim ayında CPU fiyatlarını yüzde 10 daha artırmayı planladığı öne sürüldü.

Intel’in önceliği kârlılığı artırmak

Söz konusu artışın yalnızca masaüstü CPU’ları mı yoksa mobil işlemcileri de mi kapsayacağı henüz bilinmiyor. Kaynaklar, Intel’in fiyat politikasındaki temel amacın pazar payını büyütmekten ziyade brüt kâr marjını yükseltmek olduğunu belirtiyor. Şirket daha önce ilk çeyrek ve temmuz da fiyat artışı gerçekleştirmişti.

Küresel PC sevkiyatlarının 2027’de 260 milyondan yaklaşık 250 milyon adede gerilemesi bekleniyor. Buna rağmen Intel, CPU sevkiyatlarını yeniden 200 milyon adet civarına çıkarabilirse pazar payını yüzde 78 seviyesine taşıyabilir.

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Marj hedefi doğrultusunda Intel’in sadece E-Core çekirdekler içeren ürün serisini tamamen kaldırmayı değerlendirdiği de öne sürülüyor. Bu durum, Intel’in hâkim olduğu endüstriyel PC ve IoT çip pazarlarında Qualcomm ve MediaTek’in daha fazla pay kazanmasının önünü açabilir.

Şirketin yaklaşık 75 bin kişilik çalışan kadrosunda da yeni bir küçülme gündemde. Kaynaklar, iş gücünün yüzde 5 ila 10’unun azaltılabileceğini söylüyor. Intel temmuz ayında Data Center ve AI grubunda da personel azaltımına gitmişti. Bununla birlikte şirketin işten çıkarmalar sürerken yeni çalışanlar almaya devam etmesi bekleniyor.

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