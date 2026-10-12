Intel işlemcilere yeni zam kapıda: AMD ve Qualcomm da sırada

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Tam Boyutta Gör Intel, Panther Lake başta olmak üzere birçok işlemci ailesinde fiyatları yüzde 20'ye varan oranlarda artırdı. Tayvan merkezli Commercial Times'a göre Intel, 1 Eylül itibarıyla yeni fiyatlarını uygulamaya başladı ve bazı işlemci ailelerinde fiyat artışları yüzde 20'ye kadar ulaşıyor. En yüksek zam oranları ise, daha güçlü entegre grafik birimleriyle donatılan Panther Lake modellerinde görülecek..

Intel Panther Lake işlemcilerine yüzde 20'ye varan zam

Paylaşılan yeni bilgilere göre Intel, 2025'in sonlarından bu yana işlemci fiyatlarını üç kez artırdı. Son düzenleme ise Panther Lake ile sınırlı kalmayarak Meteor Lake, Arrow Lake, Alder Lake ve Twin Lake ailelerini de kapsıyor. Yeni fiyat artışları ise işlemci ailesine göre değişiyor. Özellikle üst seviye GPU birimlerine sahip Panther Lake modellerinde yüzde 15 ila yüzde 20 arasında zam yapıldığı belirtiliyor.

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Meteor Lake ve Arrow Lake işlemcilerindeki artış oranı yüzde 5 ila yüzde 10 arasında değişirken Alder Lake ve Twin Lake modellerinde bu oran yüzde 10 ila yüzde 20 seviyesinde. Belirtilen oranların her işlemci modeli için geçerli olmadığını da ekleyelim. Dolayısıyla aynı ailede yer alan tüm işlemcilerin eşit oranda zamlandığı söylenemez.

Qualcomm ve AMD de fiyat artışına hazırlanıyor

Fiyat artışlarından etkilenen bir diğer üretici Qualcomm oldu. Şirketin Snapdragon X ve Snapdragon X2 Elite platformlarının fiyatlarını 1 Ekim itibarıyla yaklaşık yüzde 10 artırdığı bildiriliyor. Bu platformlar özellikle Windows dizüstü bilgisayarlarda kullanılan Arm tabanlı işlemcileri kapsıyor. AMD cephesinde ise Ryzen ve EPYC ailelerindeki bazı işlemcilerin fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 artırılmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

Sektördeki fiyat artışlarının arkasında yükselen yonga üretim maliyetleri, gelişmiş paketleme teknolojilerinin maliyeti ve yapay zekâ ile sunucu işlemcilerine yönelik artan talep gösteriliyor. Şimdilik bu artışların masaüstü işlemciler başta olmak üzere perakende fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı belirsiz.

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Intel işlemcilere yeni zam kapıda: AMD ve Qualcomm da sırada

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