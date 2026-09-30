Intel işlemcilerin içine ışık yerleştirecek: İşte yeni patent

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Tam Boyutta Gör Intel, işlemci paketlerinde MicroLED teknolojisini kullanmaya yönelik dikkat çekici bir patent aldı. 2022 yılında başvurusu yapılan ve kısa süre önce verilen patent, cam tabanlı bir yarı iletken paketinin içerisine MicroLED bileşenlerinin yerleştirilmesini mümkün kılıyor. Peki bu teknoloji ne sunacak? İşte detaylar...

CPU paketine MicroLED gömülebilecek

Intel'in "IC Package With Micro LEDs" isimli patenti, bir veya daha fazla MicroLED bileşeninin cam bir alt tabakaya gömülmesini tarif ediyor. LED'lere güç aktarımı ise cam içerisinden geçen "Through-Glass Via" (TGV) bağlantıları üzerinden gerçekleştiriliyor. Cam yapı aynı zamanda LED'lerden yayılan ışığın dışarı çıkmasını sağlayan optik bir pencere görevi görebiliyor.

Şirket, teknolojinin işlemci paketleri üzerinde tanılama göstergeleri oluşturmak veya görsel amaçlarla kullanılabileceğini belirtiyor. Patentte ayrıca işlemci üzerinde ışıklı yazılar oluşturulması ve cam yapı içerisine mikro aynalar yerleştirilerek LED ışığının farklı yönlere aktarılması gibi örnekler bulunuyor.

Ancak patentin asıl dikkat çeken noktası MicroLED'lerden ziyade cam tabanlı işlemci paketleri. Cam, organik paketleme malzemelerine kıyasla daha yüksek boyutsal kararlılık ve düzlemsellik sunuyor. Özellikle işlemci paketleri büyüdükçe ve bağlantı yoğunluğu arttıkça, organik malzemelerde ortaya çıkabilen eğilme ve termal genleşme sorunları daha önemli hale geliyor.

Intel daha önce cam çekirdekli paketlerin bağlantı yoğunluğunu 10 kata kadar artırabileceğini, daha büyük paketlerin kullanılmasına ve daha yüksek sinyal bütünlüğüne imkan sağlayabileceğini belirtmişti. Bu nedenle MicroLED'lerin doğrudan işlemci paketine yerleştirilmesi, ilk bakışta yalnızca görsel bir özellik gibi görünse de gelecekte farklı kullanım alanlarının önünü açabilir.

Bunlardan biri optik bağlantılar olabilir. Sektörde işlemciler ve diğer yongalar arasındaki iletişimin optik hale getirilmesi üzerine çalışmalar sürüyor. Optik bağlantılar, elektriksel bağlantılardaki parazit sorunlarını azaltırken güç tüketimi ve ısı üretimi açısından da avantaj sağlayabilir. Intel de cam tabanlı paketlerle birlikte eş paketlenmiş optik teknolojileri üzerinde araştırmalar yürütüyor.

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Bununla birlikte patent, MicroLED'lerin cam tabanlı işlemci paketlerine fiziksel olarak entegre edilmesi için bir yöntem ortaya koyuyor. Bu altyapı gelecekte optik iletişim teknolojileriyle birleştirilirse, işlemci paketlerinin yalnızca elektriksel bağlantılarla sınırlı kalmadığı yeni bir tasarım anlayışının temelini oluşturabilir.

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