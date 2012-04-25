Intel Ivy Bridge işlemciler görücüye çıktı

Intel'in üçüncü nesil Core işlemcileri ailesi Ivy Bridge nihayet resmi olarak görücüye çıktı. Multimedya ve grafik konularına daha çok odaklanan Ivy Bridge ile özellikle Ultrabook konseptinin bir adım daha ileriye taşınması amaçlanıyor.





Intel'in yayınladığı yol haritasına göre masaüstü bilgisayarlar ve laptoplar için 8 farklı Core i7, sadece masaüstü bilgisayarlar için 5 farklı Core i5 varyantı ay sonunda bizleri bekliyor. Ancak uygun fiyatlı çift çekirdekli i5, i3 ve Pentium seçenekleri için ise bir süre daha beklemek gerekecek.





Tik-tak iş geliştirme mimarisi kapsamında 32nm fabrikasyon sürecine sahip Westmere işlemciler Tik aşamasına denk gelirken Sandy Bridge işlemciler Tak aşamasına denk geliyor. 22nm fabrikasyon sürecine sahip Ivy Bridge işlemciler ise mimarinin Tik aşamasını temsil ediyor.





Intel'in dünyanın ilk 3D veya tri-gate tasarımı ile hacimli üretimine geçilen yongası olduğunu belirttiği Ivy Bridge işlemciler, silikon yüzeyinden kazanmak için transistörleri enine değil boyuna olacak şekilde sıralıyor.





Ivy Bridge işlemciler Sandy Bridge işlemcilere nazaran özellikle grafik anlamında büyük fark atarken asıl konu daha az yer kaplayarak ve daha az enerji tüketerek daha iyi performans veren bir yapı sunması. SYSmark benchmark testinde Sandy Bridge i7-2860QM işlemcisine göre Ivy Bridge Core i7-3820QM işlemcisi yüzde 8 daha iyi performans gösterirken, Cinebench yazılımında ise yüzde 22'lik bir artış göze çarpıyor. Böylece daha iyi performans veren ancak pil ömrü olarak da öncekilere göre daha verimli olan Ultrabook ve MacBook'lar görmek mümkün olacak.

Ivy Bridge grafik alanında da eski bakış açısını kıracak gibi görünüyor. Seri ile gelecek HD 4000 grafik birimi yonganın üçte birlik bir alanını kaplıyor. Sandy Bridge ile gelen HD 3000 grafik birimi Medieval 2 gibi pek çok işin altından rahatlıkla kalkabilirken, modern 3D oyunlara gelince aynı şeyi söylemek mümkün olmuyordu. Ayrıca AMD'nin Fusion serisi APU'larında yer alan Radeon HD grafik birimlerinin de gerisinde kalıyordu.





Haber müdürümüz Erdi Özüağ'ın da değindiği gibi 3 ve 4 serisi grafik birimlerinde yüzde 84'e varan farklardan bahsediliyor. Intel resmi olarak en az yüzde 50 şeklinde bir fark belirtse de 3DMark Vantage'ın Entry Preset testinde aradaki farklar açıkça görülüyor. Ancak işlemcilerin ısıl performansına göre beraberinde gelecek HD 4000 grafik birimlerinin de saat hızları farklı olacak. Intel kare hızı ve grafik ayarlarına değinmeden piyasadaki tüm oyunları çalıştırabileceğini belirtiyor. DirectX11, Open GL 3.1 ve OCL 1.1 standartları da destekleniyor.

Multimedya olarak da seride önemli yenilikler var. Qucik Sync video çözücü yüzde 50-80 arasında hız artışı kazanırken, InTru 3D, HD video konferans desteği, HDMI 1.4A standardı seride yerini almış.





Yonga üzerinde ise PCIe 3.0, Sata 3.0 6GB/s, entegre USB 3.0 ve daha geniş kablosuz desteği sunuluyor.





Serinin fiyat listesi henüz belirginleşmedi. Ancak masaüstü Core i5 işlemcisinin başlangıç fiyatı 174$ iken, Core i7 işlemcisinin başlangıç fiyatı 278$ şeklinde. Üst seviye laptop yongalarının fiyatı ise 378$-1096$ arasında değişiyor. 6 serisi anakartlar uygun yazılıma sahipse Ivy Bridge yongalarına ev sahipliği yapabiliyor.