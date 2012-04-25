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Intel Ivy Bridge işlemciler görücüye çıktı

7 yıl
10,3b
1
109
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel Ivy Bridge işlemciler görücüye çıktı
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Intel'in üçüncü nesil Core işlemcileri ailesi Ivy Bridge nihayet resmi olarak görücüye çıktı. Multimedya ve grafik konularına daha çok odaklanan Ivy Bridge ile özellikle Ultrabook konseptinin bir adım daha ileriye taşınması amaçlanıyor.

Intel'in yayınladığı yol haritasına göre masaüstü bilgisayarlar ve laptoplar için 8 farklı Core i7, sadece masaüstü bilgisayarlar için 5 farklı Core i5 varyantı ay sonunda bizleri bekliyor. Ancak uygun fiyatlı çift çekirdekli i5, i3 ve Pentium seçenekleri için ise bir süre daha beklemek gerekecek.

Tik-tak iş geliştirme mimarisi kapsamında 32nm fabrikasyon sürecine sahip Westmere işlemciler Tik aşamasına denk gelirken Sandy Bridge işlemciler Tak aşamasına denk geliyor. 22nm fabrikasyon sürecine sahip Ivy Bridge işlemciler ise mimarinin Tik aşamasını temsil ediyor.

Intel'in dünyanın ilk 3D veya tri-gate tasarımı ile hacimli üretimine geçilen yongası olduğunu belirttiği Ivy Bridge işlemciler, silikon yüzeyinden kazanmak için transistörleri enine değil boyuna olacak şekilde sıralıyor.

Ivy Bridge işlemciler Sandy Bridge işlemcilere nazaran özellikle grafik anlamında büyük fark atarken asıl konu daha az yer kaplayarak ve daha az enerji tüketerek daha iyi performans veren bir yapı sunması. SYSmark benchmark testinde Sandy Bridge i7-2860QM işlemcisine göre Ivy Bridge Core i7-3820QM işlemcisi yüzde 8 daha iyi performans gösterirken, Cinebench yazılımında ise yüzde 22'lik bir artış göze çarpıyor. Böylece daha iyi performans veren ancak pil ömrü olarak da öncekilere göre daha verimli olan Ultrabook ve MacBook'lar görmek mümkün olacak.
Ivy Bridge grafik alanında da eski bakış açısını kıracak gibi görünüyor. Seri ile gelecek HD 4000 grafik birimi yonganın üçte birlik bir alanını kaplıyor. Sandy Bridge ile gelen HD 3000 grafik birimi Medieval 2 gibi pek çok işin altından rahatlıkla kalkabilirken, modern 3D oyunlara gelince aynı şeyi söylemek mümkün olmuyordu. Ayrıca AMD'nin Fusion serisi APU'larında yer alan Radeon HD grafik birimlerinin de gerisinde kalıyordu.

Haber müdürümüz Erdi Özüağ'ın da değindiği gibi 3 ve 4 serisi grafik birimlerinde yüzde 84'e varan farklardan bahsediliyor. Intel resmi olarak en az yüzde 50 şeklinde bir fark belirtse de 3DMark Vantage'ın Entry Preset testinde aradaki farklar açıkça görülüyor. Ancak işlemcilerin ısıl performansına göre beraberinde gelecek HD 4000 grafik birimlerinin de saat hızları farklı olacak. Intel kare hızı ve grafik ayarlarına değinmeden piyasadaki tüm oyunları çalıştırabileceğini belirtiyor. DirectX11, Open GL 3.1 ve OCL 1.1 standartları da destekleniyor.
Multimedya olarak da seride önemli yenilikler var. Qucik Sync video çözücü yüzde 50-80 arasında hız artışı kazanırken, InTru 3D, HD video konferans desteği, HDMI 1.4A standardı seride yerini almış.

Yonga üzerinde ise PCIe 3.0, Sata 3.0 6GB/s, entegre USB 3.0 ve daha geniş kablosuz desteği sunuluyor.

Serinin fiyat listesi henüz belirginleşmedi. Ancak masaüstü Core i5 işlemcisinin başlangıç fiyatı 174$ iken, Core i7 işlemcisinin başlangıç fiyatı 278$ şeklinde. Üst seviye laptop yongalarının fiyatı ise 378$-1096$ arasında değişiyor. 6 serisi anakartlar uygun yazılıma sahipse Ivy Bridge yongalarına ev sahipliği yapabiliyor. 

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onurisbecer 7 yıl en beğenilen
çok yazan biri degilim, şunu söylemek için girdim, dayanamadım yazayım dedim ...
Intel Ivy Brigde 23.04 de patladı, ve şu gün sadece DH olarak bu haberimi veriyorsunuz ? bütün haber siteleri saat tutmuştu bitsede eldeki verileri patlatsak diye ... üzüldüm açıkcası DH dan böyle geniş inceleme yada video beklerdim, ha belki belir (geç olmadı mı biraz) + gerçekten nacizade tavsiyemi dostca karşılayın "akıllı tel. haberlerini azaltın biraz ! "
Herkese iyi forumlar,
çok yazan biri degilim, şunu söylemek için girdim, dayanamadım yazayım dedim ...Intel Ivy Brigde 23.04 de patladı, ve şu gün sadece DH olarak bu haberimi ...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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Nessarien 7 yıl
DH'nin Intel ve Nvidia haberlerine olan ilgisizliğini anlayamıyorum. Sizlerin günler öncesinden makaleleri hazırlamış olmanız NDA kalkar kalkmaz siteye eklemesi lazım zira bütün dünyada bu iş bu şekilde yapılıyor.
1 Nisan şakası olan 7990'ı apar topar siteye haber yaptığınızı görünce üzülmüştüm. Bizim uyarımızla kaldırdıktan sonra bir özür bile dilemediniz. Üzerine bir de bu eklendi ne diyeceğimi bilemiyorum. 2 gün boyunca bu yazıyı hazırlamak için mi beklediniz ? Sizi üzmek istemem lakin en fazla 30 dakika içerisinde buraya daha derli toplu, daha çok detay içeren ve kullanıcılara daha çok bilgi sunan bir yazı hazırlarım. Lütfen işinizi biraz daha önemseyin, smartphone üzerine bir site olma yolunda ilerliyorsunuz ve bundan hiç memnun değiliz.
Neyse...
Ağır işlemci yükü gerektiren uygulamalar dışında 5.0ghz i7 2700k, 4.6ghz i7 3770k ile aynı performansı veriyor. %5 lik ivy adına kazanım söz konusu olabiliyor (oyunlar ve 3dmarkı bu konuda baz alabiliriz) Ayrıca yukarıda verdiğim hızlarda aynı sıcaklık değerlerini alıyorlar.
Eğer daha iyi sıcaklıklara sahip olsaydı bugün çok daha farklı bir işlemciyi konuşuyor olacaktık. Şuan için Ivy'nin önündeki tek engel 4.6 ghz sonrası aşırı ısınması ve buna bağlı olarak sandy kadar oc olamaması.
Clock to clock (aynı saat hızlarında) olarak baktığımızda Ivy daha iyi ancak SB 5.0 ghz gibi saat hızlarını rahatça elde etmesiyle öne geçiyor. Custom water cooling çözüm olmadıkça Sandy'den Ivy'e upgrade gereksiz oluyor. Tick Tock farketmeksizin bütün i7'lerde işlemcimi upgrade ettim şuana kadar. Lakin bu defa sıcaklık yüzünden pek sıcak bakamıyorum ve custom water cooling ile yapılan testleri görmeden upgrade etmeyi düşünmüyorum. Sanırım benim gibi düşünen ve hareket edecek olan oldukça fazla kullanıcı mevcuttur. Bakalım ilerleyen zamanlarda bir revizyon gelecek mi.. Satış rakamlarına bağlı olarak Intel'in bu yönde bir adım atması pek şaşırtıcı olmaz.
DH'nin Intel ve Nvidia haberlerine olan ilgisizliğini anlayamıyorum. Sizlerin günler öncesinden makaleleri hazırlamış olmanız NDA kalkar kalkmaz siteye eklemesi...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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DH Misafiri 7 yıl
İlk yapılan bağımsız testlerde grafik birimini (HD 4000)gerçekten eski birimlere göre çok daha iyi bir performans gösteriyor. Fakat en iyi ivy'lerin grafik birimleri şu andaki AMD trinity serisinin grafik birimlerinin hala epeyi arkasında kalıyor. Yeni çıkacak AMD trinity 2 serisinin grafik biriminin eski trinity grafik biriminden %40-%50 daha iyi performans göstereceği varsayıldığında (ilk testlerden çıkan sonuçlar) Intel'in bu konuda hala AMD'nin eline su dökemediği ortaya çıkıyor. Trinity 2.0 serisinin işlemci performansının trinity ilk serisinin işlemci performansından %25 daha yüksek olduğu ve fiyatlarının ivy bridge'lerden daha düşük olacağı da göz önüne alındığında en azından orta ve orta üst düzeylerde ikinci nesil AMD trinity'lerin çok iyi bir alternatif olacakları görülüyor. AMD'nin Brazos 2'leri de enerji verimli alt düzey ve hafif laptoplarda (AMD buna 'ultrathin' diyor) Intel'in 'ultrabook'larına en azından f/p bazında bir alternatif oluşturabileceği tahmin ediliyor. AMD olağanüstü zor koşullara ve yaptığı bazı hatalara rağmen hala iyi işler yapıyor ve hala Intel'e sahayı boş bırakmıyor. Bu da biz tüketiciler için iyi bir durum.
İlk yapılan bağımsız testlerde grafik birimini (HD 4000)gerçekten eski birimlere göre çok daha iyi bir performans gösteriyor. Fakat en iyi ivy'lerin grafik biri...
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DH Misafiri 7 yıl
AMD Atiyi almasada piyasadan silinirdi sanırım, intel bu kadar uçmuş işlemcilere hala çok kötü gömülü GPU lar ekleyerek AMD'nin hala var olmasına neden oluyor.
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mahoni55 7 yıl
3D teknolojisinin başarılı olup olmadığını watt başına performans değerlerinde göreceğiz. İntelin çuvalladığını sanıyorum. Heryerde ısınma sorunundan bahsediliyor, anlaşılan 3d teknolojisi teoride güzel pratikte sorunlu. Bu işlemciden uzak durmak gerek.
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robinhoof 7 yıl
Ivy Bridgeler'deki ısı olayını Nessarien açıklamış, linklerini de koymuş. Olay hapsolan ısı ama zannedilen gibi gibi yeni teknolojiye geçişteki 3D transistör değil. Elimdeki 3570k e1 stepping. ES serisi ile birebir aynı karakterisiği gösteriyor. İster işlemciyi açıp kullanın ister SB soğutma sistemli revizyonları (çıkarsa tabi) bekleyin. Bariz 4.5ghz barajı var, fazla ısı yüzünden Vcore arttıramıyorsunuz, fazla Vcore verirseniz şaka gibi ısıl değerler çıkıyor.
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brev 7 yıl
Sıcaklık değerlerinin yüksekliği üzerine yorum:
Belki kasıtlı olarak işlemcinin O.C. performansını sınırlamak için böyle bir girişimde bulunmuş olabilirler veya üretim maliyeti belki böyle daha düşük oluyordur.Intel bu ne zaman ne yapaca belli olmuyor.
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Rubisco 7 yıl
Ortak inanış transistör yapısı yüzünden artan voltaja karışık ısının çok hızlı yükseldiği.
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DH Misafiri 7 yıl
Sony Xperia neo v :)
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Xperia S incelemesi yapıyorlardır İşlemciye sıra gelmemiştir
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xamaximax 7 yıl
e hadi video inceleme ne zaman gelecek gelsin artık
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coreindie 7 yıl
Allah ın emri peygamberin kabliyle bu nesil işlemcilerden biriyle mutlu ve mesut bir sistem kurmayı istiyorum. Ama teknolojiye yetişilmiyor ki, yarın 18 micron filanca bridge üretirler. Neyse bridge den geçene kadar , yıkın artık şu köprüleri yazılım sektöründe yapay zeka istiyoruz. Ben işletim sistemimde çalışan benimle konuşan maillerime bakan, randevularımı hatırlatan, beraber counterda fifa da maç yapabileceğim bir yapay zeka asistan yani can yoldaşı gibi filan türünde istiyorum. Yazılımı, yapay zekayı biraz geliştirin arayüz geliştir geliştir nereye kadar.
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favoriteteam 7 yıl
oh iyi i7 3610qm işlemcili laptop şahane olacak o zaman
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DETROID 7 yıl
aynisini amd yapsa kirkkez magazin olmustu intel yapinca ne hikmetse muhendislik ornegi oluyor.
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Nikola Tesla 7 yıl DETROID
DETROID
aynisini amd yapsa kirkkez magazin olmustu intel yapinca ne hikmetse muhendislik ornegi oluyor.

İste insanlarimiz markaya degilde performansa baksalar anlayacaklar. Amdnin de ustun yonleri var intelinde. Evet intelin ustun yonleri daha fazla ama bu konuda amd daha iyi cikmis. At gozlugunu birakip olgunlukla karsilastirmamiz gerekiyor markalari.
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DETROID 7 yıl
Amd`ye gun dogdu 104 derecede ivilerde yumurta piser yaziktir tup gitmesin.Her eve lazim kisin kilima gibi kullaniriz.
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DH Misafiri 7 yıl
Belki izlemişsinizdir ama bu video paylaşmak istedim çok büyük bir fark yok sandy bridge'ile youtube.com/...
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