Intel Larrabee 2010'a kaldı, Nvidia bu konudaki fikrini belirtti

Intel'in uzunca bir süredir merakla beklenen Larrabee kod adlı grafik projesinin 2010 yılına ertelendiği iddia ediliyor. Uzunca bir süredir hakkında dedikodular yapılan ve 2009 sonu veya 2010 yılı içerisinde anons edileceği söylenen yeni nesil grafik işlemci mimarisinin yazılım ve sürücü sorunları nedeniyle 2010 yılına kaldığı ve muhtemelen önümüzdeki yılın ilk yarısında lanse edileceği belirtiliyor.
Bilindiği üzere Intel'in Larrabee kod adlı GPU projesi Nvidia veya AMD-ATi'nin GPU üretim yaklaşımından biraz daha farklı. Zira Intel Larrabee, grafik işlemcilerin paralel işlem yeteneğini, merkezi işlem birimlerinin sıralı işlem kabiliyetleri ile bir araya getirerek her iki teknolojinin de aantajlarından yararlanabilen dolayısıyla özellikle yüksek işlem gücü gerektiren görsel işlem uygulamalarında iddialı olacak gibi görünüyor.
EVGA ve PC Partner grubu gibi isimlerin Intel Larrabee tabanlı ekran kartları hazırlayacağı konuşula dursun Nvidia'nın kurucusu ve tepe yöneticisi Jensen Huang da Larrabee ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Huang'a göre Larrabee projesi 2006 yılında duyurulmalı ve ilk nesil modelleri 2008 yılında pazara girmeli 2010'da ikinci, 2011'de ise üçüncü nesil versiyonları hazır olmalıydı. Herşeye rağmen Huang, Larrabee'yi görmek için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.
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Bu arada intel ekran kartı pazarında hiç bir zaman ezilmemiş hatta intel olmasaydı ekran kartı üretimi ve taknolojisi şu anki şekliyle olmayacaktı.
Çok cpu'lu veya Gpulu hiç farketmez her yiğidin yoğurt yeme şekli farklıdır.
O Nvidianın şaklaban COsu görecek Larrabee yi...
Yani ekran kartını taklit edecek birçok çekirdek. ve tabi bunlar programlanabilir.
Çok zor. hadi yaptın farzedelim normal bir vga ile boy ölçüşemez.
Bu Larrabee olayında da faka basmazlar ise AMD-ATI veya nVidia'nın karşısında ciddi bir rakip gelebilir
Ne kadar çok üretici firma o kadar çok hesaplı ekran kartı demek
Bekleyip göreceğiz
Adam resmen dalga geçmiş. Çıksın da görelim hesabı...
senin bahsettiğin olay gpu entegre edilmiş cpu lar yani Havendale serisi.bu bilidğin ekran kartları için geliştirilen gpu, geforce ve radeon gibi.
intel yüksek performanslı ekran kartı pazarına adım atmaya çalışıyor ama sanki işler biraz yavaş ilerliyomuş gibi geldi bana. bir de beklenildiği gibi çıkmazsa bunca arge çalışması boşa gidebilir.