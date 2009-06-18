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Intel Larrabee 2010'a kaldı, Nvidia bu konudaki fikrini belirtti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Larrabee 2010'a kaldı, Nvidia bu konudaki fikrini belirtti
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Intel'in uzunca bir süredir merakla beklenen Larrabee kod adlı grafik projesinin 2010 yılına ertelendiği iddia ediliyor. Uzunca bir süredir hakkında dedikodular yapılan ve 2009 sonu veya 2010 yılı içerisinde anons edileceği söylenen yeni nesil grafik işlemci mimarisinin yazılım ve sürücü sorunları nedeniyle 2010 yılına kaldığı ve muhtemelen önümüzdeki yılın ilk yarısında lanse edileceği belirtiliyor.

Bilindiği üzere Intel'in Larrabee kod adlı GPU projesi Nvidia veya AMD-ATi'nin GPU üretim yaklaşımından biraz daha farklı. Zira Intel Larrabee, grafik işlemcilerin paralel işlem yeteneğini, merkezi işlem birimlerinin sıralı işlem kabiliyetleri ile bir araya getirerek her iki teknolojinin de aantajlarından yararlanabilen dolayısıyla özellikle yüksek işlem gücü gerektiren görsel işlem uygulamalarında iddialı olacak gibi görünüyor.

EVGA ve PC Partner grubu gibi isimlerin Intel Larrabee tabanlı ekran kartları hazırlayacağı konuşula dursun Nvidia'nın kurucusu ve tepe yöneticisi Jensen Huang da Larrabee ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Huang'a göre Larrabee projesi 2006 yılında duyurulmalı ve ilk nesil modelleri 2008 yılında pazara girmeli 2010'da ikinci, 2011'de ise üçüncü nesil versiyonları hazır olmalıydı. Herşeye rağmen Huang, Larrabee'yi görmek için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.


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esses... 10 yıl
Olsun bence sorun değil geç olsun güç olmasın.
Bu arada intel ekran kartı pazarında hiç bir zaman ezilmemiş hatta intel olmasaydı ekran kartı üretimi ve taknolojisi şu anki şekliyle olmayacaktı.
Çok cpu'lu veya Gpulu hiç farketmez her yiğidin yoğurt yeme şekli farklıdır.
O Nvidianın şaklaban COsu görecek Larrabee yi...
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Source 10 yıl
Bende çok merak ediyorum bu ekran kartını umarım 3dfx'in Voodoo 5 6000 gibi devamlı ertelenen sonrada hüsran olan bir ekran kartı olmaz..
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hikmetg 10 yıl
İlk gün de söyledim bundan bir şey çıkmaz. Çalışma mantığı gereği yeterince hızlı olamayacaktır. Çünkü bir nevi emulasyon gibi bir şey.
Yani ekran kartını taklit edecek birçok çekirdek. ve tabi bunlar programlanabilir.
Çok zor. hadi yaptın farzedelim normal bir vga ile boy ölçüşemez.
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OnlineBulent 10 yıl
Intel daha önceleri de bu VGA işine el atmıştı ve zarar etmişti...

Bu Larrabee olayında da faka basmazlar ise AMD-ATI veya nVidia'nın karşısında ciddi bir rakip gelebilir


Ne kadar çok üretici firma o kadar çok hesaplı ekran kartı demek


Bekleyip göreceğiz
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SupermanPrime 10 yıl
yaw böle çakallıklar düşünecene biraz fiyatları kıs tmm :D
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mamad 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

Huang'a göre Larrabee projesi 2006 yılında duyurulmalı ve ilk nesil modelleri 2008 yılında pazara girmeli 2010'da ise ikinci nesil, 2011'de ise üçüncü nesil versiyonları hazır olmalııydı. Herşeye rağmen Huang, Larrabee'yi görmek için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.

Adam resmen dalga geçmiş. Çıksın da görelim hesabı...
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Netscout 10 yıl
Hiçbir şey
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ozzzy222 10 yıl
merak ettiğim şey bu gpulu cpunun kullandığımız vgaya etkisi ne derece olacak
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trulli 10 yıl
Orjinalden alıntı: ozzzy222

merak ettiğim şey bu gpulu cpunun kullandığımız vgaya etkisi ne derece olacak



senin bahsettiğin olay gpu entegre edilmiş cpu lar yani Havendale serisi.bu bilidğin ekran kartları için geliştirilen gpu, geforce ve radeon gibi.

intel yüksek performanslı ekran kartı pazarına adım atmaya çalışıyor ama sanki işler biraz yavaş ilerliyomuş gibi geldi bana. bir de beklenildiği gibi çıkmazsa bunca arge çalışması boşa gidebilir.
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