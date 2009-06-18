Intel Larrabee 2010'a kaldı, Nvidia bu konudaki fikrini belirtti

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Intel'in uzunca bir süredir merakla beklenen Larrabee kod adlı grafik projesinin 2010 yılına ertelendiği iddia ediliyor. Uzunca bir süredir hakkında dedikodular yapılan ve 2009 sonu veya 2010 yılı içerisinde anons edileceği söylenen yeni nesil grafik işlemci mimarisinin yazılım ve sürücü sorunları nedeniyle 2010 yılına kaldığı ve muhtemelen önümüzdeki yılın ilk yarısında lanse edileceği belirtiliyor.

Bilindiği üzere Intel'in Larrabee kod adlı GPU projesi Nvidia veya AMD-ATi'nin GPU üretim yaklaşımından biraz daha farklı. Zira Intel Larrabee, grafik işlemcilerin paralel işlem yeteneğini, merkezi işlem birimlerinin sıralı işlem kabiliyetleri ile bir araya getirerek her iki teknolojinin de aantajlarından yararlanabilen dolayısıyla özellikle yüksek işlem gücü gerektiren görsel işlem uygulamalarında iddialı olacak gibi görünüyor.

EVGA ve PC Partner grubu gibi isimlerin Intel Larrabee tabanlı ekran kartları hazırlayacağı konuşula dursun Nvidia'nın kurucusu ve tepe yöneticisi Jensen Huang da Larrabee ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Huang'a göre Larrabee projesi 2006 yılında duyurulmalı ve ilk nesil modelleri 2008 yılında pazara girmeli 2010'da ikinci, 2011'de ise üçüncü nesil versiyonları hazır olmalıydı. Herşeye rağmen Huang, Larrabee'yi görmek için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.