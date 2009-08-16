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Intel, Larrabee tabanlı sistemler için SSD tavsiyesinde bulunabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Larrabee tabanlı sistemler için SSD tavsiyesinde bulunabilir
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AMD-ATi ve Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil grafik çözümleri son kullanıcılar tarafından merakla beklenedursun, Larrabee kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisiyle Intel'in sürpriz yapıp yapamayacağı endüstri tarafından cevabı aranan en önemli sorulardan birisi durumda. Mekanik çalışmaları geçtiğimiz yıl tamamlanan, çalışan örneğinin ise kapalı kapılar ardında Intel'in dünya genelindeki teknik pazarlama mühendislerine gösterilmiş olabileceği belirtilen Larrabee tabanlı ilk ekran kartlarının 2010 yılının ilk ayları ile birlikte pazara sürülmesi bekleniyor.

CPU ve GPU mimarilerinin öne çıkan avantajlarını tek bir çatı altında buluşturma esası ile hazırlanan Larrabee projesinin ilk etapta yüksek kâr oranlarının konuşulduğu ve Quadro serisi ile Nvidia'nın domine ettiği profesyonel grafik çözümleri pazarı için lanse edilmesi beklenirken, Intel'in arayı fazla soğutmadan son kullanıcı çözümlerini de yine önümüzdeki yılın muhtemelen ilk yarısı içerisinde lanse edeceği bildiriliyor. Genel hatları itibariyle x86 mimarisini temel alan çok çekirdekli bir tasarıma sahip olacak Larrabee tabanlı ekran kartları DirectX ve OpenGL API'lerine de destek verecek.

Paris'e konumlandırılan yazılım geliştirme merkezinde Larrabee tabanlı çözümler için sürücü hazırlıklarına devam eden Intel cephesinden önemli bir açıklama geldi. Firmanın masaüstü performans çözümlerinden sorumlu yöneticisi François Piednoël yaptığı bir açıklamasında Larrabee tabanlı bilgisayarların, mevcut sabit disk teknolojisi ile daha az ilgi çekici olacağını, Larrabee kullanıcıları için SSD kullanımını şiddetle tavsiye edeceklerini açıkladı. Günümüz sabit disk teknolojisinin, PC performansını geride tuttuğunu belirten François Piednoël, SSD'lerin kullanımı deneyimine ciddi katkı sağladığını belirtti.

SSD teknolojisine ciddi yatırımlar yapan ve son olarak 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 2. jenerasyon SSD çözümlerini kullanıma sunan Intel, Larrabee tabanlı yeni nesil grafik kartlarıyla SSD sürücülerin kullanım yaygınlığını arttırmaya yönelik çalışmalar da yapabilir. Özellikle SSD tavsiyesiyle ilgili açıklamalar, CPU ve SSD teknolojisi arasındaki yakın ilişki göz önüne alındığında, bazı analistlerin "Larrabee yüksek işlem gücüyle dikkat çekebilir" iddialarını da destekleyici bir gelişme olarak ta değerlendirilebilir.


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yc#1 10 yıl
@coupant Yalnızca yükleme sürelerinde avantaj sağlar o kadar.
Bu arada "Ürünümüzün işlem gücü o kadar yüksek ki onu ancak SSD ile besleyebilirsiniz diyen François Piednoël beyfendiye "RAID 0 neyinize yetmiyor ?" diyesi geliyor insanın.
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coupant 10 yıl

yc#1

@coupant Yalnızca yükleme sürelerinde avantaj sağlar o kadar.



Bu arada "Ürünümüzün işlem gücü o kadar yüksek ki onu ancak SSD ile besleyebilirsiniz diyen François Piednoël beyfendiye "RAID 0 neyinize yetmiyor ?" diyesi geliyor insanın.



Adamlar öyle bir yazmış ki, sanki hdd ekran kartlarına darboğaz yapıyor gibi anlaşılıyor.
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CoolnQuiet 10 yıl
Intel, 1 Larrabee alana 1 SSD bedavaya versin, o zaman SSD'leri kapış kapış gider. Böyle ilginç pazarlama yalanlarına başvurmaya gerek yok.
GPU alanında da biraz deneyim kazanması lazım, öyle girer girmez ortalığı yıkacağını sanmıyorum ama zamanla güzel şeyler yapacaktır. Boru değil, koskoca intel bu. :)
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Tolgá 10 yıl
Günümüz sabit disk teknolojisinin, PC performansını geride tuttuğunu belirten François Piednoël, SSD'lerin kullanımı deneyimine ciddi katkı sağladığını belirtti.
iyi hoş diyorsunda sen farklı gezegendemi yaşıyorsun françois fiyatlardan haberin yokmu yoksa paran çok fiyat mı az geliyor :D
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coupant 10 yıl
Harddisklerin oyuna katkısı sadece yükleme süresiyle mi ilgili, yoksa fps artışına da muazzam katkıları oluyor mu?

Söz gelişi; ortalama 90 mb/s okuma hızı olan hdd'si olan bir sisteme, 250 mb/s okuma hızı olan ssd takılırsa fps oyunlarda yüzde kaç artar? HDD'lerin okuma hızının düşük oluşu üst düzey ekran kartılarına oyunda darboğaz yapıyor mu?
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