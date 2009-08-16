Intel, Larrabee tabanlı sistemler için SSD tavsiyesinde bulunabilir

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AMD-ATi ve Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil grafik çözümleri son kullanıcılar tarafından merakla beklenedursun, Larrabee kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisiyle Intel'in sürpriz yapıp yapamayacağı endüstri tarafından cevabı aranan en önemli sorulardan birisi durumda. Mekanik çalışmaları geçtiğimiz yıl tamamlanan, çalışan örneğinin ise kapalı kapılar ardında Intel'in dünya genelindeki teknik pazarlama mühendislerine gösterilmiş olabileceği belirtilen Larrabee tabanlı ilk ekran kartlarının 2010 yılının ilk ayları ile birlikte pazara sürülmesi bekleniyor.

CPU ve GPU mimarilerinin öne çıkan avantajlarını tek bir çatı altında buluşturma esası ile hazırlanan Larrabee projesinin ilk etapta yüksek kâr oranlarının konuşulduğu ve Quadro serisi ile Nvidia'nın domine ettiği profesyonel grafik çözümleri pazarı için lanse edilmesi beklenirken, Intel'in arayı fazla soğutmadan son kullanıcı çözümlerini de yine önümüzdeki yılın muhtemelen ilk yarısı içerisinde lanse edeceği bildiriliyor. Genel hatları itibariyle x86 mimarisini temel alan çok çekirdekli bir tasarıma sahip olacak Larrabee tabanlı ekran kartları DirectX ve OpenGL API'lerine de destek verecek.

Paris'e konumlandırılan yazılım geliştirme merkezinde Larrabee tabanlı çözümler için sürücü hazırlıklarına devam eden Intel cephesinden önemli bir açıklama geldi. Firmanın masaüstü performans çözümlerinden sorumlu yöneticisi François Piednoël yaptığı bir açıklamasında Larrabee tabanlı bilgisayarların, mevcut sabit disk teknolojisi ile daha az ilgi çekici olacağını, Larrabee kullanıcıları için SSD kullanımını şiddetle tavsiye edeceklerini açıkladı. Günümüz sabit disk teknolojisinin, PC performansını geride tuttuğunu belirten François Piednoël, SSD'lerin kullanımı deneyimine ciddi katkı sağladığını belirtti.

SSD teknolojisine ciddi yatırımlar yapan ve son olarak 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 2. jenerasyon SSD çözümlerini kullanıma sunan Intel, Larrabee tabanlı yeni nesil grafik kartlarıyla SSD sürücülerin kullanım yaygınlığını arttırmaya yönelik çalışmalar da yapabilir. Özellikle SSD tavsiyesiyle ilgili açıklamalar, CPU ve SSD teknolojisi arasındaki yakın ilişki göz önüne alındığında, bazı analistlerin "Larrabee yüksek işlem gücüyle dikkat çekebilir" iddialarını da destekleyici bir gelişme olarak ta değerlendirilebilir.