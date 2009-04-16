Intel Larrabee'nin hacimli satışı 2010'da başlayacak

Tam Boyutta Gör

Intel'in harici ekran kartı pazarına tekrar giriş yapacağı uzunca bir süredir biliniyor zira son birkaç yıldır Larrabee kod adıyla yeni nesil grafik işlemci mimarisi üzerinde çalışan firma, geçtiğimiz hafta Çin'de düzenlenen Geliştiriciler Forumu'nda Larrabee'nin Wafer'ını göstererek, Nvidia CEO'sunun "Larrabee sadece PowerPoint sunumu" iddiasına da sert bir yanıt vermiş oldu. AMD-ATi ve Nvidia'dan farklı bir yol izleyerek Larrabee mimarisinde ekran kartı ve işlemcilerin güçlü özelliklerini bir araya getirmeyi hedefleyen Intel, x86 mimarisini temel alan çok sayıda çekirdeğin bir araya geleceği yeni GPU tasarımını temel alan ilk ekran kartlarını gelecek yılın başında satışa sunacak gibi görünüyor.

Hacimli satışına muhtemelen gelecek yılın ilk çeyreğinde başlanacak olan Larrabee, OpenGL ve DirectX gibi yaygın API'lere de destek verecek ayrıca Intel, x86 mimarisinin uygulama geliştirme yönündeki köklü geçmişini de Larrabee için bir avantaja dönüştürmeyi planlıyor. Intel'in Larrabee ile pazara giriş yaptığı dönemde AMD-ATi'nin RV800, Nvidia'nın ise GT300 serisi GPU'larla pazarda yer alması bekleniyor.