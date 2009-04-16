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Intel Larrabee'nin hacimli satışı 2010'da başlayacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,5b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Larrabee'nin hacimli satışı 2010'da başlayacak
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Intel'in harici ekran kartı pazarına tekrar giriş yapacağı uzunca bir süredir biliniyor zira son birkaç yıldır Larrabee kod adıyla yeni nesil grafik işlemci mimarisi üzerinde çalışan firma, geçtiğimiz hafta Çin'de düzenlenen Geliştiriciler Forumu'nda Larrabee'nin Wafer'ını göstererek, Nvidia CEO'sunun "Larrabee sadece PowerPoint sunumu" iddiasına da sert bir yanıt vermiş oldu. AMD-ATi ve Nvidia'dan farklı bir yol izleyerek Larrabee mimarisinde ekran kartı ve işlemcilerin güçlü özelliklerini bir araya getirmeyi hedefleyen Intel, x86 mimarisini temel alan çok sayıda çekirdeğin bir araya geleceği yeni GPU tasarımını temel alan ilk ekran kartlarını gelecek yılın başında satışa sunacak gibi görünüyor.

Hacimli satışına muhtemelen gelecek yılın ilk çeyreğinde başlanacak olan Larrabee, OpenGL ve DirectX gibi yaygın API'lere de destek verecek ayrıca Intel, x86 mimarisinin uygulama geliştirme yönündeki köklü geçmişini de Larrabee için bir avantaja dönüştürmeyi planlıyor. Intel'in Larrabee ile pazara giriş yaptığı dönemde AMD-ATi'nin RV800, Nvidia'nın ise GT300 serisi GPU'larla pazarda yer alması bekleniyor.


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sertacaygun 10 yıl
Cose Turche; Dediklerinde haklısın ama bir nokta hariç. AMD&ATi'nin "İkisini de üretiyorum ulan, bana birşey olmaz." tribinde olduğunu sanmıyorum. İşlemci ve grafik alanında gayet iyi çalışmalar yaptığını düşünüyorum. Ama geri kalanda haklısın.
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Cose Turche 10 yıl
Hocam iyi çalışmaları mevcut ona lafımız yok,ama IBM gibi Intel gibi yada Nvidia gibi bir yenilik stratejileri yok,hepsi bana uyar modundalar taraflı gibi görünselerde tarafsızlar,intele uzak durmuyorlar Nvidia yı düşman bellemiyorlar,Nvidia Cuda ve Physx dese olur diyecekler,intel X86 dese onada olur diyecekler,IBM ve cell konumuz dahilinde değil zaten o apayrı bir dünya neredeyse GPU ya da ihtiyaç duymadan ben yaparım herşeyi diyecek düzeydeler onada Microsoft taş koyuyor,yani AMD diyemiyor bunu ben yaptım bu olsun diye,x86 ve havoc intelin,cuda-physx Nvidianın,cell IBM in,ATI nin nesi var kendine ait?
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575m 10 yıl
Cose Turche 16.04.2009 Saat: 10:05
Intel istesede istemesede x86 ölecek,elinde bulundurduğu lisansın ölmemesi için son çırpınışlarını yapıyor,artık CISC yetersiz kalıyor ne kadar komut seti ne kadar mimari geliştirirlerse geliştirsinler..bu kartların merak edilecek bir performansının olacağınada inanmıyorum açıkçası,belki orta seviye çözümlere rakip olabilirler,dileğim intelin bu pazardan aradığını bulamaması ve savaşın galibinin Nvidia nın çözümü olması,hiç bir şey yapmadan bekleyip herhangi bir firmanın eşşeğine binecek olan AMD-ATI yede saygılarımı sunuyorum burdan,nasıl olsa ikisinide üretiyorum tribindeler..
COSE Yalnızca + oo
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Batuist 10 yıl
sadece giriş seviseni ilgilendiriyor...anlaşılan nvidia yada ati gibi kart çıkarmıcak.. işlemcinin yanında öyle yanaşma gibi duracak...
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hikmetg 10 yıl
Microsoft neden halen x86 için işletim sistemi üretiyor anlamıyorum. Diğer platformlara da üretse acayip bir gelişim olur. Şimdi bu lisanslardan dolayı alternatif çıkmıyor. Örneğin x86 dışı için xp filan olsa nvidia acayip atılımlar yapar. tabi diğerleri de.
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Knisath 10 yıl
X86'nın verimsizliği daha doğrusu artık bir çok soruna cevap vermeyişi ve GPU'ların güçlü sistemler olarak yaygınlaşması Intel'i tedirgin ettiğinden mecburen bu alana yönelmek zorunda.10 nm2ye geçmeden CPU piyasası GPU olarak değişebilir.
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lastingend 10 yıl
umarım en az amd ve nvidia kadar başarılı grafik kartları yapabilirler.neticede son kullanıcı karlı çıkacak rekabetten dolayı.
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TELESCOPE 10 yıl
adamalar piyasanın nabzını tutuyorlar eeee üründe buna göre olur sanırım
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max975 10 yıl
güzel rekaber gitgide artıyor intel sağlam bir şirket bakalım ne kadar başarılı olacak ama ilk başta performans ürünleri beklemiyorum..
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: max975

güzel rekaber gitgide artıyor intel sağlam bir şirket bakalım ne kadar başarılı olacak ama ilk başta performans ürünleri beklemiyorum..

Esas olay gt300 ve rv800 olucak kısa zaman içerisinde larrabee'den bende fazla birşey beklemiyorum
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hikmetg 10 yıl
6 Ay öncesinden test yayınlanmayacak kanısındayım. Intel testler için ürün yetiştiremez. Ayrıca başarılı olacağına pek ihtimal vermiyorum. Yıllardır millete kakaladıkları onboard ürünleri ve performansları ortada.
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CoolnQuiet 10 yıl
GPGPU performansını merakla bekliyorum. Bakalım nasıl çıkacak, oyun oynamadığımdan işin o tarafı çokta enterese etmiyor beni. :) Yanlız şöylede birşey var. Intel işlemcilerini piyasaya sürmeden yaklaşık 6 ay önce performansa yönelik bir kaç test düşüyordu nete. Nehalemde mesela, anandtech'e 6 ay önce birkaç test düşmüştü. Anlayan için o testlerde neyin ne olduğunu görmeye yetiyordu gerçi. Umarım GPU işindede bu yaklaşımını sürdürürde Haziran, Temmuz gibi GPU'nun hesaplama performansı hakkında bir fikir ediniriz.
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Cose Turche 10 yıl
Intel istesede istemesede x86 ölecek,elinde bulundurduğu lisansın ölmemesi için son çırpınışlarını yapıyor,artık CISC yetersiz kalıyor ne kadar komut seti ne kadar mimari geliştirirlerse geliştirsinler..bu kartların merak edilecek bir performansının olacağınada inanmıyorum açıkçası,belki orta seviye çözümlere rakip olabilirler,dileğim intelin bu pazardan aradığını bulamaması ve savaşın galibinin Nvidia nın çözümü olması,hiç bir şey yapmadan bekleyip herhangi bir firmanın eşşeğine binecek olan AMD-ATI yede saygılarımı sunuyorum burdan,nasıl olsa ikisinide üretiyorum tribindeler..
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